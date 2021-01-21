Жора Хачунц «угрожает» нацбезопасности

С борта этого авиалайнера в случае ядерной войны руководство страны сможет управлять вооруженными силами. Самолет «обнесли» на территории авиазавода в Таганроге, куда он под занавес прошлого года прилетел на техническое обслуживание. Подозреваемого нашли и задержали по той же схеме, что три года назад «виновника» массового отравления таллием сотрудников того же Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева (ТАНТК).

36-летнего жителя Таганрога Жору Хачунца задержали 26 декабря. По словам супруги подозреваемого, Елены, мужчина сел за руль, хотя по решению суда ему это было запрещено.

— Он хотел воды домой привезти, несколько бутылок. Его взяли рядом с домом, — рассказывает женщина.

Хачунцу дали 10 суток административного ареста и отправили отбывать наказание в спецприемник. А 28 декабря он позвонил домой и сказал жене, что дело плохо: его подозревают в краже оборудования со спецсамолета на аэродроме ТАНТК.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева. Фото: РИА Новости

О пропаже оборудования с «самолета Судного дня» стало известно в начале декабря. Позже в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в которую входит ТАНТК, уточнили: с переоборудованного под воздушный командный пункт Ил-80 украли 39 радиостанционных блоков и пять плат с пяти таких же демонтированных блоков. В госкорпорации заверили, что никакой угрозы обороноспособности страны нет.

«Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолета сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях. В результате инцидента исчезло некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета», — заявили в корпорации и добавили, что заинтересованы в «максимально эффективном проведении расследования и обнаружении преступников». Общая стоимость украденного оценивается в 1 млн рублей, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Воры украли те части радиостанций, в которых используются драгоценные металлы.

Эксперт, с которым «Новая газета» обсудила инцидент на аэродроме ТАНТК, подверг сомнению формулировку «вскрыли люк и проникли внутрь самолета». По его мнению, чтобы открыть люк спецборта, злоумышленникам невозможно было обойтись без запуска систем жизнеобеспечения лайнера — все люки самолета оснащены электрическими гидроприводами. Взломать люк тоже невозможно: можно повредить внешнюю обшивку фюзеляжа, но чтобы пройти его ребра жесткости, необходимо оборудование посложнее лома. Кроме того,

преступник должен хорошо ориентироваться на борту самолета, знать, где находятся радиостанции и как их изъять.

При этом не забывая, что машина стоит на аэродроме режимного предприятия, на охрану которого тратится около 20 млн рублей в год.

Жора Хачунц с дочкой. Фото из личного архива семьи

Жора Хачунц, по словам его жены, к авиации никакого отношения никогда не имел: на заводе не работал, профильного образования не имеет. На жизнь зарабатывает ремонтом машин. У Жоры были проблемы с законом: в 2017 году таганрогский суд на один год лишил его свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за грабеж. По данным базы судебных актов РФ, он освободился из колонии в феврале 2018-го, но через год вновь попал за решетку: за управление автомобилем лицом, подвергнутым административному наказанию.

По словам жены, домой Хачунц вернулся в июне 2020 года. Подрабатывал где мог, помогал воспитывать новорожденную дочь.

Елена Хачунц подтвердила, что постоянного источника заработка у мужа не было, но семья не бедствует — ей помогают родители Жоры, которые в деревне держат скот; женщина получает пособия на несовершеннолетних детей.

Она говорит, что на следующий день отбывания административного ареста в камеру к мужу пришли сотрудники ФСБ и начали расспрашивать о том самом самолете.

— У нас ребенок маленький, в телевизоре — всегда мультики. Поэтому мы даже не знали про этот самолет ничего, — говорит Елена. — Они пришли к нему, начали всякие вопросы задавать: чем занимается, что знает про самолет. А он ничего не знает, у него даже телефон обычный, кнопочный. Он мне позвонил, говорит, что его обвиняют в краже с этого самолета. Я сразу поняла, что все серьезно.

Спустя несколько дней на допросе побывала и сама Елена, и ее сын (21 год) от первого брака.

— Приехали трое в штатском, не представились. Сказали, собирайтесь. Я говорю, у меня дочка восьмимесячная, оставить не с кем, они говорят: «Без вас не поедем». Так с дочкой и поехала.

Допрашивали женщину в отделе полиции.

— Спрашивали, где он был с 26 ноября по 4 декабря. Кто к нему приезжал, спрашивали. На что живем, — вспоминает Елена.

Позже в ее доме, а также в доме родителей Хочунца прошли обыски. Женщина утверждает, что ордер на обыск ей не показали.

— Искали какие-то детали. Не нашли, конечно, ничего, — говорит она, уточняя, что обыск прошел 4 января.

Как позже стало известно, 4 января Хачунца арестовали.

Его история до степени смешения похожа на задержание другого «злоумышленника» по другому, не менее громкому делу на Таганрогском авиазаводе.

В декабре 2017 года там произошло массовое отравление таллием работников административного корпуса. Руководство предприятия два месяца скрывало инцидент. Но в начале марта 2018 года информация просочилась в СМИ. Стало известно, что от отравления в разной степени пострадало 28 человек. В основном — сотрудники юридического отдела.

Несколько человек были госпитализированы и проходили лечение в Москве: у них были выявлены серьезные поражения нервной системы, у некоторых выпали волосы.

