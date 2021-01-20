Фонбет — новый официальный партнер мадридского «Реала» в России и СНГ

Фонбет стал беттинг-партнером мадридского «Реала» — 13-кратного победителя Лиги чемпионов и одного из самых популярных клубов, за который болеют миллионы людей во всем мире. В рамках сотрудничества брендинг «Фонбет» будет использован на домашних матчах «Реала» в Ла Лиге и Кубке Испании. Логотип компании появится на официальном сайте клуба в разделе «Партнеры», а также в приложении клуба.

Фото: РИА Новости

Фонбет готовит для своих клиентов уникальные акции: розыгрыши эксклюзивных призов от «Реала» и бонусов от компании, повышенные коэффициенты и расширенные росписи на матчи «королевского клуба», активности в социальных сетях и другие приятные сюрпризы.

Александр Парамонов генеральный директор БК «Фонбет»

— Мы очень рады стать официальным партнером мадридского «Реала» в России и СНГ. «Реал» — один самых титулованных и узнаваемых футбольных клубов в мире. Это команда с большой историей и серьезной репутацией. «Реал» стремится выигрывать в каждом матче и быть образцом честной и красивой игры.

Фонбет — лидер на букмекерском рынке СНГ и тоже стремится быть лучшим в своем деле. Уверен, что наше сотрудничество с «Реалом» будет продуктивным и взаимовыгодным.

Алина Якиревич директор по маркетингу БК «Фонбет»

«Реал» — это топ-бренд. Это намного больше, чем футбольный клуб. Футболки «Реала» продаются по всему миру, клуб открывает свои рестораны, магазины, участвует в социальных и благотворительных проектах.

Мы планируем активировать контракт не только в России, но и во всех регионах СНГ, в которых присутствует Фонбет, — в Беларуси и Казахстане.

Наша совместная задача с «Реалом» — подарить уникальные футбольные впечатления болельщикам клуба и любителям футбола.