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«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие
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№ 5 от 20 января 2021Читать номер
«В субботу заприте детей дома»
Собеседники «Новой» — о возможной массовой провокации в отношении несанкционированных митингов 23 января
2017 год. Молодежные митинги в Москве. Влад Докшин / «Новая»
Ирек Муртазинспецкор
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Тик-ток, топает малыш. Кому и зачем понадобились «атаки ботов» в социальных сетях: комментарии политолога, IT- и медиаэксперта
В своем телеграм-канале Генеральная прокуратура опубликовала заявление о том, что в ходе мониторинга социальных сетей были выявлены «призывы к участию 23 января 2021 г. в незаконных массовых мероприятиях». Надзорное ведомство потребовало ограничить доступ к публикующим их сайтам.
МВД тоже предупреждает об ответственности за призывы к участию в акции 23 января. И утверждает, что «общественный порядок в ходе несанкционированной уличной акции 23 января» будет обеспечен. «У нас есть для этого все правовые основания», — заявил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой на коллегии ГУ МВД по Москве.
Не остался в стороне и Роскомнадзор. Ведомство потребовало от социальной сети TikTok «прекратить распространение» материалов, направленных на «вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий», а от администрации «ВКонтакте» — «пресекать вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги».
У несанкционированной акции протеста, анонсированной на 23 января по всей стране, нет организаторов. Но уже опубликованы обращения известных в России персон, которые заявили о том, что в этот день не останутся дома, потому что не могут мириться с происходящим вокруг Алексея Навального. В некоторых этих обращениях есть и прямые призывы к участию в несанкционированной акции. Но это обращения к взрослым, к людям, способным взвесить и оценить все риски.
При этом в социальных сетях тысячи свежезарегистрированных аккаунтов продолжают агитировать за участие в митингах именно молодежь, и конкретно — подростков, несовершеннолетних.
Это явление носит явно организованный характер и похоже на провокацию.
И вот почему. Если 23 января на акцию протеста выйдут несовершеннолетние, если они будут жестко задержаны при столкновениях с полицией и Росгвардией, родители этих детей вполне могут обратиться с заявлениями в правоохранительные органы о привлечении к ответственности тех, кто призывал к участию в акции протеста. А это не только административный штраф или арест по статье 20.2 КОАП. Возможен и куда более жесткий сценарий.
Адвокат Иван Миронов, который и сам просидел полтора года в СИЗО 99/1, в разговоре с «Новой» вспомнил протесты августа 2019 года, когда некоторым задержанным было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Это очень серьезная статья УК, предусматривающая наказание до 15 лет лишения свободы.
Миронов беспокоится:
— 23 января фактически состоится дуэль между Навальным и Кремлем. Если митинги окажутся малочисленными, то власть получит благословение общества на дальнейшую расправу с Алексеем. Если выступления будут массовыми, то в дело пойдут провокации для применения самого жесткого сценария разгона сторонников Навального, чтобы на максимально возможный срок пресечь повторение уличных протестов. В случае даже незначительных стычек с полицией в отношении организаторов акции 23 января будут возбуждены уголовные дела по статье 212 УК («Массовые беспорядки»), а также может быть обкатано применение статьи 150 УК — «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».
Известный адвокат Павел Зайцев в интервью «Новой» заявил, что
23 января надо всеми силами удержать подростков от участия в акции протеста:
— Не надо детям ходить на протесты. Я не знаю, какие безумцы это придумали и реализуют; возможно, что это какая-то спецоперация, цель которой — столкнуть лбами сторонников Навального и провластные силы. Но участие несовершеннолетних в акциях протеста однозначно ударит и по Навальному, и по власти.
Еще несколько собеседников «Новой», собирающихся выходить на несанкционированную акцию протеста 23 января (мы не называем их имен), заявили, что намерены запереть детей в квартирах и в эту субботу вообще не выпускать из дома.
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