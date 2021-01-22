«То, что может случиться с тобой»

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«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие
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№ 6 от 22 января 2021Читать номер
Ян Шенкманобозреватель
За ушедший год было столько неожиданных и ранних смертей, что, кажется, отношение к смерти начало меняться. Она теперь не та, что живет где-то в другом городе (вспомним Бродского: «Смерть – это то, что бывает с другими»), нет, она переселилась за стенку, и мы уже слышим ее движения, ее постукивания, скрип, ее шепот. Она выкашивает ежедневно.
То, что это может случиться с тобой и с твоими близкими в любой день, поняли даже те, кто на такие темы никогда не думал. Просто это витает в воздухе. И нам всем надо сейчас как-то это пережить.
Мы много говорили о смерти в прошлом году. Наверное, поэтому песня сочинилась будто бы сама по себе, с моим малым участием.
В видео иногда появляются изображения моих умерших друзей: и «хроноповского» гитариста Саши Власова, и Алексея Полковника, который входил в наш близкий круг. И по ночам они прорастают сквозь смерть. Прорастают для меня. Для тех, кто их знал.
И мы потом прорастем.
Текст песни:
После своей последней смерти
Ты взял привычку
Ко мне ходить
С нервным лицом при лунном свете
Стоять под дверью
В звонок звонить
А впустишь – засидишься, басом своим хохоча
По ночам люди прорастают сквозь смерть
Начищая сердечную медь
Обещая себе не тускнеть никогда
По ночам люди прорастают сквозь смерть
В венах кровь продолжает греметь
Не торопимся мы отлететь
После своей последней смерти
Ты вновь женился
В краю чужом
Новый маршрут тебе прочертят
По карте сердца карандашом
Так трудно, безнадежно небо скользит по плечам
По ночам люди прорастают сквозь смерть
Начищая сердечную медь
Обещая себе не тускнеть никогда
По ночам люди прорастают сквозь смерть
В венах кровь продолжает греметь
Не торопимся мы отлететь
После твоей последней смерти
Мы стали ближе, и чаще пьём
Два короля, два интроверта
На старой кухне с большим окном
А жены наши спорят, чья тут любовь горяча
По ночам люди прорастают сквозь смерть
Начищая сердечную медь
Обещая себе не тускнеть никогда
По ночам люди прорастают сквозь смерть
В венах кровь продолжает греметь
Не торопимся мы отлететь, да-да-да.
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