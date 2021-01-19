Дети репрессированных вправе вернуться домой

Закон № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» был подписан Ельциным 18 октября 1991 года. Распространялся он, во-первых, на самих репрессированных, во-вторых, на членов их семей, проживавших с ними на момент ареста или высылки, и, в-третьих, на их детей, родившихся в местах лишения свободы, ссылке, высылке или на спецпоселении. (Позднее в адресную зону закона были добавлены и реабилитированные жертвы событий в Новочеркасске в 1962 г.)

Самих репрессированных в личном качестве, впрочем, как и их супругов, в живых практически не осталось, так что из заинтересованных лиц остаются лишь их дети.

Статья 13 этого закона гласит: «Признается право реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с репрессиями, возвращаться для проживания в те местности и населенные пункты, где они проживали до применения к ним репрессий. В случае возвращения на прежнее место жительства реабилитированные лица и члены их семей принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством субъектов Российской Федерации…». В этом последнем — в законодательстве субъектов — и вся закавыка: право на возвращение восвояси, отданное на откуп означенным субъектам, утрачивает свою гарантированность и становится сугубо гипотетическим.

Евгения Шашева. Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Возникшую коллизию взялся разрешать Конституционный суд РФ (КС). В 2017 году в него коллективно обратились три женщины, столкнувшиеся с выморочностью своих прав при попытках вернуться, по букве закона о реабилитации, в Москву. Это Елизавета Михайлова, ныне проживающая во Владимирской области, Евгения Шашева из Республики Коми и Алиса Мейсснер из Кировской области. Москва же оборонялась от них с помощью городского закона «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения», фактически блокировавшего их законное право на возвращение.

Алиса Мейсснер. Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

10 декабря 2019 года КС установил, что ограничения жилищных прав детей репрессированных не соответствуют Конституции, и постановил незамедлительно переработать статью 13 так, чтобы механизм реализации этого права включался бы уже на федеральном уровне, а не на региональном.

Подготовить поправки поручили Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Но то, тупо противореча поручению КС, оставило регионам лазейку для отказа и еще отмолчалось о праве на внеочередное получение жилья (см. законопроект № 988493-7). Есть и альтернативный законопроект (№1024052-7) — от «Справедливой России» (внесен Сергеем Мироновым и Галиной Хованской), в котором не только закрепляется федеральный уровень права детей репрессированных вернуться домой, но и предусматривается — за счет федерального бюджета — однократная денежная выплата на строительство или покупку жилого помещения в той местности, где оно было утеряно.

И вот, 26 ноября 2020 года, Госдума рассмотрела в первом чтении конкурирующие законопроекты. Накануне, 23 ноября, Институт права и публичной политики и Международный Мемориал провели онлайн пресс-конференцию «Право вернуться домой для жертв советских репрессий. Правительство vs. Конституционный суд» (запись конференции можно посмотреть по ссылке).

Тем не менее принят был правительственный (минстроевский) законопроект (280 голосов «за» при 20 голосах «против»). За справоросский законопроект проголосовали 99 депутатов при двух воздержавшихся. Проигнорированы и те 83 тысячи человек, кто подписал соответствующую петицию на change.org.

Проиграли не только жертвы, но и сам КС, вновь оказавшийся в роли судебной декорации, вытереть ноги о которую можно не только Следкому, но и Госдуме с Минстроем. Это далеко не первый удар, нанесенный авторитету КС, покуда в России по-прежнему хватают и сажают людей по «отмененной» дадинской статье!

Подытоживая:

в Думе конкурировали не два юридических мнения, а скорее две историософские конструкции. Победило — в Думе — ширящееся признание Сталина как эффективного государственного деятеля

и, соответственно, сознательная дискриминация его жертв. О невероятном жлобстве государства говорит и такая статистика: на возвращение из ссылки и получение жилья претендуют всего 1628 жертв репрессий, при этом в 15 российских регионах людей такой категории вообще не осталось!

Впрочем, борьба еще не закончилась, предстоят еще два чтения в парламенте. Более ста известных представителей гражданского общества России подписали открытое письмо Путину, Мишустину и Володину с требованием обеспечить выполнение решения КС. Поддерживает их и Уполномоченный по правам человека в РФ Т. Москалькова.

Усилиями «Мемориала» и Института права и публичной политики (некоммерческой организации, специализирующейся на конституционном и международном правосудии) запущен спецпроект «Право вернуться домой» — своего рода навигатор по юридически путаному ландшафту и практическая инфраструктура помощи.