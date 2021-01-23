«Ничья в нашу пользу»

Разработанный Минприроды (МПР) и прошедший все бюрократические стадии проект правительственного постановления «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал» остановили уже перед самым финишем. Глава МПР Александр Козлов отказался направлять его на подпись премьеру Михаилу Мишустину. Решено сначала провести комплексную оценку экологических последствий для Байкала и лишь затем принимать решения о допустимых колебаниях уровня озера. Об этом сообщает официальный портал Бурятии.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Фото: РИА Новости

Искусственные колебания Байкала — это про деньги. Каждый сантиметр уровня — это гидроэнергия, она, в свою очередь, трансформируется в алюминиевые чушки. Это и про затраты иркутско-ангарских коммунальщиков и береговой самострой, про водозаборы на Ангаре, коттеджи и форелевые хозяйства. Их спасают от затопления и оголения за счет Байкала. В 2001-м правительство ограничило диапазон этих колебаний одним щадящим метром, однако в 2015-м лоббисты добились временного расширения амплитуды до 2,31 метра, потом еще дважды продлевали эту меру. И вот сейчас МПР хотело закрепить этот диапазон навечно.

Общественный резонанс (под запущенной «Новой» петицией более 115 тысяч подписей), позиция научного и экспертного сообщества, властей Бурятии (ранее они направили в МПР отрицательное заключение на проект), характерное публичное обсуждение его на правительственном портале с результатом 1154 голоса «против» и 4 (четырех) «за», резкая критика проекта в Общественной палате РФ (обсуждение прошло перед новогодними праздниками) — на все это министр Козлов, наконец, обратил внимание. Конечно, никакая не победа здравого смысла, но тень победы.

Байкал. Фото: Алексей Никифоров

«Ничья, но в нашу пользу» — так прокомментировал «Новой» решение министра Евгений Симонов, международный координатор коалиции «Реки без границ» — она последовательно защищает Байкал уже много лет.

Евгений Симнонов

Козлов отложил проект после совещания, где глава Бурятии Алексей Цыденов сказал, что

в случае расширения диапазона колебаний Ангарский сор (мелководный залив, отделенный от основной акватории островами и косами) на севере Байкала может слиться с ним.

Как следствие, существенно изменится температуры воды (заливы прогреты, озеро — глубокое и холодное) и пострадает водная фауна. «Такие же разрушительные последствия может повлечь за собой размытие перешейка на полуострове Святой Нос. Изменится температурный режим и жизненная среда обитателей Баргузинского и Чивыркуйского заливов. Значительный экологический ущерб возможен для дельты Селенги, — заявил Цыденов, ссылаясь в том числе на мнение академика РАН Арнольда Тулохонова. — Возможно затопление семи исторических населенных пунктов. […] Сейчас государство вкладывает миллиарды, чтобы восстановить популяцию омуля. И есть заключение Росрыболовства о том, что изменение уровня воды делает их работу бессмысленной».

Только об одном доводе Цыденова. Дополню. Остров (коса) Ярки, отделяющий Ангарский сор от основной акватории, этот протяженный песчаный пляж, поросший между дюнами кедровым стлаником и голубикой, после воздвижения Иркутской ГЭС уже более чем вдвое уменьшился. Если уровень Байкала поднимут до 457 м и выше, эта островная система длиной до 17 км и шириной до 200 м вовсе исчезнет, а студеные байкальские воды уничтожат экосистему мелководий в дельтах Верхней Ангары и Кичеры. И — верхнеангарскую расу омуля. Длина Байкала увеличится на 40–50 км к северу, изменятся все параметры водной чаши. Об этом — в трудах местных ученых (Цыдыпов и др., 2014), госдокладе Сибирского филиала «Росгеолфонда» (2015).

Байкал. Фото: Алексей Никифоров

«Стратегия сохранения биоразнообразия экосистемы озера Байкал» (утвержденная в 2001-м, когда и амплитуду колебаний ограничили 1 м) называла нарушение естественного гидрологического режима озера под воздействием ГЭС одним из значимых факторов воздействия на биоразнообразие Байкала. Понятно, что плотины ГЭС мы пока рушить не готовы, но если Байкал нам дорог сам по себе, а не только как водохранилище Иркутской ГЭС, тогда следует стремиться к «восстановлению условно-естественного гидрологического режима» (Савельев, 2000; Синюкович, 2005), то есть всего спектра колебаний уровня воды (от суточных до сезонных и многолетних). К нему за миллионы лет приспособилось тут все население — от микроорганизмов до нерпы, все прибрежные экосистемы.

На фоне подготовленного тем же МПР и подписанного премьером 30 декабря перечня запрещенных на Байкале видов деятельности — очевидного отката в защите озера — говорить о сколько-нибудь осмысленном и твердом курсе кабмина в байкальских вопросах невозможно. Нет ни приоритетов, ни понимания, с чем они имеют дело. И взятая сейчас властями пауза — что-то вроде возвращения обществу шанса попробовать еще раз. Еще раз что-то доказать им. А больше защищать Байкал некому — что говорят нерпы, чиновники не разбирают. А что им рассказывают о величии Байкала японцы и немцы — больше их не интересует.