Это был удар в спину

​​​​​​​Под старый Новый год общественная организация «Петербургские родители» получила неожиданную финансовую претензию от городских чиновников. Комитет по социальной политике потребовал вернуть 623 тысячи рублей, которые сам же ранее выдал в качестве субсидии для ухода за детьми-сиротами в больницах Петербурга.

Сверхрасходы в субсидию не вошли

«Ежегодно нашу помощь получает около полутора тысяч детей. Город дает нам малый кусочек от наших расходов на городскую программу сопровождения детей-сирот в больницах — проект «Сестринский уход», — рассказывает Лада Уварова, председатель Совета общественного движения «Петербургские родители». — Мы тратим на весь проект 12–14 миллионов рублей ежегодно (размер субсидии в разные годы составлял от 600 тыс. до 2,8 млн рублей). В 2020 году мы получили чуть меньше двух миллионов на погашение части наших расходов на мобильную службу сопровождения, когда ребенку предоставляется круглосуточная индивидуальная няня. Часто помощь необходима в случаях, когда ребенок ложится на тяжелую плановую операцию с длительным послеоперационным выхаживанием. Няня с ним живет и о нем заботится. Мобильная служба очень дорогая, по деньгам это обычно чуть не половина проекта. А вторая половина расходов — наша постовая служба дневных сменных нянь, которые находятся в больницах, где дети-сироты есть всегда».

Но в ковидном 2020 году все изменилось. По словам Уваровой, детей на плановые госпитализации и на сопровождение мобильными нянями было записано в два раза меньше, чем обычно и чем планировалось в заявке на субсидию. Из-за карантина остановили плановые госпитализации. Зато почти в десять раз возросла нагрузка на постовых нянь, в первую очередь это касается детской инфекционной больницы № 3, куда в авральном порядке стали поступать дети после экстренного закрытия городского социального отделения в ДГКБ № 5 им. Филатова.

«Петербургские родители» — один из благотворительных проектов, которые организовало НКО «Сестринский уход». Фото: Вконтакте

«В 2019 году через наш пост в детской инфекционной больнице № 3 прошло 62 ребенка, а в 2020-м — 503. Но все не вошло в субсидию.

Это были наши сверхрасходы, — говорит Лада Уварова. — Город не принял никаких адекватных мер, хотя мы обращались не раз».

«Все нормы закона соблюдены»

В 2020 году у комитета появилось еще одно обязательное условие для выделения субсидии — отчитаться организация должна не только за полученные бюджетные средства, но и за собственные потраченные средства (софинансирование).

«Мобильная и постовая служба работали беспрерывно, и в условиях пандемии в 2020 году мы израсходовали и бюджетные средства, и привлеченное софинансирование, — продолжает Лада. — В заявке на субсидию мы указали, что наше софинансирование на мобильную службу составит почти 5 млн. Но из-за форс-мажора, вызванного пандемией, в проекте произошло перераспределение средств: и 2,2 млн наших средств, которые были привлечены на выполнение условий субсидирования, были перекинуты с мобильной службы на работающие в красных зонах постоянные посты, ковид-обследования и СИЗы, а также на компенсационные выплаты заболевшим коронавирусом няням».

В итоге организация потратила на всю службу «Сестринский уход» 12,8 млн рублей из пожертвований, а 2,2 млн из субсидии на оплату работы мобильных нянь направила на постовых.

Комитет по социальной политике решил, что организация не выполнила соглашение о предоставлении субсидии. По итогам 2020 года софинансирование мобильной службы оказалось не 70%, как в заявке, а 59%. Разницу в 623 тысяч чиновники потребовали вернуть.

«Это был удар в спину, мы делаем за чиновников их работу, прикрываем их, а они нас так подставляют, — возмущается Лада Уварова.

— Но поначалу я решила, что это бюрократическое недоразумение. Как можно в форс-мажорной ситуации требовать вернуть потраченные деньги по формальной заковырке? Надо просто заключить допсоглашение и привести в соответствие с реальной ситуацией объем нашего софинансирования. Я написала письмо главе комитета по соцполитике Александру Ржаненкову».

Но комитет ни на какие уступки не пошел. «В целях недопущения нарушения законодательства комитетом было выставлено требование о возврате средств в бюджет Санкт-Петербурга в связи с невыполнением в полном объеме организацией условий предоставления субсидий, — заявили в ведомстве. — С расчетами по итогам представленных документов организация согласилась, средства в бюджет вернула. Таким образом, все нормы закона соблюдены обеими сторонами».

30 маленьких пациентов

«В результате мы перевели 623 тыс. 612,54 руб. со счета проекта «Сестринский уход» на счет комитета по соцполитике, — говорит Лада Уварова. — Нам пришлось достать эти средства из текущей работы, и теперь в бюджете проекта образовалась дыра, которую надо срочно закрывать. Это значит, что

мы будем снова просить наших жертвователей о помощи — чтобы вернуть детям те средства, которые у них отобрал город».

По словам Уваровой, существующая процедура выдачи субсидий некоммерческим организациям несовершенна и не отвечает реалиям времени. Риторика комитета проста: не нравится — не берите. «Петербургские родители» намерены обратиться в Законодательное собрание с предложением скорректировать процедуру предоставления субсидий НКО. В частности, внести в соглашение понятие форс-мажора, увеличить срок реализации до календарного года.

«Мы продолжим настаивать на том, чтобы в Петербурге снова открыли социально-реабилитационный центр, который будет принимать детей в трудной жизненной ситуации. Таким центром была больница Цимбалина, где были воспитатели и няни, игровые и детские площадки, своя территория. Но все это было отнято у детей. В 2021 году мы ждем взрывную волну отсроченных госпитализаций, нам надо мобилизовать все силы и средства, — уверена Уварова. — В такой ситуации мы как никогда нуждаемся в партнерской поддержке и неформальном подходе. И требование вернуть уже потраченные деньги выглядит не просто абсурдно, а неприлично.

623 тысячи рублей, изъятых сегодня Смольным, — это круглосуточный индивидуальный уход примерно для тридцати маленьких пациентов, оставшихся без родителей.

Ирочке полтора года, отказница. Ребенок родился с пороком сердца. Около двух месяцев малышка провела в больнице, где ей сделали операцию на сердце, и все это время с ней были няни «Петербургских родителей».

10-летний Руслан поступил на плановую ортопедическую операцию из регионального детского дома-интерната. Общий диагноз — ДЦП, но требовалось снять контрактуры, причинявшие боль. К операции его готовила няня, и после выхаживала мальчика, даже научила его азбуке.

Четырехлетнего Юру и трехлетнюю Олю, родных брата и сестру, забрали из семьи, где с ними жестоко обращались. С травмами, в сильнейшем стрессе их привезли в больницу. Малыши не шли на контакт. Три недели в больнице о них заботились няни: переодевали, умывали, кормили, утешали, читали, играли. И таких историй много. Но чиновников, похоже, эти судьбы не волнуют.