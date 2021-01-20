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«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие

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№ 5 от 20 января 2021

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Подкаст «Что Нового?» — Иррациональные числа

Азату Мифтахову дали 6 лет за акцию, в которой он не участвовал

Политика87

Надежда Юроваспециально для «Новой»

87
 


Аспирант-математик и анархист Азат Мифтахов получил 6 лет колонии за разбитое окно офиcа «Единой России». По мнению суда, такое наказание справедливо. Сейчас Азат, наряду с Навальным, самый известный российский политзаключенный. За время заключения он написал две научных статьи, его поддержало больше 2500 ученых по всему миру.

Как проходил суд и почему процесс пришёл именно к такому финалу — в свежем выпуске подкаста «Что нового?» обсуждаем с корреспондентом «Новой» в Петербурге Максимом Леоновым и корреспондентом судебного отдела Андреем Каревым, который находился в зале суда во время приговора.

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Теги:
суды, единая россия, преследования, мифтахов

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