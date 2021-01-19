«Целые озера отходов. Вонь жуткая»

В новогодние праздники на Рязанском шоссе выстроилась многокилометровая пробка из оранжевых самосвалов. Жители Раменского района забеспокоились: неужели машины в очередной раз везут в Подмосковье столичный мусор. Их опасения оправдались. Вскоре выяснилось, что в московском районе Раменки начали расчищать крупную свалку. На ее месте планируют построить научно-технологическую долину МГУ.

«Работы, мягко говоря, немало»

Территория, на которой образовалась свалка, находится за Фундаментальной библиотекой МГУ. Она занимает 50 гектаров земли между проспектом Вернадского и Мичуринским проспектом. Раньше на ней располагался крупный гаражный кооператив, который жители Раменок окрестили «Шанхаем».

В гаражах — их насчитывалось около 10 тысяч — люди держали не только личные вещи и автомобили, но и кафе, мастерские и даже гостиницы. Некоторые собственники умудрялись продавать гаражи как квартиры.

В 2015 году кооператив начали «зачищать». МГУ решил построить на этой территории инновационный научно-технологический центр «Воробьевы горы» стоимостью около 110 млрд рублей.

Снос построек вскоре приостановили. Оставленный мусор, по словам владельцев нетронутых гаражей, никто не убирал.

В марте 2018 года стало известно, что на свалке образовалась нелегальная точка по сжиганию отходов. «Грузовые машины подъезжают, а там стоят вагончики, в которые они сваливают мусор», — рассказала депутат Раменок Наталия Каплина.

В апреле того же года на «Шанхай» накатила вторая волна сноса. Освобождать площадку от мусора начали лишь в декабре 2020-го. «Приступили к расчистке самой большой свалки строительного мусора на месте будущей научно-технологической долины МГУ. Работы, мягко говоря, немало», — резюмировал Сергей Собянин.

Несмотря на объем работы, за две недели коммунальщики убрали треть строительных отходов, отчитался на днях заммэра Москвы Петр Бирюков. Вывоз и захоронение мусора, по его словам, были организованы на полигонах «во взаимодействии с Московской областью». Для этого привлекли около полутора тысяч самосвалов, которые длинной вереницей направились по Рязанскому шоссе в сторону деревни Чулково.

Одна загвоздка: легального мусорного полигона там нет.

«Зловоние такое, что спать невозможно»

Деревня Чулково находится всего в 25 км от Москвы. Здесь работают две школы, два детских сада, несколько продуктовых магазинов и торговые центры. Рядом, в 6 и 16 км соответственно, расположились международные аэропорты «Жуковский» и «Домодедово».

В конце 2017 года ООО «Грунт Эко» построило в Чулкове завод по переработке органических отходов в компост при помощи климатических камер. В компании заверили, что эта технология абсолютно безопасна и оказывает «самое низкое влияние на экологию среди аналогов».

Голубым цветом выделена территория за заводом «Грунт Эко», на которой, по мнению местных жителей, образовалась нелегальная свалка. Фото предоставлено инициативной группой

Но к лету жители Чулкова и соседних поселений почувствовали неприятный запах, который усиливался в ночное время. Вот что они рассказали «Новой газете»:

«Зловоние бывает такое, что спать невозможно. Однажды я постоял на улице около часа. У меня заболела голова. У кого-то проявляется аллергия. Люди покрываются сыпью».

«В карантин было невыносимо. Ты не можешь проветрить дом и открыть окно на ночь. Женщина-астматик однажды скорую вызывала — такая вонь стояла утром».

«Едешь в машине — салонный фильтр не справляется с запахом. При закрытых окнах чувствуем, что снаружи неприятно».

После многочисленных жалоб дирекция согласилась устроить жителям экскурсию на завод. По словам Ильи, жителя села Михайловская слобода, которое находится через дорогу от «Грунт Эко», ничего критичного на самом заводе они не обнаружили. «Но мы обратили внимание, что завод занимает максимум один гектар, а забором огорожено 200. Заглянули за территорию и увидели озера с жидкими отходами. Воняло жутко. Директор сказал, что не знает, откуда эти запахи. По его словам, они могут быть неприятными, но точно безвредны. Он извинился перед жителями и пообещал разобраться».

Озера с жидкими отходами за заводом «Грунт Эко». Весна, 2020-й год. Фото предоставлено инициативной группой

Но тошнотворный запах никуда не исчез.

В августе этого года жители решили проверить, насколько воздух «безвреден». Исследование проб (документ есть в распоряжении «Новой») показало, что в Михайловской слободе предельно допустимая концентрация (ПДК) аммиака превышена в 6 раз, а сероводорода — в 31. В Еганово, помимо прочего, в 110 раз был превышен фенол и замечен метилмеркаптан.

