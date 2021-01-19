Как химичили с Навальным

Уже на следующий день после того, как вернувшегося из Германии в Россию Алексея Навального задержали на паспортном контроле аэропорта Шереметьево, в подмосковных Химках состоялся импровизированный суд над ним. Прямо в здании местного отдела полиции судья Елена Морозова постановила заключить политика под стражу на 30 суток. О месте и времени заседания заранее не уведомили ни самого Навального, ни его адвокатов. В половине первого дня пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала в Twitter, что суд над политиком уже идет. Корреспондентка «Новой» рассказывает, как в понедельник у здания полиции в Химках за считаные часы собрались несколько сотен сторонников Алексея Навального.

Меру пресечения Алексею Навальному избирали в актовом зале отдела полиции УМВД по Химкам. Буквально в трех километрах от этого места расположен Химкинский городской суд, в котором по всей логике и должно было бы проходить заседание. Как позднее объяснят в главном управлении МВД по Московской области,

такое решение якобы было связано с тем, что у Навального не было результатов теста на коронавирус.

Фотографии из суда, на которых видно, как политика, словно провинившегося ученика, посадили на стул перед школьной партой, где сидела судья Елена Морозова, стали предметом шуток для активистов, приехавших поддержать Навального.

— Это чисто я сижу в деканате перед руководством, — смеется с друзьями активист Андрей.

К двум часам до Подмосковья смогли доехать уже больше сотни человек, при том, что на улице было -18 градусов. Сам отдел полиции находится прямо во дворе жилых домов. Здание УВД огорожено забором, за ним видно больше десятка силовиков. На близлежащей улице стоят два автобуса, битком забитые полицейскими, которые так и не вышли из них на протяжении всех часов, что длилось заседание.

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

У каждого входящего и выходящего из отдела человека сторонники Навального спрашивают, не имеет ли он отношения к «делу Леши», почти никто не отвечает. На вопросы не отвечают и сотрудники полиции, до которых они также пытаются докричаться. В отличие от полицейских, которые жестко задерживали тех, кто приехал в аэропорт Внуково, чтобы встретить оппозиционного политика, сотрудники из Химок первое время ведут себя очень спокойно. Активистам не препятствуют, когда те скандируют «Свободу Навальному!», «Морозову (судью. — Ред.) на нары!», «Враг сидит в Кремле!».

Самой заметной из толпы скандирующих является юная девушка Кристина, которая подходит ко всем и объясняет им, что необходимо кричать дальше.

— Может, крикнем про Путина? — спрашивает Кристина у своих товарищей.

Ей на это отвечают, что эта тема всем надоела и надо выкрикивать то, что поднимет дух Навального. Глядя на деревянные окна отдела полиции, сомнений в том, что политик их действительно слышит, не остается.

Как рассказывает девушка, она со своими друзьями «дежурит» у отдела с трех ночи, приехала сразу, как только узнала, куда именно увезут Навального.

— Я активистка, мне небезразлична судьба страны. Как только узнала, что его отвезли сюда, в три часа ночи приехала сюда, стояла с друзьями. Мы также кричали, добивались какой-то реакции от полиции, но никакой реакции не последовало. В семь часов мы уехали, но как только узнали, что будет суд этот непонятный, посмешище, буквально сразу вернулись сюда, — говорит Кристина.

Заседание длится уже полтора часа. Несмотря на то, что оно заявлено как гласное и открытое, на него пустили только журналистов телеканала «Россия» и издания Life News. Остальным журналистам в УВД не дали аккредитацию. Сторонников политика также не пустили. О том, что происходит в «зале суда», все собравшиеся узнают из социальных сетей «Команды Навального», где выкладывают видео с заседания, судя по всему, снятые адвокатами.

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Тем временем людей, что приехали поддержать, становится все больше. Они растянулись вдоль забора, чтобы увидеть Навального, когда его будут выводить. Напротив отдела молодой человек начинает размахивать древком с синими трусами, которые стали главным поводом для шуток после того, как предполагаемый соучастник отравления Навального в телефонном разговоре с ним же заявил, что ядом обработали внутренние швы «гульфика». Активист кричит: «Верните человеку трусы!» — и вокруг него тут же собираются журналисты. Телекорреспонденты иностранных СМИ сквозь смех объясняют своим зрителям на английском, что значит эта акция и какое она отношение имеет к Навальному.

Чуть поодаль от забора люди обсуждают, с чем связано такое экстренное заседание. Координатор правовой службы ОВД-Инфо Алла Фролова высказывает предположение, что самолет с Навальным посадили в аэропорту Шереметьево, так как он расположен в Московской области, в то время как аэропорт Внуково расположен на территории Москвы. По мнению Фроловой, это могло быть сделано для того, чтобы у отдела полиции и у здания суда собралось как можно меньше людей.

Я решила пройтись по близлежащим улицам, чтобы посмотреть, как много автозаков и полицейских автобусов находилось вокруг. Один из сотрудников полиции, который стоял отдельно от других, спросил у меня, что «все тут забыли».

— Вы думаете, эти ваши крики ему как-то помогут? — спрашивает у меня полицейский даже после того, как узнал, что я журналистка.

