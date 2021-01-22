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№ 6 от 22 января 2021Читать номер
Кворум в автозаке
В Петербурге полиция задержала 13 депутатов — война в муниципалитетах продолжается
Фото: vk.com/smolninskojejabloko
Елена Михинаспециально для «Новой в Петербурге»
Вечером 20 января 15 сотрудников полиции загрузили пытавшихся заседать муниципальных депутатов МО «Смольнинское» в автозак и увезли их в 76-й отдел полиции. Подоспевших на помощь юристов и депутата ЗакСа Бориса Вишневского из здания полиции выставили на улицу, объявив план «Крепость», как будто кто-то пытался штурмом захватить околоток.
«Особо опасных» депутатов выпустили спустя два часа с протоколами по статье 8.6.1 городского закона об административных правонарушениях — за «нарушение коронавирусных ограничений».
«Это немыслимый бред и самоуправство полиции, никакие городские постановления об ограничениях на период эпидемии не касаются деятельности законно избранных органов власти и местного самоуправления», — поясняет Вишневский.
Задержание — эффектный, но далеко не первый эпизод в продолжающейся полтора года войне в питерских муниципалитетах.
Окопная война
В 2020-м несколько муниципалов лишились мандатов из-за несвоевременной подачи деклараций о доходах. Так произошло с самовыдвиженцем Сергеем Виниченко в МО «Морские ворота», депутатом от «Справедливой России» Виктором Манером и депутатом от КПРФ Сергеем Понежей в МО «Шувалово-Озерки».
Из-за «грубых ошибок» в декларациях были лишены мандатов депутаты от «Яблока» Светлана Уткина из МО «Финляндский округ», Анна Каруличева из МО «Нарвский округ» и Вера Морозова из МО «Малая Охта». Ошибкой в декларации Уткиной, по ее словам, стало то, что она указала в качестве дохода компенсацию на канцелярию без учета налога. Разница составила 700 рублей.
По распоряжению губернатора Петербурга Александра Беглова проходила проверка декларации координатора «Открытой России», депутата-справедливоросса от муниципального округа «Гавань» Сергея Кузина.
Пленных не брать
Новый состав депутатов в МО «Смольнинское» был избран осенью 2019 года. Несмотря на близость к власти (на территории округа расположена администрация города и все правительство), большинство мест в муниципалитете захватила оппозиция: к семи яблочникам примкнули несколько самовыдвиженцев и сформировали фракцию из 12 человек. Два единоросса и шестеро представителей других партий и самовыдвиженцев остались в меньшинстве. Проигравшие кандидаты от ЕР пытались судиться с победителями, но суд проиграли.
2020 год прошел в позиционной войне. Пикантность ситуации в том, что глава местной администрации единоросс Григорий Ранков был назначен на должность еще при прежнем составе депутатов и сдавать полномочия не торопится. Его команда контролирует здание администрации и, по словам оппозиционеров, раз за разом срывает проведение их заседаний, которые по уставу должны проходить только в этом здании — на Суворовском, 60. В день заседания, перед его началом, по словам депутатов, сотрудники администрации исчезают с рабочих мест, гасят свет, запирают двери.
Так, первое заседание 2021 года депутаты провели на крыльце администрации и сфотографировались на нем, чтобы зафиксировать место и время. Но Ранков заявил, что сфотографироваться можно и в декорациях «Ленфильма», а потому заседание нелегитимно.
Черным ходом
По похожему сценарию события развивались и 20 января. Хотя заседание было назначено на семь вечера, депутаты-яблочники начали подтягиваться к администрации, чтобы занять оборону, около четырех часов дня.
«Коллеги видели, как сотрудники администрации разбегались, а некоторые прятались за машинами», — говорит один из депутатов от партии «Яблоко» Никита Юферев. Примерно в это время, по его словам, к администрации первый раз приехала полиция. Ее вызвали «бездомные» депутаты — просили помочь им вскрыть помещение для совещаний. Стражи порядка ломать замки отказались и уехали.
«Тогда мы зашли в здание администрации с черного хода. Дальше коридора пройти не смогли и провели заседание прямо там, — объясняет Юверев.
— Уложились в 18 минут, речи произносили на фоне оставшихся с Нового года шариков и искусственных елок».
«По уставу глава собирает заседания по мере необходимости, не реже раза в три месяца. Я как глава не собирал их 20 января. То есть группа депутатов решила, что им дома стало скучно: мы будем заседать. Ваша рабочая группа может заседать сколько угодно, но зачем свою инфекцию распространять там, где люди вкалывают и пашут за маленькую зарплату?» — возмущается Ранков.
А может, и Смольный разогнать?
Полицию к депутатам вызвал, впрочем, не он, а руководитель «Зеленого слона», досугового центра, подчиняющегося администрации МО, в котором ветераны занимаются гимнастикой, домохозяйки учатся самообороне без оружия, а дети — дзюдо. Как раз под дверями «Зеленого слона» и проходило злосчастное собрание.
«Руководитель «Зеленого слона» просила депутатов покинуть помещение, потому что там занимались маленькие детки. Они снимают обувь в холле и босиком идут на татами, а эти товарищи — народные как бы избранники — в грязной обуви, в куртках. Неопрятные люди такие мне попались…» — рассказывает Ранков, отметив, что вход в помещения досугового центра на время пандемии посторонним запрещен. По его мнению, «Зеленому слону» не оставалось ничего другого, кроме как вызвать полицию.
«Первое в истории России задержание депутатов почти полным составом», — писали в соцсетях задержанные уже из автозака. Теперь им грозят штрафы до четырех тысяч рублей. Но это будет решать суд.
«Когда полиция ссылается на то, что депутаты нарушили какие-то ограничения, хочется спросить — а вы не хотите вломиться в Смольный, который находится на территории вашего же отдела полиции, и губернатора вместе со всем правительством увезти в отдел, обвинив в нарушении их же собственного постановления? — негодует Борис Вишневский. — Или в ЗакС приехать и депутатов арестовать за то, что они посмели собраться?»
Хроника цирка «Смольнинское»
7 октября 2020 депутат Денис Юферев на заседании сравнил Григория Ранкова с папой римским. Тот подал на депутата в суд по статье об оскорблении чувств верующих (148 УК РФ).
18 ноября полиция приехала в совет из-за сигнала об уничтожении «портрета главнокомандующего». Все тот же Юферев повесил в здании администрации портрет Пушкина. А 18 ноября обнаружил, что кто-то заменил «наше всё» на молодого Путина. В объяснении полиции Юферев заявил, что порвал «портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ В. В. Путина» из-за того, что был зол.
27 ноября депутаты подали в полицию заявления о розыске Ранкова, который, по их словам, семь недель не появлялся на рабочем месте, заседания совета не проводил, больничный не передавал, на звонки не отвечал и дома курьером не обнаруживался. В сентябре депутаты лишили Ранкова зарплаты.
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