Трамп наконец ушел. Но обещал вернуться

Из-за пандемии коронавируса (число смертей от пандемии в США превысило 400 тысяч), а также штурма Капитолия сторонниками Трампа две недели тому назад часть традиционных празднований была перенесена в режим онлайн, присяга новых президента и вице-президента проходила в обстановке повышенных мер безопасности.

Одних нацгвардейцев в столице собралось 25 тысяч (больше, чем военный контингент США в Ираке и Афганистане), а еще были стянуты тысячи полицейских и агентов спецслужб. Центр американской столицы был перегорожен, туда пускали по служебным пропускам. Национальный молл (это место еще называют «музейной милей») между Белым домом и Конгрессом, где собираются в такие дни сотни тысяч зрителей, в этот раз пустовал. Все это вы могли видеть в телерепортажах из американской столицы российских федеральных каналов под общим рефреном: «как низко пала Америка с ее мнимыми демократией и свободой слова», «наступила диктатура» (интересно, чья? — А. П.) и т.д. и т.п. Впрочем, у зрителя всегда есть возможность подумать и сравнить.

Без эксцессов

Этот день оптимисты и пессимисты встретили по-разному. Первые верят, что 46-му президенту, несмотря на преклонный возраст (78-летний Джозеф Байден стал старейшим президентом, вступившим в должность), удастся выполнить задуманное: объединить расколотую страну, стать президентом для сторонников обеих ведущих партий, представителей разных рас, национальностей, религий, граждан разного пола и возраста. Вернуть Америку в состояние довоенное и докризисное.

Пессимисты считают, что образовавшийся раскол и ненависть в американском обществе непреодолимы, Америку действительно ждет закат, а может быть, распад, как 160 лет назад – на Север и Юг.

Впервые за более чем 150 лет американской истории уходящий президент не присутствовал на инаугурации своего преемника.

Трамп ни разу не произнес имени нового президента в своей прощальной речи на военно-воздушной базе Эндрюс, однако некоторые приличия и традиции были соблюдены. Уходящий президент оставил на столе в кабинете письмо новому хозяину офиса. В прощальном слове, перед тем как в последний раз взойти на «борт № 1» (семья Трампов отправилась в принадлежащий им курортный клуб Мар-а-Лаго во Флориде), Дональд Трамп заявил: «Я буду смотреть, я буду слушать, и я скажу вам, что будущее этой страны никогда не выглядело лучше, чем сейчас. Я желаю новой администрации большой удачи и больших успехов. Я думаю, что они будут иметь большой успех. У них есть основа, чтобы сделать что-то очень впечатляющее». В нарушение традиций Меланья Трамп не устроила «приветственного чаепития и прогулки по Белому дому» для Джилл Байден.

Дональд и Меланья Трамп заходят на «борт № 1». Фото: ЕРА

Вместо Трампа на инаугурации присутствовал вице-президент Майк Пенс, который, в свою очередь, не посетил церемонию прощания 45-го президента с членами администрации и сотрудниками аппарата Белого дома. На президентской инаугурации, которая проводилась в 59-й раз в истории США, присутствовали бывшие президенты Клинтон, Буш-мл. и Обама, что символизировало преемственность и единство страны. Картер не смог приехать по состоянию здоровья, но по телефону поздравил Байдена накануне.

Леди Гага на церемонии инаугурации 46-го президента США. Фото: Getty Images

Ощущение праздника отражали выступления звезд шоу-бизнеса: Леди Гага спела национальный гимн, а Дженнифер Лопес попурри из «Прекрасной Америки» и «Это твоя земля», включив слова на родном для нее испанском языке. Присягу нового вице-президента Камалы Харрис — первой в истории женщины-афроамериканки и одновременно азиатки на этом посту принимала первая в истории женщина-латиноамериканка в ВС США Соня Сотомайор. Джозеф Байден принес присягу на семейной библии XIX века, принятую Верховным судьей Джоном Робертсом, которому скоро придется председательствовать на сенатских слушаниях по импичменту экс-президента Трампа — прецедентный случай в американской истории.

Инаугурационная речь Байдена длилась 20 минут и прошла под лозунгом «объединения Америки».

Центральная часть была посвящена главным угрозам: пандемии коронавируса, унесшей здесь за год столько жизней, сколько страна потеряла за всю Вторую мировую, а также любым формам экстремизма, выраженным в терроризме, расизме, других видах насилия и лжи. «Мы должны положить конец этой войне. Мы должны отвергнуть культуру, в которой фактами манипулируют или их отвергают», — заявил Байден.

Кстати, впервые в истории церемония инаугурации транслировалась не только по всем основным, кабельным и спутниковым каналам США, но и по каналам детского ТВ, для детей придумали специальную адаптированную программу.

«Давайте слушать друга, видеть друг друга, уважать друг друга!» — простые призывы прозвучали как никогда актуально. Во всяком случае, сравнение несогласных граждан с «бандерлогами» в этой «загнивающей» стране принципиально невозможно. Наоборот, Байден заявил: «Всегда будут несогласные, но я буду президентом для всех американцев». И еще: «Я понимаю, что многие американцы смотрят в будущее со страхом и трепетом. Я это понял. Ответ не в том, чтобы обратиться внутрь себя... Мы можем сделать это, если откроем наши души, а не ожесточим сердца».

Откликнутся ли на призыв к примирению 74 миллиона американцев, голосовавших за Трампа, многие из которых верят, что «выборы украли», — будущее покажет. Каждый новый президент обещает в своей первой речи наступление «новой эры».