«Ширма для безобразия»

Большая часть территорий, огороженных забором, имеет статус земель сельскохозяйственного назначения, и захоронение отходов на ней запрещено. Фильтрат может легко просочиться через грунтовые воды в ручей, впадающий в Москву-реку. Вблизи находятся поселения, в которых нет центрального водоснабжения. Воду жители берут прямо из водоема.

Вместо сельхоздеятельности на участках рядом с «Грунт Эко» и на бывших землях РГОКа ведется совсем другая работа. По официальной версии, «Вива Транс» занимается там «рекультивацией» песчаного карьера «с применением обезвоженного осадка сточных вод». У компании есть лицензия на работу с отходами вплоть до 2-го класса опасности (к ним относятся фенол, сероводород, барий, хлороформ и другие).

«Вива Транс» принадлежит малоизвестному предпринимателю Андрею Половинкину. В 2017 году его фирма обошла по выручке компанию «Хартия» сына генпрокурора Юрия Чайки Игоря, которая считается лидером на «мусорном» рынке. Выручка «Вива Транса» тогда составила 3,71 млрд рублей.

Вторая компания, работающая в карьере, «Аметист», рекультивирует нарушенные сельхозземли с помощью грунтов и грунтов с примесью строительных фракций.

Сами жители говорят о другом. В карьер без какой-либо сортировки и подготовки сбрасываются не только грунт и строительные отходы, но и пищевые и твердо-бытовые. Их слова подтверждаются фото- и видеосъемкой.

«Непонятно, что туда и кем сваливается, — говорит Сергей Выродов, депутат Совета депутатов Раменского городского округа. — Ни вывески, ни ответственного за прием автомобилей, ни проверки, ни взвешивания я не вижу.

Должны проверять на токсичность и радиацию. Жители спрашивают водителей: «У вас вообще есть документы?» Отвечают, что нет».

Местные неоднократно требовали проверить законность проекта по «рекультивации» и ввоз мусора. Чиновники отвечали, что «захоронение отходов не осуществляется» — правда, имея в виду территорию завода «Грунт Эко», а не земли сельхозназначения, чьей судьбой обеспокоены жители деревень.

«Складывается ощущение, — возмущаются люди, — что «Грунт Эко» здесь появилась как ширма для всего этого безобразия».

«Нелегальный карьер под нелегальную свалку»

Появление сотен мусоровозов со свалки МГУ стало последней каплей для жителей Чулкова и окрестных поселений. 16 января полсотни человек собрались возле въезда в «Грунт Эко». Туда же приехал замминистра экологии и природопользования Подмосковья Вадим Воронцов. Главное требование граждан — остановить поток мусоровозов и закрыть нелегальную свалку.

Жители деревень Раменского района собираются на встречу с замминистра экологии. Фото: Елизавета Кирпанова / «Новая»

Но на встречу с чиновником попали всего 5 человек. Ни юриста, ни технического специалиста, ни депутата Чулковского поселения, ни независимую прессу охрана не пропустила.

Как выяснилось позднее, Воронцов заявил, что мобильная лаборатория «Мособлэкомониторинга» не выявила превышений ПДК, но «работа будет продолжаться». Чиновник пообещал подключить камеры видеонаблюдения на въезде машин и в зоне их разгрузки. Компаниям, работающим на карьере, поручили закупить переносной газоанализатор воздуха и допустить активистов на «рекультивируемые» территории.

Из соседних с «Грунт Эко» ворот выезжает пустой самосвал. Фото: Елизавета Кирпанова / «Новая»

Инициативная группа назвала встречу с замминистра «фарсом» и сочла, что она была организована лишь для того, чтобы показать — работа с населением ведется. Вот что рассказал местный житель Илья:

«Мы задавали вопросы по участкам, просили представить документы по рекультивации. Нам показали лицензию на перевозку отходов. Но это ни о чем не говорит: лицензия может быть, но на этих конкретных участках ее использовать запрещено.

Представитель «Аметиста» отчитался, что они установили одну камеру над правыми воротами, чтобы был виден груз. Но всего въездов — четыре. Как они будут отслеживаться?

Мусоровоз со свалки МГУ. Фото: Елизавета Кирпанова / «Новая»

На вопрос про участок, на месте которого сейчас котлован, тоже не дали ответа. Минэкологии якобы надо привлечь другие министерства — вдруг они могли выдать лицензию на разработку карьера. При этом рядом сидели представители компаний. Почему они не могли сказать, каким образом здесь добывается песок?

Для нас ответ очевидный: потому что нелегальный карьер готовится под нелегальную свалку».