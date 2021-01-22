Дикари, копья и паровоз

В Думу внесен проект закона о суррогатном материнстве. Внес его депутат от «Единой России», телеведущий Петр Толстой. Эх, жаль гуманист прапрадедушка Толстой не видит, он бы точно плугом-то врезал, чтобы в чувства внучка привести, да, видно, не судьба.

Вообще, на мой взгляд, повсеместная негативная селекция приводит в политику, на самый верх, беспринципных, часто просто неумных людей. Россия, кстати, здесь не исключение. Так вот эти люди и определяют повестку, и производят на свет самые мракобесные законы. Чего стоит один закон Димы Яковлева.

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Судя по всему, один раз попробовав человечину, не могут остановиться, а уж мотивация найдется. Вроде:

— Соседний колхоз просит навоз. Дадим?

— Не дадим, сами съедим.

Я, будучи заведующим детским отделением, довольно часто смотрел суррогатных детей после родов. Штат Пенсильвания разрешает суррогатное материнство за вознаграждение. Это самые счастливые родители, которых я видел. Это для них случилось чудо! Кто знает, может, именно из их детей вырастут Маски и Брины, а может быть, просто обычные счастливые люди, у которых есть любящие родители или родитель. Эти дети «родились не по залету» или из-за желания получить материнский капитал! Может, они вырастут и придумают лекарства от рака и старения, и вы будете эти лекарства у них просить, и они вам, старым, эти лекарства дадут.

В опубликованном обосновании закона Петр Толстой сравнил приобретение суррогатных детей с приобретением дорогих собак. Комментарии излишни: это что же у человека в мозгу, если подобные мысли приходят ему в голову?! Здесь бы, по-хорошему, должна была прилететь вторая оплеуха от прапрадедушки-гуманиста.

Вторая причина — риск попадания биологического материала русских за границу и последующее его изучение.

У меня вопрос: а в Думе есть люди, которые окончили десятилетку и изучали общую биологию?

В крайнем случае можно позвать экспертов-генетиков. Для тех, кто не в курсе, что нет особых русских генов и в ДНК-анализе так и написано: восточноевропеец.

Сотрудница центра занимается оплодотворением яйцеклеток в лабораторных условиях в научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова в Москве. Фото: РИА Новости

И самое мерзкое — это запрет одиноким пользоваться суррогатным материнством.

Они-то чем провинились?! А кто-то видел статистику разводов в России!? От 86% в Мурманске до 50% в Москве, Кавказ не в счет — там вход рубль, выход два.

Может, у разведенных тоже детей отбирать, раз мать или отец остались в одиночестве? Ну это будет следующий закон. Его надо оставить на сладкое, на следующий цикл, после выборов.

Вы дурачите людей, объясняя, что во многих странах есть запрет на суррогатное материнство. Да запрет кое-где есть, только причина другая. В основном это юридические аспекты защиты личности и имущества и т. д. В США, например, лишь в четырех из пятидесяти штатов запрещено суррогатное материнство, а в остальных разрешено. Правда, пять штатов разрешают суррогатное материнство только альтруистически, то есть не за деньги.

Знаете ли вы, что первому ребенку, родившемуся в результате ЭКО, всего 42 года? Ее зовут Луиза Браун, она родилась в 1978 году в Англии, доктор Роберт Эдвардс получил Нобелевскую премию за это. Это — новейшая история и часть фульминантного развития науки. Нельзя остановить прогресс. Вернее, можно, но ненадолго и в одном ограниченном месте. Смотри на Северную Корею или Иран.

Люди, пытающиеся воткнуть развитие науки в рамки идиотских законов, напоминают дикарей, кидающих копья в паровоз и называющих его шайтан-арбой.

Этот локомотив остановить нельзя, попробуйте лучше научится, как стать машинистом, сесть в кабину и, дав гудок, добавить скорости.

Если закон примут, то сказка про золотой ключик, опять-таки написанная по довольно странному и дьявольскому совпадению А. Н. Толстым, звучала бы так: одинокий шарманщик получил от одинокого столяра, алкоголика, генетический материал и изготовил кустарным способом суррогатного сына.

Фото: Sina Schuldt / picture alliance / Getty Images

В старой сказке Буратино сделал людей и папу Карло счастливыми, создав свободный театр, но после доработки «законом Толстого» Буратино отнимут у одиночки отца и отдадут на воспитание в детский дом Карабаса-Барабаса. Алкашу Джузеппе дадут двести часов обязательных работ за распространение генетического материала. А одинокий отец, старик-шарманщик Карло, будет десять лет играть на шарманке за полярным кругом.