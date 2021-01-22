Дом на четырех ногах

Галина всегда мечтала о собачьем приюте. Несколько лет назад она начала спасать собак, попавших в беду. Их оказалось так много, что сейчас во дворе ее частного дома в Темрюке собралось уже больше 800 подопечных животных.

На Кубани не принято называть владельцев сотни-другой собак «адекватными» или «нормальными». Не принято «пачками» собирать беспризорных зверей и приводить их к себе в дом. Многие и вовсе не готовы нести ответственность за тех, кого когда-то приручили, даже если речь всего об одной собаке или кошке. При знакомстве с Галиной вопрос «адекватности» меняет направление в прямо противоположную сторону: возможно, это с обществом что-то не так.

Подопечные Галины. Фото: Наталия Лозинская, специально для «Новой»

Галина подбирает всех, кого может. И кого не может тоже. Потому что тех, кого она не забрала сама, ей принесут и оставят в коробке под дверью.

Сейчас в Темрюкском районе Краснодарского края нет ни одного официально зарегистрированного приюта, и Галина — единственная, кто занимается спасением собак в таком масштабе. Масштаб разрастается почти ежедневно.

«Я всю жизнь мечтала открыть приют. Даже когда замуж выходила, у меня уже тогда было восемнадцать собак на руках», — рассказывает Галина. Два года назад она потеряла мужа. Сейчас ей помогает мама, сын приезжает строить вольеры. С работы в местном отделе ЖКХ ей пришлось уволиться, потому что приют стал отнимать много времени и сил.

Фото: Наталия Лозинская, специально для «Новой»

«Я люблю за ними ухаживать, мне это нравится. Плохо только, что не хватает стройматериалов и мужских рук. Надо, например, двор засыпать и зацементировать. Потому что когда идет дождь, то во дворе становится грязно. Приходится всех собак купать. Пока одних купаешь, предыдущие уже опять грязные», — говорит она.

Восьми сотням собак уход нужен постоянный, поэтому каждый день Галина буквально «несет службу». Утро начинается с кормления. Отдельного внимания требуют собаки-диетчики: для них Галина варит каши, готовит специальные смеси. Потом идет уборка двора и чистка вольеров. И так каждый день, с перерывами на поездки к врачам.

Когда подходишь к дому Галины, тебя приветствует лай нескольких сотен голосов. У входа встречает вся свора. В общем дворе гуляют в основном некрупные собаки. Самая большая среди них — длинноногая Маша.

«Маша у нас старожил, — рассказывает Галина, — она здесь уже девять лет, и теперь вряд ли я с ней расстанусь. У меня просили ее как-то на охрану. Но я сразу сказала: «У Маши охранных качеств нет. Вы ее возьмете, а на следующий день обнаружите, что и Машу украли, и все, что она охраняла».

Фото: Наталия Лозинская, специально для «Новой»

Пока Галина рассказывает про своих подопечных, сотни глаз смотрят на нее. Собаки выглядят чистыми и сытыми. Это место сложно назвать собачьим приютом, куда попадают беспризорные, — это их дом. Здесь они получают уход, лечение, общение. Агрессивных собак здесь практически нет, все социализированные, разделенные по «компаниям» и стаям. «Когда появляется новая собака, надо обязательно ее вымыть, чтобы убрать чужой запах. Я знаю, кто из себя что представляет, поэтому новеньких подсаживаю туда, где их не обидят», — говорит Галина.

До ближайшего ветврача около сорока километров. С ветеринаром повезло — хорошего специалиста найти непросто, но в Темрюке такой есть. Галина — его основной клиент: кто еще сотнями повезет животных на стерилизацию и осмотр?

На вопрос, часто ли собаки пристраиваются, Галина реагирует эмоционально: «Да какое! Местные в основном только подкидывают. У нас здесь, к сожалению, животных не очень любят. Даже такого, как Добби (показывает на маленького лопоухого кобелька таксы, выглядывающего из-за сарая), у меня хотели взять на привязь. Какая привязь такой собачке? Чтоб поменьше ел, говорят. А я им: «Так начните с себя. Вот когда сами начнете меньше кушать, тогда и будем разговаривать».

Больных и старых почти не забирают. Галина помнит их истории, потому что ухаживать за ними приходится интенсивней, чем за другими: «Эту девчонку я спасла, когда она была истощенная — совсем не кормили хозяева. Очень много собак, пострадавших под колесами автомобилей. Над кем-то просто поиздевались и выбросили. Есть эпилептики, раковые. Это Федька — его в мусорный бак выкинули, а теперь вон он какой здоровый вырос».

Фото: Наталия Лозинская, специально для «Новой»

В Краснодарском крае действительно много бездомных животных. Но куда более ощутимой и страшной проблемой оказывается отношение к животным людей. В приюте у Галины чаще всего оказываются пострадавшие от человеческой жестокости или безалаберности собаки. Некоторых она забрала с пустыря на окраине района, куда планомерно выкидывают ненужных собак и кошек, большинство там просто погибает.

С проблемой бездомных животных в крае борются, но до сих пор средневековыми методами — плановым отстрелом и травлей.

Это наносит ущерб организации приютов, лечению и бесплатной стерилизации. Галина говорит, что приучить местных жителей вовремя стерилизовать животных, свободно гуляющих на улице, действительно сложно. А ведь тогда бездомных стало бы меньше. «Я даже кобельков своих кастрирую. И пристраиваю только стерилизованных собак», — говорит Галина.

«Уютный домик» Галины существует только на благотворительные пожертвования. Люди, неравнодушные к тому, что она делает, перечисляют деньги на лечение и корм собакам. Многих собак удается пристроить в хорошие руки, но количество животных в приюте все равно продолжает расти.

Наталия Лозинская, специально для «Новой»