Государство говорит насилию «Да»

В конце прошлого года Минюст признал центр «Насилию.нет» иностранным агентом. Центр занимается помощью и реабилитацией людей, пострадавших от домашнего насилия. Эксперты «Насилию.нет» также разрабатывали законопроект о профилактике домашнего насилия.

Как получилось, что государство отказалось от поддержки подобных проектов? Как политическое насилие связано с бытовым?

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой», обсудил с директором центра «Насилию.нет», кандидатом юридических наук Анной Ривиной государственную «культуру насилия» и то, что мы можем делать, чтобы сопротивляться ей.

«Центральный вайб» — проект «Новой газеты», в котором мы беседуем со специалистами о самых сложных темах российской жизни.