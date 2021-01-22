от редакции Екатерина Писарева Раз в неделю по пятницам Екатерина Писарева, главный редактор книжного сервиса MyBook, включающего 260 тысяч изданий и 50 тысяч аудиокниг, будет со знанием дела рассказывать не просто о самых любопытных новинках, но и выбирать те из них, которые можно прочитать быстро и с удовольствием.

«Самый дорогой товар» (перевод с французского — Нина Хотинская) — это коротенькая притча французского драматурга Жан-Клода Грюмбера. О людях и палачах, о надежде и вере, о любви и ее отсутствии.

О том, как «сила жизни одолела индустрию смерти в страшной гуманитарной катастрофе XX века».

И сегодня, когда в России идет Неделя памяти жертв Холокоста, а 27 января во всем мире отмечают годовщину со дня освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц (Освенцим), эта книга особенно актуальна.

Прочитать ее можно буквально за пару часов — сам Грюмбер назвал «Самый дорогой товар» сказкой. В ней есть и сказочный зачин, и знакомые персонажи: бедный дровосек, его жена и охотники-злодеи, с которыми им предстоит столкнуться.

А еще в этой сказке идет мировая война, поделившая общество на тех, кто им правит, и «бессердечных», на которых охотятся и истребляют.

Главная героиня сказки — бедная жена дровосека, которой Бог не дал детей. Каждый день, чуть забрезжит рассвет, она бежит к железнодорожным путям, чтобы провожать взглядом товарный поезд. Ей кажется, что чудо — внутри поезда. Нищая и голодная, она фантазирует о дорогих товарах и еде, которые находятся в вагонах.

Жена дровосека не знает, что внутри вовсе не вещи, а люди, сотни людей, которые едут в поездах смерти в концентрационные лагеря.

И однажды «бог поезда» подарит жене дровосека долгожданный подарок — ребенка, выброшенного из окна отчаявшимся отцом. Этот дар небес, как часто бывает в сказках, станет для семьи дровосека испытанием.

О концентрационных лагерях и выживших написано немало книг. Можно вспомнить «Выбор» Эдит Эгер, «После Аушвица» Евы Шлосс, «Я пережила Освенцим» Кристины Живульской, книги философа Виктора Франкла. Жан-Клод Грюмбер положил в основу своей сказки реальные события тех беспощадных лет, о чем он говорит в послесловии. В поездах смерти увезли его деда и отца, поэтому «Самый дорогой товар» — его эпитафия, его дань памяти близким людям. А еще, конечно, урок милосердия, напоминающий, что самое дорогое — это человеческая жизнь. Даже если кто-то считает ее товаром.