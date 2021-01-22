Медведчук и его заложники

Когда я передаю этот текст, информационные агентства Украины сообщают со ссылкой на Леонида Кравчука, главу украинской делегации Трехсторонней контактной группы: распиаренный процесс передачи Киеву группы заложников из ОРДЛО приостановлен. Самолет (имеется в виду частный самолет народного депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука) не вылетел. Причины остаются за кадром. Сколько человек на борту, каково их состояние здоровья, есть ли паспорта, тоже никто не знает.

О возможных маршрутах «односторонней передачи удерживаемых лиц» сказала журналистам накануне на брифинге украинская омбудсмен Людмила Денисова, когда вместе с Анн Линде, министром иностранных дел Швеции, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, посетила контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Золотое» на Донбассе. Как стало известно омбудсмену, варианта существовало два. Прямой, через КППВВ (чаще используется аббревиатура КПВВ – контрольный пункт въезда-выезда) «Майорск», что на линии разграничения (так бывало при взаимных обменах), и показательное международное путешествие по маршруту Донецк — Луганск — Ростов-на-Дону — Минск — Киев.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Фото: ЕРА

Все время менялись сведения о численности освобожденных боевиками. Назвали девять, потом внесли уточнения — не девять, а всего четыре женщины. Представители оккупационных администраций, по данным омбудсмена, собрали их после СИЗО для «предполетной подготовки»: дали возможность нормально вымыться, переодеться в чистое, поесть, привести себя в порядок…

Больше о пленных Денисовой не было известно ничего, кроме того, что возвращение произойдет то ли 20 января вечером, то ли 21-го утром. «Мы в ожидании», — сказала она. 22 января ожидание продолжалось.

Уполномоченная по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова. Фото: Evgen Kotenko/ Ukrinform / Barcroft Media / Getty Images

Спецоперация «Крещенский полет»

Несколько раньше омбудсмен выразила свое отношение к самой акции, устроенной частным лицом: «…Приветствую решение передать на территорию, подконтрольную правительству Украины, некоторых незаконно удерживаемых наших сограждан. Ведь работа по освобождению всех незаконно удерживаемых граждан Украины, которые находятся в местах несвободы на территории РФ, временно оккупированного Крыма и части Донбасса, ежедневно осуществляется Офисом президента Украины, Офисом уполномоченного Рады по правам человека и представителями украинской стороны в рамках ТКГ (Трехсторонней контактной группы).

Выражаю свою готовность содействовать возвращению наших граждан, о которых шла речь в упомянутом заявлении, а также делать последующие шаги для продолжения процесса взаимного освобождения граждан без какого-либо посредничества».

Так отреагировала украинский омбудсмен Людмила Денисова на новость, появившуюся неделю назад в информационном пространстве «ДНР»–«ЛНР» и моментально подхваченную кремлевскими СМИ: «Руководством «Донецкой народной республики» совместно с руководством «Луганской народной республики» было принято решение в одностороннем порядке передать на украинскую сторону при посредничестве Виктора Медведчука некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины».

Спецоперацию назвали «жестом гуманизма и милосердия в преддверии Крещения Господня».

Но политтехнологи Медведчука, видимо, хотели дотянуть до момента, когда с «жестом» в медийном пространстве не будет конкурировать никакое другое событие — ни скандал вокруг Навального, ни инаугурация Байдена. Почему я говорю о спецоперации? Впервые за годы вооруженного конфликта Кремль так откровенно показал, у кого находятся ключи от войны и мира, а заодно от тюремных подвалов Донецка и Луганска. Никакие мучительные переговоры, никакие дополнительные условия или политические уступки от Киева не требуются! Ну а Виктор Медведчук в очередной раз предстал единственным «правильным» политиком Украины, который, если что, поведет страну туда же, куда движется Россия…

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук. Фото: РИА Новости

Не исключаю: идеологи плана надеялись, что анонс такого милосердия вызовет у Офиса президента Зеленского возмущение и протест. Ведь согласованные списки заложников — побоку, плюс акция может перессорить родственников тех, кто в плену. Сколько человек получит свободу, по какому принципу их отбирали?

