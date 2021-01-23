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«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие

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№ 6 от 22 января 2021

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ОНЛАЙНОбновлено 2 минуты назад

23 января: акции в поддержку Навального начались в России с Дальнего Востока

Политика96

96
 

Хабаровск. Несколько сотен участников и первые задержания

По оценкам корреспондента «Новой газеты», на площадь Ленина в Хабаровске сегодня вышли около тысячи человек. ОМОН сначала пытался не пускать протестующих и журналистов на площадь, но ближе к началу акции, 12:00, был вынужден открыть часть металлических ограждений.

При этом практически сразу после того, как люди зашли и начали скандировать лозунги, начались выборочные задержания.

«Я видел пятерых задержанных: как активистов, так и журналистов», — сообщил корреспондент «Новой».

Сейчас люди водят хоровод вокруг построенного на площади ледового городка. Бойцы Росгвардии куда-то отошли, рядом с протестующими дежурит полиция.

Фото: Роман Лазуков / для «Новой»

Протестные акции в поддержку Алексея Навального в 66 городах России. Мы начинаем онлайн-трансляцию

Всем привет, это отдел новостей «Новой газеты», сегодня мы с вами непрерывно весь день будем следить за протестными акциями, которые сторонники Навального анонсировали в 66 городах России после того, как власти задержали политика по прилете в Шереметьево и поместили в СИЗО «Матросская тишина» до рассмотрения вопроса о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

География протестов охватывает всю территорию страны: от Дальнего Востока до Калининграда. Наши корреспонденты работают сразу в нескольких регионах, включая Урал и Север, а редакция в Москве (где власти заранее перегородили Пушкинскую площадь) будет не только передавать информацию с места, но и проведет стрим с включениями из разных точек России.

Что известно на данный момент?

— За три дня до начала демонстраций и митингов власти начали превентивно задерживать оппозиционеров по всей стране;

— Координаторов, глав штабов Навального, а также либертарианцев и других активистов задержали или отправили под арест в Москве, Новосибирске, Тюмени, Владивостоке Краснодаре, Красноярске, Уфе, Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде, Барнауле, Архангельске, Липецке, Калининграде, Омске, Ростове-на-Дону, Пензе и других городах. Общее число тех, кому заранее ограничили свободу, превышает 40 человек, и этот список растет;

— Одновременно Роскомнадзор, Генпрокуратура, МВД и даже Минпросвещения в унисон осудили предстоящие протесты и заявили: вышедшим на площади грозит преследование;

— СК возбудил уголовное дело о привлечении несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях (пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК) через TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Дело возбуждено якобы на основании «многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников».

— Суд в Москве арестовал пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш  на девять суток, а юриста фонда Навального Любовь Соболь оштрафовал на 250 тысяч рублей за «призывы» к акции 23 января. Коллег Соболь Георгия Албурова и Владлена Лося арестовали на девять и трое суток соответственно. Лосю предписали покинуть Россию.

Устранить до дня икс. Накануне протестов силовики преследуют сторонников Навального по всей стране. Карта задержаний

www.novayagazeta.ru

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Теги:
задержания, полиция, акции протеста, навальный
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