Фото: Getty Images

По традиции Байден с Харрис приняли небольшой парад всех видов войск, возложили венки к могиле неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище. Вместо традиционных инаугурационных балов, которые посещаются семьями президента и вице-президента (по 5–8 появлений в разных местах в один вечер), в условиях пандемии прошло праздничное телешоу, которое транслировали крупнейшие каналы. Его вел актер Том Хэнкс, в нем выступили кумиры американцев разных поколений: Брюс Спрингстин, Джон Бон Джови, Джастин Тимберлэйк, Кэти Перри и другие. Вместо посещения балов вечером Джо и Джилл Байден вышли на балкон Белого дома — их резиденции на ближайшие четыре года.

Джен Псаки на брифинге для журналистов. Фото: ЕРА

Вечером пресс-секретарь Белого дома — хорошо нам известная Джен Псаки — провела первый брифинг для журналистов. Она могла в прошлом, будучи спикером Госдепа, путать географические детали, связанные со странами Восточной Европы и СНГ, но на первой пресс-конференции в роли пресс-секретаря президента Псаки пообещала журналистам главное — «принести правду и транспарентность» в брифинг-комнату Белого дома.

За работу!

Президент Байден начал без раскачки, подписав в первый неполный рабочий день около 15 указов и распоряжений, отменяющих политику Трампа. В ближайшие пару суток ожидается около сотни документов — такой распорядительный «блицкриг» нового президента, определившего четыре главных направления работы: борьбу с коронавирусом, за поднятие экономики, против климатических изменений и расового неравенства.

Джо Байден во время подписания документов в Овальном кабинете. Фото: ЕРА

В числе первых стало распоряжение, названное прессой «100-дневный масочный вызов вирусу», в котором Байден требует обязательного ношения масок и сохранения социальной дистанции (чуть меньше 2 м) для всех государственных служащих и во всех государственных учреждениях. При Белом доме создается постоянная рабочая группа по борьбе с коронавирусом, которая займется контролем над распределением вакцин, защитного оборудования и проведением тестов.

Глава группы, исполнительный координатор Джефф Зиентс, будет напрямую докладывать президенту о проделанной работе. Приняты меры помощи пострадавшим от пандемии и вынужденного сворачивания экономики: Байден продлит федеральный мораторий на выселение и выкуп имущества по неуплатам ипотеки до конца марта, одновременно ходатайствуя перед Конгрессом о предоставлении помощи нуждающимся арендаторам. Байден также попросит министерство образования продлить паузу в выплате процентов и основного долга по студенческим кредитам до сентября. Новый президент планирует выделить 1,9 триллиона долларов на борьбу с последствиями COVID-19, что предусматривает получение американскими налогоплательщиками чека на $1400.

Это будет третий по счету «чек госпомощи». Два были получены американцами от администрации Трампа.

Байден остановил финансирование строительства стены на границе с Мексикой (пожалуй, главного символа президентства Дональда Трампа), вернул членство Америки во Всемирной организации здравоохранения (доктор Энтони Фаучи — делегат от США) и Парижском клубе стран, заключивших соглашение по борьбе с климатическими изменениями. Байден отменил запрет на въезд в США гражданам ряда мусульманских стран Ближнего Востока и Африки. Вновь вводится запрет на строительство нефтепровода «Кистоун» через всю Америку — из Канады в Техас, отмененный Трампом.

Еще один радикальный приказ предписывает всем исполнительным департаментам и ведомствам начать пересмотр федеральных нормативных актов и действий исполнительной власти за последние четыре года, чтобы искоренить те, которые считаются «вредными для здоровья населения, для окружающей среды, не подкрепленными наилучшими научными данными или иным образом не отвечающими национальным интересам».

Байден подписал исполнительный указ «О внедрении справедливости в федеральную политику и искоренении системного расизма и других барьеров со стороны федеральных программ и институтов». Этот приказ потребует от федеральных агентств «провести базовый обзор состояния справедливости в рамках своей компетенции» и предоставить больше возможностей людям с другим цветом кожи. Отменен указ Трампа, ограничивающий возможности правительственных учреждений проводить «обучение разнообразию». «Разнообразие» подразумевает полное равенство представителей всех рас и полов, включая ЛГБТ и т.д.

Федеральных служащих будут обучать толерантности, т.е. терпимости и пониманию. «Байден пообещал искоренить системный расизм в наших институтах, и это первый шаг в этой исторической работе», — сказала Сюзан Райс, новый директор президентского совета по внутренней политике. Эти шаги, безусловно, отражают цели движения BLM, охватившего Америку в прошлом году и приведшего к массовым волнениям, низвержению статуй и прочим диким крайностям в виде целования ботинок афроамериканцам.

Байден собирается облегчить получение гражданства для 11 миллионов нелегальных мигрантов, начав с тех, кто незаконно пересек границу в детском возрасте вместе с родителями.

Фото: Getty Images

Суммируя в двух словах — это полный пересмотр «трампизма», реставрация и дальнейшее развитие курса Обамы. Контроль демократов над обеими палатами Конгресса поможет утвердить кадровые назначения и законодательно проводить решения президента — тех, где не требуется две трети голосов сенаторов.

Байден и Кремль — отдельная тема. Можно упомянуть заявление Тони Блинкена на сенатских слушаниях по утверждению его в качестве нового госсекретаря. Это было «удивительно, как Владимир Путин, кажется, боится одного человека» — Алексея Навального, сказал Блинкен.

И еще: «Навальный служил голосом для миллионов россиян, и их голос должен быть услышан в России».

«Попытки заставить замолчать этот голос, заставив замолчать Навального, — это то, что мы решительно осуждаем», — добавил Блинкен, отметив, что арест Навального и другие точки напряженности в отношениях с Россией будут «очень важными в повестке дня новой администрации».

Новый советник по национальной безопасности Джейк Салливан также призвал к немедленному освобождению Навального.