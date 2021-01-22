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№ 6 от 22 января 2021

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Государство говорит насилию «Да»

Анна Ривина в «Центральном вайбе»

Общество36

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Ведущий: Кирилл Мартынов, монтаж: Кирилл Семенов, продюсер: Серафима Свердлова, обложка: Анна Жаворонкова

В конце прошлого года Минюст признал центр «Насилию.нет» иностранным агентом. Центр занимается помощью и реабилитацией людей, пострадавших от домашнего насилия. Эксперты «Насилию.нет» также разрабатывали законопроект о профилактике домашнего насилия.

Как получилось, что государство отказалось от поддержки подобных проектов? Как политическое насилие связано с бытовым?

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой», обсудил с директором центра «Насилию.нет», кандидатом юридических наук Анной Ривиной государственную «культуру насилия» и то, что мы можем делать, чтобы сопротивляться ей.

«Центральный вайб» — проект «Новой газеты», в котором мы беседуем со специалистами о самых сложных темах российской жизни.

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Теги:
насилие, домашнее насилие, насилию.нет, центральный вайб

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