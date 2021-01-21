«В субботу заприте детей дома»

2017 год. Молодежные митинги в Москве после расследования команды Навального «Он вам не Димон» о Дмитрии Медведеве. Влад Докшин / «Новая»

В своем телеграм-канале Генеральная прокуратура опубликовала заявление о том, что в ходе мониторинга социальных сетей были выявлены «призывы к участию 23 января 2021 г. в незаконных массовых мероприятиях». Надзорное ведомство потребовало ограничить доступ к публикующим их сайтам.

МВД тоже предупреждает об ответственности за призывы к участию в акции 23 января. И утверждает, что «общественный порядок в ходе несанкционированной уличной акции 23 января» будет обеспечен. «У нас есть для этого все правовые основания», — заявил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой на коллегии ГУ МВД по Москве.

Не остался в стороне и Роскомнадзор. Ведомство потребовало от социальной сети TikTok «прекратить распространение» материалов, направленных на «вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий», а от администрации «ВКонтакте» — «пресекать вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги».

У несанкционированной акции протеста, анонсированной на 23 января по всей стране, нет организаторов. Но уже опубликованы обращения известных в России персон, которые заявили о том, что в этот день не останутся дома, потому что не могут мириться с происходящим вокруг Алексея Навального. В некоторых этих обращениях есть и прямые призывы к участию в несанкционированной акции. Но это обращения к взрослым, к людям, способным взвесить и оценить все риски.

При этом в социальных сетях тысячи свежезарегистрированных аккаунтов продолжают агитировать за участие в митингах именно молодежь, и конкретно — подростков, несовершеннолетних.

Это явление носит явно организованный характер и похоже на провокацию.

И вот почему. Если 23 января на акцию протеста выйдут несовершеннолетние, если они будут жестко задержаны при столкновениях с полицией и Росгвардией, родители этих детей вполне могут обратиться с заявлениями в правоохранительные органы о привлечении к ответственности тех, кто призывал к участию в акции протеста. А это не только административный штраф или арест по статье 20.2 КОАП. Возможен и куда более жесткий сценарий.

Участники митинга «Он нам не Димон» на Пушкинской площади в Москве перед разгоном. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Адвокат Иван Миронов, который и сам просидел полтора года в СИЗО 99/1, в разговоре с «Новой» вспомнил протесты августа 2019 года, когда некоторым задержанным было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Это очень серьезная статья УК, предусматривающая наказание до 15 лет лишения свободы.

Миронов беспокоится:

— 23 января фактически состоится дуэль между Навальным и Кремлем. Если митинги окажутся малочисленными, то власть получит благословение общества на дальнейшую расправу с Алексеем. Если выступления будут массовыми, то в дело пойдут провокации для применения самого жесткого сценария разгона сторонников Навального, чтобы на максимально возможный срок пресечь повторение уличных протестов. В случае даже незначительных стычек с полицией в отношении организаторов акции 23 января будут возбуждены уголовные дела по статье 212 УК («Массовые беспорядки»), а также может быть обкатано применение статьи 150 УК — «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

Задержание молодого человека на митинге в Москве, 2017 год. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Известный адвокат Павел Зайцев в интервью «Новой» заявил, что

23 января надо всеми силами удержать подростков от участия в акции протеста:

— Не надо детям ходить на протесты. Я не знаю, какие безумцы это придумали и реализуют; возможно, что это какая-то спецоперация, цель которой — столкнуть лбами сторонников Навального и провластные силы. Но участие несовершеннолетних в акциях протеста однозначно ударит и по Навальному, и по власти.

Еще несколько собеседников «Новой», собирающихся выходить на несанкционированную акцию протеста 23 января (мы не называем их имен), заявили, что намерены запереть детей в квартирах и в эту субботу вообще не выпускать из дома.