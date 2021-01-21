Газопровод может вылететь в трубу

Газпром сделал неожиданное заявление: газопровод «Северный поток — 2» — главный газовый проект компании последних пяти лет с пропускной способностью вдвое выше, чем у «Северного потока», предмет споров и торга между Европой и США, — возможно, не будет достроен.

Правда, это заявление прозвучало не в адрес широкой общественности, а в проспекте к размещению евробондов, адресованном партнерам. Российская компания объясняет возможность такой перспективы рисками и сложностями — то есть санкциями. Аналитики и сами партнеры компании считают, что это не очень вероятный сценарий — проект, реализованный более чем на 90%, так легко не сворачивают.

Санкции работают

Проблем у «Северного потока — 2» в последнее время было много — в основном, со стороны администрации США. В октябре Госдепартамент США уточнил, в отношении кого могут применяться санкции за участие в строительстве газопровода, — согласно уточнению, это, по сути, любые компании, предоставляющие Nord Stream 2 AG любые услуги, например, финансовые, юридические, страховые или логистические. Попадание под американские санкции означает для компании, что выход на рынок США будет для нее закрыт, возможность обслуживаться в американских банках — тоже, а сотрудники такой компании вряд ли получат американскую визу.

Ряд европейских стран — прежде всего, Германия — категорически не согласны с тем, что США могут указывать европейским компаниям, с кем работать,

и называют это вмешательством во внутренние дела ЕС. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в октябре назвал эти санкции «нарушением международного права».

На практике каждая компания решает для себя — рисковать или нет. Так, на днях от участия в проекте отказалась швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group, которая активно ведет бизнес в США. По данным газеты Bild, из проекта вышла немецкая компания Bilfinger SE, специализирующаяся на промышленном строительстве и проектировании — у нее был заключен контракт c Nord Stream 2 AG на сумму более 15 миллионов евро. На прошлой неделе от участия отказалась датская компания Ramboll — она выступала экологическим консультантом проекта.

Во вторник США внесли в санкционный список российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и владеющую им компанию «КВТ-Рус». Комментируя это решение, представитель посольства США в Берлине заявил изданию Tagesschau, что «будут предприняты все необходимые шаги, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», который угрожает важным национальным интересам Европейского союза и Соединенных Штатов».

Возможная нецелесообразность

При этом первая нитка газопровода построена более чем на 90% — ожидается, что она будет завершена к середине года. Однако американские санкции действительно создают серьезные препятствия. Так, еще одна вышедшая из проекта компания — норвежская DNV GL, которая занимается консалтингом и оценками риска. Именно она должна была оценить безопасность газопровода и выдать соответствующий сертификат — процедура оценки рисков и получение такого сертификата являются обязательным требованием Дании, в территориальных водах которой проект еще не достроен. То есть Nord Stream AG придется искать кого-то другого — вообще не интересующегося американскими санкциями.

В этой ситуации «Газпром» — владелец компании Nord Stream AG 2 — рассматривает возможность приостановить или вообще закрыть проект, по крайней мере, такую вероятность компания озвучила в проспекте к размещению евробондов. «Мы <...> продолжаем сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, что приводит к напряжению между странами и изменению позиций наших партнеров и регулирующих органов. <...> В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит, привести к приостановке или отмене проекта», — говорится в проспекте.

Компания Nord Stream 2 AG на 100% принадлежит «Газпрому», поэтому российский газовый концерн имеет полное право принять такое решение единолично. Но тогда еще пять европейских компаний — немецкие Uniper и Wintershall, французская ENGIE, австрийская OMV и голландско-британская Shell — могут потребовать, чтобы «Газпром» выполнил свои финансовые обязательства.

Еще до начала реализации проекта планировалось, что эти пять компаний создадут совместную компанию с «Газпромом» для строительства газопровода, однако польский антимонопольный регулятор заблокировал эту заявку. В результате европейские компании так и не стали собственниками Nord Stream 2 AG, а выступили кредиторами проекта, пообещав суммарно компенсировать половину стоимости строительства — то есть предоставить более 4,5 миллиарда евро. В качестве залога под кредит использованы акции компаний, а обратные выплаты, согласно договору, должны начаться уже после ввода газопровода в эксплуатацию. То есть

в случае остановки или отмены проекта все пять компаний могут претендовать на активы Nord Stream 2 AG.

Что говорят партнеры?

Аналитики сомневаются, что «Газпром» действительно пойдет на закрытие проекта — скорее всего, возможна небольшая задержка, пока не будут выработаны меры обхода американских санкций. В этом «Газпром» поддерживает Германия.

Европейские компании-партнеры также рассчитывают, что проект будет завершен.

«Мы рассматриваем это («Северный поток — 2») как экономический проект, важный для безопасности поставок и развития конкуренции в Европе, — сообщили «Новой газете» в пресс-службе голландской OMV.

В немецкой компании Uniper надеются, что «в США растет желание услышать аргументы европейцев».

«Мы рассчитываем, что трансатлантические отношения станут реальным партнерством при администрации Байдена, — отметил представитель компании Оливер Редер. — Мы убеждены, что строительство газопровода будет завершено, поскольку спрос на газ со стороны Германии и Европы в целом в будущем возрастет».