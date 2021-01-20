Я медленно снимаю себя…

На днях в школы и детские сады Самары из администрации города поступила депеша — руководство к действию. Смысл его укладывается в одну фразу: «Организовать ежедневный постинг ярких, красочных фотографий города Самара с отметкой геолокаций согласно прилагаемому списку территориальных объектов».

Перечень того, что нужно, а главное, можно (!) снимать, действительно, прилагается. Инструктаж тоже есть: фотографии должны быть качественные и разнообразные — это первое. Второе — отражение самарских красот должно носить массовый характер, поэтому к данной работе необходимо привлечь всех членов педагогических коллективов, старшеклассников и родителей учеников с их личными аккаунтами.

Особое значение придается количеству: чем больше снимков, тем убедительней, по логике авторов депеши, будет выглядеть результат.

Сами педагоги, обсуждая ситуацию в соцсетях, задаются вопросом: вылазки с фотокамерой теперь добавлены в должностные инструкции? Оказывается — нет. Это всего лишь письмо с условным грифом «необходимо организовать». Распоряжением документ, по сути, не является, но исполнять его придется. И практически в рамках должностных обязанностей. А чтобы придать поручению особую важность, педагогам настойчиво напоминают, что процесс фотографирования Самары находится на контроле и у главы города, и у губернатора области.

В чем, собственно, смысл этой кампании? Если верить ее идеологам — в отражении комфортности городской среды. Не стоит думать, что это локальная инициатива. Просто чиновничья исполнительность в конкретном регионе приняла именно такую форму. А исполнению подлежит распоряжение правительства № 2625-р «Об утверждении индекса качества городской среды». Буквально за день до нового года были внесены последние изменения в методику формирования этого самого индекса. Стоит пояснить: он складывается из индикаторов уровня комфорта в том или ином городе. На основе итоговых значений ежегодно будет создаваться перечень российских городов — своего рода рейтинг.

Не исключено, что чиновников очень греет мысль отвоевать родному поселению в этом списке достойное место.

Будет оно обусловлено реальным положением дел или специально созданной «потемкинской деревней» — не суть важно.

Фото: РИА Новости

С жительницей города Майей мы общаемся буквально на следующий день после того, как директива поступила в школу, где она работает. Номер учебного заведения, равно как и фамилию, женщина попросила не упоминать. Опасается, что директору школы ее активность может выйти боком. У собеседницы спрашиваю, как коллеги реагируют на распоряжение департамента образования. «Ненормативной лексикой, естественно. Очень сложно держать себя в руках, когда помимо всех прочих выдумок нашей администрации присылают еще такое. Среди моих знакомых и друзей очень много директоров школ, педагогов — никто не хочет этого делать. Да нам что, заняться в школе нечем? Пусть оставят нас в покое, а то с бесконечными отчетами, конкурсами, фестивалями нам детей уже учить некогда. А ведь им (департаменту образования. — О. П.) нужно, чтобы весь интернет был заполнен красивой Самарой. Мне иногда кажется, департамент любит прогнуться еще больше, чем надо, чтобы понравиться губернатору».

Между тем в типовом листе оценки города содержится 36 пунктов (индикаторов), по которым оценивают комфортность проживания. Например, насколько разнообразна жилая застройка, какой процент от общего числа составляют улицы с ливневой канализацией, какова загруженность дорог, доступна ли городская среда для инвалидов? Здесь же — состояние зеленых насаждений, доля зданий с отремонтированными фасадами, обеспеченность горожан спортплощадками, очередь в детские сады, количество ДТП…

Перечисление можно продолжить, но беспрерывного постинга оптимистичных снимков родного города мы в нем не увидим. Это самарский нарратив. Не знаю, по каким критериям федеральная власть оценивает активность чиновников, но за рвение местный департамент образования мог бы получить высший балл. Вот с креативом сложней. Ну почему исполнение должны обеспечивать именно педагоги? Они что, самая незагруженная категория? Впрочем, ответ дают сами работники образования, комментируя инициативу городской администрации:

«Наверное, потому, что школа — это бесплатная рабочая сила и огромный людской ресурс, который можно заставить делать все». А может, стоило попробовать организовать мобильный десант силами самого департамента? Пусть бы объехали все указанные в списке места, сняли их с наилучшего ракурса, отфотошопили должным образом — грязь убрали, красок добавили. И любовным признанием с сердечком увенчали. Ведь чиновник, как никто другой, должен понимать суть задачи, которую сам же и поставил. А значит, и с исполнением проблем не должно быть. И не попадут тогда в жизнерадостный поток снимки-паразиты с нечищеными дорогами, снежными кучами в человеческий рост, разбитым асфальтом и полуразрушенными объектами культурного наследия.

Площадь славы в Самаре. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Возвращаясь к индексу качества, добавлю, что его формирование необходимо еще и для вовлечения народа в мероприятия по благоустройству городов — в правительственном распоряжении так прямо и сказано.

Хотелось бы на примере Самары понять, а каким боком к благоустройству относятся снимки, выложенные в соцсеть?

Ладно, если бы фиксировать предложили недоработки — для последующего их исправления. Но тогда бы не появился список разрешенных к демонстрации участков города. Не до конца продумана и та часть директивы, которая касается практического исполнения. Нет, насчет максимального количества пикселей в каждом снимке и общего позитивного фона все понятно. Остается вопрос совсем банальный: в какую часть рабочего графика школьного педагога или воспитателя вставить еще один дополнительный пункт? Где в этом графике, по мнению чиновников, должно быть «свободное окно», чтобы поехать по конкретному адресу и произвести все оговоренные регламентом действия? А на следующий день надо ехать снова, потому что в разосланной директиве четко сказано: «Работа продолжается в форме постоянно действующего проекта «Я люблю Самару» с максимальным количеством фотографий, размещаемых на постоянной основе».

Педагогам теперь с этим жить — по любви и на регулярной основе.