Леонид Кравчук, глава украинской делегации в ТКГ, отреагировал предсказуемо. Сказал, что приветствует само по себе возвращение украинских граждан, но не согласился с «очередной попыткой уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ как сторона конфликта». Пресс-служба украинской делегации Трехсторонней контактной группы цитирует слова Кравчука: «Мне трудно вспомнить прецедент, когда непризнанное юридическое лицо передает граждан государства определенному физическому лицу. (Речь о «ДНР», «ЛНР» и Викторе Медведчуке. — О. М.) Возвращение граждан Украины будет совершено согласно нормам международного права и украинского законодательства. Все переговоры и процедуры по возвращению удерживаемых российской стороной конфликта граждан Украины совершают уполномоченные государственные органы Украины в рамках политических соглашений, принятых в нормандском формате».

В это же время в многочисленных ФБ-сообществах родственников пленных шли споры в диапазоне от «Кому нужна показуха — встречать с цветами сепаров, когда патриоты по-прежнему в плену?» до «А вдруг случится чудо и наших тоже привезут?» Последний на сегодняшний день обмен пленными прошел еще в апреле 2020 года. Тогда Киев вернул домой 20 заложников, а на оккупированные территории, по данным СБУ, передали 14 человек. Сейчас на Донбассе боевики удерживают 251 гражданина Украины.

Заявление Денисовой внесло ясность: Украина готова принять всех пострадавших от беззакония, что совсем не означает, что готова считать героем каждого из освобожденных при содействии Медведчука. Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович подтвердил: «Спецслужбы Украины проведут проверку лиц, которых марионеточные органы готовят к возвращению».

Как «работают» с пленными

Сразу после появления в публичном пространстве новости о «жесте Медведчука» знакомый адвокат, который практикует на оккупированных территориях, поделился со мной увиденным:

— Сейчас по Донецкому СИЗО ходят вербовщики. Предлагают сделки осужденным по криминальным статьям. А по таким статьям проходят и женщины разных возрастов, и тяжело больные — словом, те, к кому хотят проявить милосердие по случаю православных праздников. Есть среди этих не самых здоровых заключенных и бывшие «герои-ополченцы», которые попались на разбое или торговле наркотой. Им предлагают: «Ставим в список на возвращение в Украину! Но перед посадкой в автобусы ты, ты и вот еще ты объявите: «Никуда не хочу уезжать из «республики», буду здесь жить и работать, заблуждения — в прошлом!» И вас отпускают на свободу в пределах «ДНР», на все четыре стороны…»

Фото: Oleksii Kovalov / Ukrinform / Barcroft Media / Getty Images

Адвокат считает, что такой ход призван посеять сомнения в украинском обществе: стоит ли вообще бороться за освобождение людей, пораженных «стокгольмским синдромом»?

В ход пущены самые подлые манипуляции. Мне рассказали о женщине в Донецке, которая отбывает срок по «политической» статье. Попала по доносу, просто за разговоры, в которых не скрывала симпатию к Украине. У женщины — только очень пожилая, нетранспортабельная мать, и она готова подписать любые бумаги, выполнить любые условия, лишь бы просто отпустили. Конечно, возможности уехать из «республики» у нее нет.

На фоне «благодеяния Медведчука» еще красноречивей выглядит обстановка на линии разграничения.

Киев пытается удержать режим тишины, объявленный летом, но нарушения наблюдатели фиксируют каждый день: то крупнокалиберный пулемет, то миномет, то снайперы… 21 января был убит украинский военнослужащий. Об этом украинская сторона известила ОБСЕ — все, что можно предпринять в таком случае. Накануне встреч в «нормандском формате» обстрелы всегда становятся более ожесточенными.