Кворум в автозаке

Вечером 20 января 15 сотрудников полиции загрузили пытавшихся заседать муниципальных депутатов МО «Смольнинское» в автозак и увезли их в 76-й отдел полиции. Подоспевших на помощь юристов и депутата ЗакСа Бориса Вишневского из здания полиции выставили на улицу, объявив план «Крепость», как будто кто-то пытался штурмом захватить околоток.

Фото: Facebook.com

«Особо опасных» депутатов выпустили спустя два часа с протоколами по статье 8.6.1 городского закона об административных правонарушениях — за «нарушение коронавирусных ограничений».

«Это немыслимый бред и самоуправство полиции, никакие городские постановления об ограничениях на период эпидемии не касаются деятельности законно избранных органов власти и местного самоуправления», — поясняет Вишневский.

Задержание — эффектный, но далеко не первый эпизод в продолжающейся полтора года войне в питерских муниципалитетах.

Окопная война В 2020-м несколько муниципалов лишились мандатов из-за несвоевременной подачи деклараций о доходах. Так произошло с самовыдвиженцем Сергеем Виниченко в МО «Морские ворота», депутатом от «Справедливой России» Виктором Манером и депутатом от КПРФ Сергеем Понежей в МО «Шувалово-Озерки». Из-за «грубых ошибок» в декларациях были лишены мандатов депутаты от «Яблока» Светлана Уткина из МО «Финляндский округ», Анна Каруличева из МО «Нарвский округ» и Вера Морозова из МО «Малая Охта». Ошибкой в декларации Уткиной, по ее словам, стало то, что она указала в качестве дохода компенсацию на канцелярию без учета налога. Разница составила 700 рублей. По распоряжению губернатора Петербурга Александра Беглова проходила проверка декларации координатора «Открытой России», депутата-справедливоросса от муниципального округа «Гавань» Сергея Кузина.

Пленных не брать

Новый состав депутатов в МО «Смольнинское» был избран осенью 2019 года. Несмотря на близость к власти (на территории округа расположена администрация города и все правительство), большинство мест в муниципалитете захватила оппозиция: к семи яблочникам примкнули несколько самовыдвиженцев и сформировали фракцию из 12 человек. Два единоросса и шестеро представителей других партий и самовыдвиженцев остались в меньшинстве. Проигравшие кандидаты от ЕР пытались судиться с победителями, но суд проиграли.

2020 год прошел в позиционной войне. Пикантность ситуации в том, что глава местной администрации единоросс Григорий Ранков был назначен на должность еще при прежнем составе депутатов и сдавать полномочия не торопится. Его команда контролирует здание администрации и, по словам оппозиционеров, раз за разом срывает проведение их заседаний, которые по уставу должны проходить только в этом здании — на Суворовском, 60. В день заседания, перед его началом, по словам депутатов, сотрудники администрации исчезают с рабочих мест, гасят свет, запирают двери.

Так, первое заседание 2021 года депутаты провели на крыльце администрации и сфотографировались на нем, чтобы зафиксировать место и время. Но Ранков заявил, что сфотографироваться можно и в декорациях «Ленфильма», а потому заседание нелегитимно.

Черным ходом

По похожему сценарию события развивались и 20 января. Хотя заседание было назначено на семь вечера, депутаты-яблочники начали подтягиваться к администрации, чтобы занять оборону, около четырех часов дня.

«Коллеги видели, как сотрудники администрации разбегались, а некоторые прятались за машинами», — говорит один из депутатов от партии «Яблоко» Никита Юферев. Примерно в это время, по его словам, к администрации первый раз приехала полиция. Ее вызвали «бездомные» депутаты — просили помочь им вскрыть помещение для совещаний. Стражи порядка ломать замки отказались и уехали.

«Тогда мы зашли в здание администрации с черного хода. Дальше коридора пройти не смогли и провели заседание прямо там, — объясняет Юверев.

— Уложились в 18 минут, речи произносили на фоне оставшихся с Нового года шариков и искусственных елок».

«По уставу глава собирает заседания по мере необходимости, не реже раза в три месяца. Я как глава не собирал их 20 января. То есть группа депутатов решила, что им дома стало скучно: мы будем заседать. Ваша рабочая группа может заседать сколько угодно, но зачем свою инфекцию распространять там, где люди вкалывают и пашут за маленькую зарплату?» — возмущается Ранков.

А может, и Смольный разогнать?

Полицию к депутатам вызвал, впрочем, не он, а руководитель «Зеленого слона», досугового центра, подчиняющегося администрации МО, в котором ветераны занимаются гимнастикой, домохозяйки учатся самообороне без оружия, а дети — дзюдо. Как раз под дверями «Зеленого слона» и проходило злосчастное собрание.

«Руководитель «Зеленого слона» просила депутатов покинуть помещение, потому что там занимались маленькие детки. Они снимают обувь в холле и босиком идут на татами, а эти товарищи — народные как бы избранники — в грязной обуви, в куртках. Неопрятные люди такие мне попались…» — рассказывает Ранков, отметив, что вход в помещения досугового центра на время пандемии посторонним запрещен. По его мнению, «Зеленому слону» не оставалось ничего другого, кроме как вызвать полицию.

«Первое в истории России задержание депутатов почти полным составом», — писали в соцсетях задержанные уже из автозака. Теперь им грозят штрафы до четырех тысяч рублей. Но это будет решать суд.

«Когда полиция ссылается на то, что депутаты нарушили какие-то ограничения, хочется спросить — а вы не хотите вломиться в Смольный, который находится на территории вашего же отдела полиции, и губернатора вместе со всем правительством увезти в отдел, обвинив в нарушении их же собственного постановления? — негодует Борис Вишневский. — Или в ЗакС приехать и депутатов арестовать за то, что они посмели собраться?»

Клуб досуга «Зеленый слон» в Петербурге. Фото: «Яндекс.Карты»