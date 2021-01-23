23 января: акции в поддержку Навального начались в России с Дальнего Востока

Всем привет, это отдел новостей «Новой газеты», сегодня мы с вами непрерывно весь день будем следить за протестными акциями, которые сторонники Навального анонсировали в 66 городах России после того, как власти задержали политика по прилете в Шереметьево и поместили в СИЗО «Матросская тишина» до рассмотрения вопроса о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

География протестов охватывает всю территорию страны: от Дальнего Востока до Калининграда. Наши корреспонденты работают сразу в нескольких регионах, включая Урал и Север, а редакция в Москве (где власти заранее перегородили Пушкинскую площадь) будет не только передавать информацию с места, но и проведет стрим с включениями из разных точек России.

Что известно на данный момент?

— За три дня до начала демонстраций и митингов власти начали превентивно задерживать оппозиционеров по всей стране;

— Координаторов, глав штабов Навального, а также либертарианцев и других активистов задержали или отправили под арест в Москве, Новосибирске, Тюмени, Владивостоке Краснодаре, Красноярске, Уфе, Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде, Барнауле, Архангельске, Липецке, Калининграде, Омске, Ростове-на-Дону, Пензе и других городах. Общее число тех, кому заранее ограничили свободу, превышает 40 человек, и этот список растет;

— Одновременно Роскомнадзор, Генпрокуратура, МВД и даже Минпросвещения в унисон осудили предстоящие протесты и заявили: вышедшим на площади грозит преследование;

— СК возбудил уголовное дело о привлечении несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях (пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК) через TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Дело возбуждено якобы на основании «многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников».

— Суд в Москве арестовал пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш на девять суток, а юриста фонда Навального Любовь Соболь оштрафовал на 250 тысяч рублей за «призывы» к акции 23 января. Коллег Соболь Георгия Албурова и Владлена Лося арестовали на девять и трое суток соответственно. Лосю предписали покинуть Россию.