На мой вопрос о том, были ли на его памяти еще случаи, когда в отделе полиции проводились судебные заседания, он смеется.

— А зачем у нас тут вообще проводить заседания? — отвечает полицейский так, словно ему задали самый глупый вопрос на свете.

— Почему, как вы думаете, именно это заседание проводят тут?

— Ну так это же Навальный…

Когда я вернулась во двор, людей снова стало заметно больше. Тут можно увидеть двух экс-фигурантов «московского дела» Самариддина Раджабова и Влада Барабанова. Кто-то из новоприбывших привез с собой пакет с бутербродами и чай. Их раздают всем желающим. Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов, которого в конце 2019 года фактически похитили и отправили служить в армию, участвует в раздаче еды.

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

— Огромное количество людей, несмотря на холод, приехало поддержать Алексея, которого сейчас пытаются осудить. Они пытаются его посадить, потому что власти очень боятся. Они не смогли его убить и сейчас пытаются другими путями изолировать Алексея и затруднить ему работу и жизнь. Поэтому здесь как будто бы проходит суд, но на самом деле это позорище какое-то и просто издевательство над правосудием, — говорит Шаведдинов.

Сотрудник ФБК не сомневается в том, что политик будет арестован, но это, по его словам, не помешает команде Навального продолжить свою работу.

Судебное заседание длится уже четвертый час, темнеет. Активисты заходят погреться в подъезды жилых домов, из которых их поначалу не выгоняют. Где-то жильцы даже выходят к ним и дают теплую воду, спрашивают, когда ждать приговора.

В пять часов стало известно, что по решению судьи Елены Морозовой Алексей Навальный заключен под стражу на 30 суток до 15 февраля. Все начинают выходить из подъездов, так как ожидают, что сейчас политика будут выводить из отдела полиции для перевозки в СИЗО. Люди скандируют: «Позор!», «Леша, мы с тобой!», «Морозова, тебе не стыдно?», «Главный враг сидит в Кремле!» В это время полиция у УВД выстраивается в живую цепь и перекрывает выход на дорогу. Десятки сотрудников встали так, чтобы пришедшие поддержать политика не увидели, как его будут выводить. В ответ на это активисты кричат: «Еще в пирамиду выстройтесь!»

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Решение суда есть, полицейские стоят наготове, транспорт, в котором Навального будут увозить, тоже стоит у входа, но прошел еще час, а его так и не выводят. Все опять понемногу разбредаются по подъездам, чтобы погреться, но жильцы их оттуда уже выгоняют с криками.

Оцепление усиливается. Одна пенсионерка вплотную подходит к силовикам в касках и начинает их отчитывать.

— Эх, вы, наглые! Кто правду говорит, того по шапке бьете, бессовестные. Вы кому служите, а?

У меня сын точно такой же, как вы, так он ушел оттуда, мать застыдила. А он был военный врач, ездил по горячим точкам, Чечню прошел, Дагестан прошел. Эх, вы! Кого вы защищаете? Вы должны своих родителей защищать, а родители без угла остаются многие. Путина защищаете, стоите над ним, трясетесь, над правительством трясетесь. Что они вам дали? Останетесь такими же нищими, такими же старыми и дряблыми, как мы, и подохнете под забором точно так же, как мы! — причитает пенсионерка, ей начинают хлопать активисты.

В шесть часов вечера несколько человек у отдела поют «Священную войну», которая в период Великой Отечественной стала гимном защиты Родины: «Идет война народная, священная война». Уже появилась информация, что 2 февраля состоится судебное заседание о замене условного срока Навального по «делу «Ив Роше», а из отдела полиции политика так и не выводят.

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Почти в семь часов стало известно о том, что задержали четырех человек. Причины неизвестны. В это же время из УВД, наконец, вывели Навального и посадили в полицейскую машину. Активисты скандируют: «Алексей!», «Леша, мы с тобой!».

За тот период, пока политика выводили из отдела, полицейские задержали 12 человек, среди которых была и корреспондентка издания Readovka Виктория Семенкова. Всех задержанных, как стало известно позднее, отвезли в первый отдел полиции Химок, а самого Навального — в СИЗО «Матросская Тишина».

Адвокаты Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова на пресс-подходе рассказали, что они планируют обратиться в Европейский суд по правам человека, где, по словам Михайловой, решение будет принято в их пользу.

— Здесь очевидные нарушения. У суда не было полномочий рассматривать, не было полномочий рассматривать в закрытом режиме, все ходатайства об открытом и гласном разбирательстве были отклонены, а также еще многочисленные ходатайства, которые были заявлены стороной защиты, все до одного были отклонены судом практически без мотива, — говорит адвокат.

Активисты стали расходиться. Некоторые, прощаясь друг с другом, говорили: «Встретимся на суде 2 февраля». Другие сразу поехали в 1-й отдел полиции, где находились задержанные. Журналистку издания Readovka Викторию Семенкову отпустили без протокола, на остальных задержанных составили протоколы по ч. 2 ст. 20.1 — «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением полиции». Из отдела их начали отпускать только ближе к часу ночи.