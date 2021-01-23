«Чтобы не менты людей херачили, а чтобы мы … [били] гражданских»

Сразу после новогодних праздников студентам московских вузов и колледжей стали активно предлагать подработку за участие в различных мероприятиях и конференциях. Тех из них, кто мог привлечь не менее семи других учащихся, назначали бригадирами.

Им обещали зарплату в 30–40 тыс. руб. плюс компенсацию на расходы.

Рядовым участникам «бригады» обещали от тысячи до 3,5 тыс. руб. за мероприятие. Прийти, побыть час-два, обеспечивая массовость, и уйти. Всех учащихся, бригадиров и активистов просили заполнить анкету. Через неделю выяснится, что все «мероприятия» связаны с Алексеем Навальным.

Двое студентов рассказали на условиях анонимности, что к акции протеста 23 января активистов мужского пола позвали на «сборы» в одном из подмосковных пансионатов и о странной программе подготовки. Студенты эти из различных вузов, в массовку их вовлекали разные люди, поэтому опыт у них немного отличается. Однако все узловые моменты совпадают почти что дословно. Назовем их Стас и Илья.

Мероприятие в аэропорту Внуково

Почти сразу после формирования команд «бригадиров» протестировали на профпригодность. Им поручили оперативно организовать явку их людей в аэропорт Внуково для встречи Ольги Бузовой, причем самим приходить не требовалось.

За несколько часов до прилета Навального в аэропорт Внуково прибыла массовка молодых люди «встречать Бузову». 17 января 2021 года. Фото: РИА Новости

«Я быстро набрал семерых, отправил их во Внуково, а потом вдруг читаю в нашем чате, что в аэропорту много ОМОНа, что приезжает Навальный, и я понимаю, что нас обманули», — рассказал Илья.

Во вторник, 19 января, бригадиров и активистов пригласили до 23 часов прийти в «штаб» по адресу: ул. Короленко, дом 2, корпус 9. «Подписать договор, получить деньги», — объяснили по телефону.

По указанному адресу в Сокольниках находилось двухэтажное здание без какой-либо вывески.

Сначала людей направляли в подъезд справа «на собеседование». Внутри все выглядело как обычный офис, сотрудники которого носили футболки красного цвета.

Пришедших встречал куратор, прежде всего его интересовало, хотят ли ребята, чтобы в России было как на Украине.

А потом сразу вводил в курс дела: что вместо мероприятий те будут бригадирами на митингах, контролировать своих людей — «чтобы с ними ничего не случилось и чтобы менты не забрали». Для этого нужно пройти обучение на сборах.

Потом проходило собеседование, при входе в помещение каждого просили сдать телефон, якобы из-за опасений прослушки. Один мужчина, атлетического сложения, задавал вопросы, другой записывал ответы. Кандидата просили рассказать о себе, спрашивали, уточняли.

Мероприятие 23 января: «Мало ли что может случиться»

Про свою организацию мужчины сказали так: «Мы не за Навального и не за партии, мы за народ». Соответственно, бригадирам и их людям предстояло на митинге «защищать» народ — снимать все на камеру, вести стрим и вещать. Что именно вещать — не сказали.

Видимо, все это предстояло узнать на сборах. Те должны были пройти в Одинцовском районе в пансионате «Горизонт», это примерно 50 км от Москвы. «Заезд» должен был состояться на следующий день, то есть 20 января. По приезде на КПП тоже нужно было сдать телефоны. «Режимный объект», — объяснили в штабе.

О программе сборов бригадирам рассказывал инструктор. За два дня им предстояло изучить курс по оказанию первой медпомощи и потренироваться со спортсменами из Школы боевых единоборств «Витязь» (Школу основали в 2012 году ветераны отряда специального назначения ВВ МВД «Витязь», откуда и одноименное название. — Ред.).

— Чтобы там, на митинге, вы могли кого-то при необходимости заломать и дать **** (постоять за себя. — Ред.), — пояснили им.

На вопрос, зачем подготовка по медпомощи, руководитель ответил: «Мало ли что на митингах может случиться. Вы должны уметь оказать первую медпомощь».

Один из студентов спросил у штабистов, как полиция и ОМОН будут разбираться, кто из участников демонстрации за Навального, а кто — за Россию?

Полиции, по словам штабистов, можно не опасаться — у них будут списки «наших».

Видимо, для этого и нужны были анкеты, которые активисты заполняли при поступлении в массовку.

«Как я понял, для них принципиально, чтобы не менты людей херачили, а чтобы по факту мы *** (били. — Ред.) гражданских людей», — предполагает Стас.

После собеседования все шли в подъезд в левой части здания, где некая комиссия оформляла людей на сборы. Оба, Стас и Илья, отметили у входа довольно большую толпу молодых людей, человек 30–50. Несмотря на мороз, они стояли без верхней одежды.

«Уличные пацаны», — описал их Илья. «Дурачки отбитые», — охарактеризовал Стас. По его словам,

на вид это были молодые люди не очень благополучные, возможно, без образования. Из тех, для кого в кайф легальная **** (возможность подраться. — Ред.), пояснил он.

Стас не стал оформляться на сборы. По его словам, ему не понравилась позиция этой мутной организации: «Мы типа не «ЕР», мы леваки, ни к какой партии не привязаны, а вы идите на митинги, **** (бейте. — Ред.) вместе с ментами гражданское население!»

Илья взял время на размышление, но тоже не поехал.

«Уличные пацаны», скорее всего, на сборы в пансионат «Горизонт» поехали. Видимо, тот выбран был не случайно.

Судя по ролику на сайте, в нем есть все необходимое для тренировки «защитников народа»: тренажерный зал, пейнтбольная площадка, центр военно-тактических игр. Принадлежит пансионат Группе компаний «Рота», основанной депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным. Он один из лидеров движения «Антимайдан» и первый зампред Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство».