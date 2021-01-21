«Россия столкнулась с депопуляцией из-за таких фильмов»

Инициатором запрета японских мультиков выступила прокуратура Колпинского района Петербурга. Изучив несколько десятков интернет-страниц, прокуроры пришли к выводу, что многие аниме пагубно влияют на неокрепшую подростковую психику, возбуждают агрессию, пропагандируют насилие, наводят на суицидальные мысли и угрожают будущему нации.

Как сообщала пресс-служба судов Петербурга, в середине декабря Колпинский суд зарегистрировал пять административных исков, в которых районная прокуратура требует запретить для распространения в России 49 образцов японского аниме. И уже 20 января суд принял решение о запрете четырех мультсериалов.

«Само название некоторых фильмов несет косвенное, но достаточно мотивирующее воздействие на ребенка, — заявил в суде доктор психологических наук Василий Белов, приглашенный экспертом. — Это подталкивает размышлять детей в направлении смерти и несет вред психике подростков. Сегодняшние подростки по сравнению с предыдущими поколениями более ранимы и чувствительны».

С коллегой согласен и второй эксперт — Олег Эрлих, заведующий кафедрой педагогики семьи Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования.

«Фактически мы видим, что такими фильмами зарождается деструктивное начало, — считает эксперт. —

В России совершают самоубийства порядка двух тысяч подростков в год. Такая большая цифра может быть в том числе за счет таких фильмов. А ведь подростки — самое ценное в популяции».

Оба эксперта не скупились на обвинения в адрес создателей аниме. Здесь и насилие, и расчлененка («максимальная агрессия, деструктив»), и установка на садистские наклонности, и массовая манипуляция сознанием детей и подростков, и пропаганда гомосексуализма.

«Демонстрация насилия на экране, вседозволенности, размытости представлений о добре и зле ведет к тому, что деформируется психика ребенка, — считает Белов. — Фактически сейчас Россия столкнулась с депопуляцией, потому что потомство в дальнейшем приносят те, кто растет сейчас. Подрастающее поколение — главный человеческий потенциал. А мы его лишаемся из-за таких фильмов. По разным причинам — и гомосексуализм, и суицид».

В общем, если послушать экспертов, японские мультфильмы просто средоточие всего самого ужасного, что может исковеркать детскую и подростковую психику. В то же время нельзя не упомянуть, что аниме не просто некое направление в киноискусстве, это настоящая субкультура. В мире насчитывается около двухсот миллионов поклонников японской мультипликации, которые проводят фестивали, регулярно общаются на аниме-сейшенах, встречаются в аниме-кафе, создают собственные интернет-сайты и целые сообщества. И далеко не все аниме настолько ужасны.

«В понимании большинства граждан, незнакомых с аниме, это просто мультики, — рассказал «Новой» активный участник Ассоциации анимешников, зарегистрированный на сайте поклонников данного направления kazoku.space под ником Aliyani. — А у мультиков основная аудитория дети. Но это в корне не так. Аниме — не просто мультики, это целая индустрия, выпускающая продукцию как для детей, так и для взрослых. Есть фильмы для семейного просмотра, есть для детей, есть только для взрослых. И конечно же, создатели аниме реагируют на потребности рынка. Вы посмотрите, какие фильмы сейчас занимают высшие рейтинговые строчки. Вампирские саги, истории про оборотней, колдунов и ведьм. Аниме просто выпускает то, что людям нравится смотреть. Я полностью согласен с тем, что перечисленные в судебном заседании сериалы детям лучше не показывать. Ну так там и ограничения стоят «+16» и «+18». Вернее, обязаны стоять. На тех страницах, которые изучались в суде, этого ограничения не было. Ну так и закройте эти страницы, зачем полностью запрещать?»

По словам собеседника «Новой», данным судебным заседанием, транслировавшимся в прямом эфире на YouTube-канале, правоохранительные органы добились прямо противоположного эффекта. Сейчас даже те, кто раньше не был поклонником японской мультипликации, бросились скачивать указанные в исках мультсериалы. Которые вполне доступны для онлайн-просмотра или скачивания на паре десятков сайтов.

20 января суд не успел рассмотреть все мультфильмы, которые, по мнению прокуратуры, необходимо запретить. Заседание продолжится 17 февраля. На него приглашены представители Министерства культуры, которые должны дать оценку не только аниме, но и песне российского рэпера Моргенштерна. По мнению музыкального продюсера Иосифа Пригожина, именно этот исполнитель должен представлять Россию на Евровидении-2021. Неизвестно, какие песни рэпер намерен исполнять в Европе, но вряд ли ту, в которой он поедает ближайшего родственника. Кстати, после того как стало известно, что эту песню намерены запретить, она набрала более двух миллионов просмотров всего за сутки.