После публикациях в СМИ Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления на авиапредприятии. А в конце марта был задержан подозреваемый — ведущий инженер-конструктор серийного конструкторского бюро завода Владислав Шульга. Его подразделение занимается силовыми установками и противопожарным оборудованием самолетов. По версии следствия, Шульга повздорил с сотрудником юридического отдела из-за ДТП и на почве мести решил его отравить. Для этого он добыл таллий и добавил его в бутыль с водой, которая позже оказалась в отделе. Хотя в марте 2018 года руководство завода заявляло, что никаких следов таллия в воде, которую пили сотрудники завода, обнаружено не было.

Задержали Шульгу так же, как и Хачунца: на улице к инженеру пристали двое подозрительных людей, затеяли с ним потасовку, в которую тут же вмешались дежурившие неподалеку сотрудники полиции. Хулиганов они задерживать не стали, в отдел доставили одного лишь Шульгу. Там на него составили протокол, а позже дали 7 суток административного ареста.

Владислав Шульга

— Вопреки закону отбывать административный арест меня направили в изолятор временного содержания, где находятся подозреваемые в преступлениях, — рассказывает Шульга. — В тот же день ко мне пришли двое в штатском и начали задавать разные вопросы: а кто ты, а за что, а где работаешь. Когда сказал про Бериева (ТАНТК им. Бериева), спросили: «А у вас там все хорошо?»

Когда заговорил про отравление, мне сказали: «А мы считаем, что это сделал ты!»

На суде Шульга рассказал, что на него несколько дней оказывали беспрецедентное психологическое воздействие.

— От меня требовали признания, говорили, что если я подпишу чистосердечное признание, то меня отпустят под домашний арест. А если нет, то буду сидеть в СИЗО весь период следствия, без моего признания расследование будет идти долго. Угрожали. Говорили, что могут провести у меня обыск, там найдут наркотики, в этом обвинят мою мать, и я ее больше не увижу.

Угрозы в адрес матери — единственного близкого ему человека — надломили Шульгу. Он согласился подписать явку с повинной, но обманул следователей.

— Я указал, что получил таллий из припоя, которого не существует. Что прибор взял в лаборатории гидроакустики Таганрогского радиотехнического института, а там такой лаборатории нет.

— (продолжает) Что выпаривал серную кислоту из припоя на масляной бане. Что хранил это все дома с 2003 года, хотя дом был построен в 2009-м. Подписал это все видоизмененной подписью, — объясняет Шульга, который таким образом планировал дезавуировать свои показания на суде.

Оказавшись под домашним арестом, он нанял адвоката и до сих пор сражается за свою свободу. Суд над Шульгой начался лишь в мае прошлого года. Несмотря на массу противоречий в материалах, обвинение настаивает на прежней версии. Сам Шульга считает, что причиной отравления людей на заводе стало бесконтрольное использование крысиного яда. По его словам, бывший руководитель завода, заступив на должность, первым делом якобы распорядился истребить многочисленных собак и кошек, которые обитали на территории авиазавода. А расплодившихся вслед за этим крыс и мышей работники травили самостоятельно, говорит подсудимый.

Кроме того, как выяснилось в ходе судебных слушаний, в кабинете одного из наиболее пострадавших сотрудников завода Роспотребнадзор обнаружил разобранный авиационный прибор, альфа-излучение от которого в десятки раз превышало предельно допустимые нормы. Копия заключения Роспотребнадзора об этом инциденте отображена в материалах суда.

Шульга считает, что уголовное дело против него было возбуждено, чтобы скрыть последствия организационного хаоса на режимном предприятии,

а в таких условиях нельзя исключить ни использование крысиного яда, ни разграбление секретного самолета. История с арестом безработного автомеханика подтверждает эту версию, учитывая идентичные способы «поиска» и «задержания» предполагаемых злоумышленников: административный арест, давление в камере...

— Они просто по-другому работать не умеют, — рассуждает Владислав Шульга. — Найти кого-нибудь, надавить, заставить признаться.

Я в какой-то момент у них спросил: «Почему я?» Мне ответили, что, мол, подхожу идеально: работаю там, у меня конфликт с юристом, семьи нет, живу с матерью.

За время, пока шло следствие, мать Владислава предприняла попытку суицида. Ее спасли, женщина провела два месяца в больнице. Сейчас Шульга занимается ее реабилитацией и продолжает ходить на заседания суда.

В сборочном цехе на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Г.М. Бериева. Фото: РИА Новости

Жена Жоры Хочунца говорит, что на суде по избранию меры пресечения муж кричал, что ни в чем не виноват, просил посмотреть записи с камер видеонаблюдения, которые установлены по периметру аэродрома, требовал допросить его с использованием детектора лжи. Суд арестовал мужчину до 4 марта. Сына Елены уже несколько раз без повестки вызывали на допрос в ФСБ. Семья наняла адвоката.

ПАО «ТАНТК им. Бериева» входит в состав Ростеха через Объединенную авиастроительную корпорацию. На заводе производят уникальные самолеты-амфибии Бе-200. После начала санкционной войны Россия отказалсь покупать украинские двигатели «Мотор Сич», которыми оснащаются Бе-200. В результате на протяжении нескольких лет таганрогское предприятие генерирует убытки: в 2018 году они составили 2,8 млрд руб., 2019-м — 3,6 млрд, а по итогам 9 месяцев 2020 года — 1,8 млрд руб.

Ростовская область