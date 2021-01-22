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«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие
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№ 6 от 22 января 2021Читать номер
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Обложка дня
Россия могла сделать вакцинацию от коронавируса своим триумфом, но стала мировым аутсайдером по темпам прививок
«Новая газета»редакция
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:обложка дня, новая газета
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