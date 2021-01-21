Возвращение в прямом эфире

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Многочасовой прямой спецэфир телеканала «Дождь» под общей шапкой «Возвращение Навального» только в ютубе собрал шесть миллионов просмотров. Шесть часов его вел Денис Катаев, мастерски дирижируя огромным потоком поступавшей с колес информации, выводя в эфир экспертов по скайпу и вовремя предоставляя слово корреспондентам на местах. Затем его сменила в студии Анна Монгайт. Корреспондент «Дождя» Марфа Смирнова, сумевшая добраться до Берлина накануне возвращения, вела репортажи сначала из берлинского аэропорта, потом с борта самолета перед взлетом, после посадки и в самом Шереметьево.

Около аэропорта Внуково и в самом аэропорту, где изначально должен был сесть борт с Навальными, дежурили на лютом воскресном морозе корреспонденты Василий Полонский и Эдуард Бурмистров. Когда начались задержания, Эдуарда даже на короткое время схватили и отволокли к автозаку, где грубо обыскали. Вскоре все же отпустили. И он вернулся на исходную локацию, показав, как ОМОН и полиция волокут за руки и за ноги замерзших людей, виновных лишь в том, что просто приехали во Внуково поддержать возвращающегося на Родину Навального. И много еще профессионалов работало в команде «Дождя», чтобы обеспечить этот на редкость драматичный, напряженный, но и удивительно слаженный прямой эфир, который многие благодарные зрители уже назвали историческим.

Параллельно с «Дождем» прямые трансляции вели и другие каналы, а также радиостанции, сетевые издания, блогеры. Пожалуй, именно в этот день стало окончательно понятно: федеральное ТВ со всей его технологической мощью больше не является средством массовой информации, а многие зрители на него уже даже и не рассчитывают, находя вызывающие доверие источники информации на других платформах.

Они, федералы, вообще предпочли молчать, ничего не сообщая о грядущем возвращении Навального в Россию. Молчали долго — несколько дней, то ли держа в уме мантру начальника «да кому он нужен, этот берлинский пациент?», то ли не получив необходимых директив от своих кураторов, то ли осознавая масштаб надвигающейся «катастрофы».

За всех отдувался на своем ютуб-канале многостаночник Владимир Соловьев. Его корежило не по-детски. Называя Навального «Лешкой-гульфиком», он с пеной у рта вопил: «Непонятно вообще, где у него родина, у этого нацика… Он не хотел возвращаться в Россию, но немцы его вышвырнули». Грубо пародируя немецкую речь, почти лая наподобие эсэсовцев из фильмов о войне, сгоняющих местное население на казнь партизан, он фиглярствовал, отчаянно жестикулировал и выглядел в этот момент не вполне психически адекватным. На самом же деле пропагандист номер один обкатывал на своих зрителях версию, которая через несколько дней уже в исполнении лидеров думских фракций обретет официальное звучание: «засланный к нам из Германии, диверсант, американская игрушка, предатель нашей Родины».

К этому же выводу подвел свою аудиторию и Дмитрий Киселев в итоговых «Вестях недели».

Ближе к финалу программы, когда Навального уже задержали и препроводили в полицейский участок, он в коротком сюжете под названием «В пломбированном вагоне» так прокомментировал главное событие воскресенья: «Сегодня спецслужбы Германии с необычайной помпой и показными мерами предосторожности отправили блогера Навального в Россию. Вообще ассоциация с пломбированным вагоном, когда более 100 лет назад из той же Германии забросили в Россию революционный десант, возникает неотступно. Правда, явно не тот масштаб десанта, но немцы все же в своем репертуаре и обставлено все так, словно хотят что-то особое учинить с традиционной немецкой тщательностью и желанием подчеркнуть чрезвычайную исключительность события». А задержали-то этого блогера за многократные нарушения требований к условно осужденным. Поэтому и задержание было ожидаемым и закономерным.

На следующий день программа «Чрезвычайное происшествие» на НТВ, обычно специализирующаяся на криминале, но время от времени выполняющая особые «деликатные поручения», в сюжете под заголовком «Поделом», выдала весьма вольную интерпретацию вчерашнего события.

«В аэропорт своего особо ценного агента спецслужбы привезли с особым шиком. Даже паспорта на регистрацию принесли два сотрудника полиции, хотя скорее всего — сотрудники германских спецслужб, с которыми у Навального за время нахождения в Германии сложились рабочие отношения. Когда Навальный, наконец, поднялся на борт, пассажиры, которые были в основном журналистами западных изданий, начали преданно аплодировать. В какой-то момент он мог и вправду почувствовать себя политиком. Затем уже Юлия Навальная зачем-то решила процитировать не самую положительную героиню фильма «Брат-2», чем только вызвала отторжение… Командир судна объявил, что самолет по погодным условиям сядет в Шереметьево. Встреча с цветами и слезами, которую планировали поклонники Навального, с треском провалилась… То, что происходило в это время во Внуково, вообще не поддается описанию. Почитатели блогера бесновались и требовали выпустить их чуть ли не на взлетную полосу. Триумфа возвращения не вышло… Мелкий воришка, которому удалось построить крупную финансовую операцию. Судя по всему, перспектива у блогера совсем не радужная».

И, наконец, уже после самодеятельного химкинского суда огромным сюжетом (почти 13 минут) разродились «Вести. Дежурная часть» на канале «Россия 24». Припомнили «арестанту» и встречи с иностранными дипломатами (кадры оперативной скрытой съемки), и учебу в Йельском университете, и политическую, информационную и финансовую поддержку, которую, по оперативным данным, он якобы получает от западных спецслужб, старые и новые уголовные дела о хищении, мошенничестве, оскорблении ветерана. В полицейском участке, куда допустили именно съемочную группу канала «Россия», «Алексей выглядел подавленным и лишь попросился в уборную. Ночь провел в камере, ему выдали постельное белье в цветочек» (розовое белье в цветочек в кадре фигурировало как доказательство гуманизма сотрудников полиции).

Удивительно, но богатая тема задержания «засланного казачка» дальнейшего развития в федеральном эфире почти не получила.

Похороны демократии в Америке затмили в общественно-политических ток-шоу все остальное. А уж когда в ютубе оглушительно взорвалась инфобомба «Дворец Путина», федералы и вовсе затаились. Блокбастер от Навального набрал за два дня 39 миллионов просмотров по всему миру, и это явно не предел. Самый незамутненный политолог современности Сергей Марков высказал в фейсбуке свои сомнения и подозрения:

«Надеюсь, все понимают, что нет никаких 30 миллионов просмотров, что это искусственные накрутки администрации ютуба с политическими целями… Надеюсь, вы понимаете, что вами манипулируют с враждебными России целями? Вы понимаете, что вам лгут?» Поняли не все. Зато многие от души посмеялись над очередным разоблачителем козней против России.

А Соловьев в эфире своего «Вечера» опроверг компромат на своего кумира совсем просто. Во-первых, это ложь от первого до последнего слова и факта: наш президент в быту аскетичен. А, во-вторых, он сам однажды спросил у Путина: «Вот, говорят, что у вас там яхты, дворцы?» Тот удивился: «А зачем?» «Про кальянную — это вообще смешно, — продолжил защитник. — Он не курит». С такими защитниками и врагов не нужно.