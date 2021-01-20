Подкаст «Что Нового?» — Иррациональные числа



Аспирант-математик и анархист Азат Мифтахов получил 6 лет колонии за разбитое окно офиcа «Единой России». По мнению суда, такое наказание справедливо. Сейчас Азат, наряду с Навальным, самый известный российский политзаключенный. За время заключения он написал две научных статьи, его поддержало больше 2500 ученых по всему миру.

Как проходил суд и почему процесс пришёл именно к такому финалу — в свежем выпуске подкаста «Что нового?» обсуждаем с корреспондентом «Новой» в Петербурге Максимом Леоновым и корреспондентом судебного отдела Андреем Каревым, который находился в зале суда во время приговора.