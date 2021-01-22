Елены Слепцовой, поэт. Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая газета»

Не удагнан я, нет, и не шаман,

Как беркута перо иль как кинжал,

Сорвавшись вдруг на бурный жизни вал,

Не канула в пучине гулкой,

Приняв сознательно все муки.

Я та,

что волею Айыы Тойона,

С потоком ледяным из слез

Родных моих, низвергнутых туда,

Где пламенем охвачены врата

Пучин искусства слова,

На этом свете родилась я снова.

И став вместилищем отваги,

Раба челна, что из бумаги,

Я путник, что напал на слова след,

Я — женщина-поэт.

Это стихи Елены Слепцовой, которая пишет на якутском языке романы и стихи под псевдонимом Куорсуннаах. Сила этого, как, собственно, и любого другого имени состоит в том, чтобы не пытаться перевести или понять его. Только сохранив себе кое-какие загадки, можно оставаться в таинственном, то есть всесильном мире. Вот сама Елена Васильевна, например, пересказала простым языком для детей основные сюжеты якутского героического эпоса олонхо.

Ей предложили перевести эту работу на русский, но она отказалась, сказала: а зачем?

Жизнь Куорсуннаах и так во власти необъяснимых сил, они сами переводят ее туда, куда надо.

Елена Слепцова происходит из древнего рода якутских князей и шаманов из долины Эркээни, в которой, как считается, и обосновались в свое время тюркские предки якутов, непонятно зачем пришедшие в эти края с юга. Двоюродного деда Куорсуннаах звали Платон Слепцов, он же Платон Ойунский. Он был продолжателем великого рода, коммунистом, шаманом, собирателем, систематизатором и исполнителем олонхо, основоположником якутской литературы. Именем Платона Ойунского на всякий случай назван международный аэропорт Якутска. И эта вот связь с небесами, как знать, может быть, она и влияет на судьбу самой Куорсуннаах.

— А черт его знает, может, и есть какая-то связь, откуда мне знать, — смеется одетая в черное торжественное платье Елена Слепцова, и золотые серьги в ее ушах совершают в воздухе свой ритуальный танец.

Никто ничего не знает о загадках этого мира. Скажем, Елена Слепцова 25 лет работала дрессировщицей в местном цирке. У нее было шесть собак, четыре кошки, 20 голубей, курочка и медвежонок. Страшная работа. Каждую минуту надо ставить себя выше мелких событий и страстей, только тогда природа будет слушаться и подчиняться тебе. И победителей в этом поединке нет. Через четверть века гастролей Елена Слепцова заболела, у нее началась аллергия на животных. И ровно в это мгновение появился Дмитрий Кононович Сивцев, он же Суорун Омоллоон, именем которого назван в Якутске оперный театр, писатель, драматург, Герой Социалистического Труда. До этого он называл Слепцову звездой цирка, а тут почитал стихи, которые она писала то ли из баловства, то ли от какого-то тайного желания.

— Лена! — сказал Суорун Омоллоон. — Тебе надо бросить цирк. Ты поэт.

В этот момент родилась Куорсуннаах. С тех пор она написала на якутском языке два романа, в том числе роман «Вселенская буря» о судьбе якутской интеллигенции, перевела «Маленького принца», опубликовала несколько сборников стихов. Как могут происходить в жизни человека такие магические перемены?

— Магнетизм этой земли огромен, — говорит Куорсуннаах. — Мы вообще живем капризами Лены, нашей огромной великой реки. У нее сложный характер. Она может затопить, унести с собой целые поселки и города. А может подарить нам тепло. Мы пытаемся понять ее и быть терпимыми. Как описать философию якутов? Вот вы едете зимой на машине. Туман. Маленькая луна. Неоновый снег. И вдруг: стоят якутские лошади. Коренастые. Тихие. Погруженные в свои какие-то мысли. О чем они думают? Зачем? Вот это и есть наша философия: жить, когда, казалось бы, невозможно, и созерцать.

Вроде бы печально. Но смотришь — красиво и достойно. Мы держимся. И гордимся.

Весной Елена Слепцова и ее муж Андриян одновременно заболели коронавирусом. Дело тогда было новое, они очень испугались. Елена взяла с собой в больницу рукопись своего нового романа. Она написала его на основе воспоминаний о Великой Отечественной войне отца своего мужа Василия Даниловича Лукина. Он умер в 1969 году от ран, полученных в боях. Фронтовой друг Лукина передал тетрадку с его записями матери Андрияна. Этот дневник куда-то сначала задевали, а потом, когда мать умерла, сестра Андрияна нашла тетрадку, передала брату, а тот — жене, Елене Слепцовой, Куорсуннаах. Все это в итоге само собой и сложилось в роман, таков уж магнетизм древней долины Эркээни. Так вот.

Рукопись романа Куорсуннаах взяла с собой вместо вещей в больницу. Правила текст каждый день, потому что каждый день боялась умереть и оставить свой труд незаконченным. «Что же будет?» — спрашивала она врача. «Что-что? — отвечала врач. — Выздоровеете». Так и вышло. Черт знает, может, так и работают небеса. Роман в итоге опубликован. Называется «Мы живы!». По-якутски «Биhиги тыыннаахпыт!»