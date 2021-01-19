«Загрязнение попадет во все реки до севера»

Баранчинский — большой поселок в 178 километрах от Екатеринбурга. Несколько сотен частных домов и два десятка пятиэтажек. Население — 9 тысяч человек. В октябре прошлого года местные жители забили тревогу: в 1,47 км от их домов и в 197 метрах от садового товарищества в количестве 600 приусадебных участков Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), промышленный гигант Искандара Махмудова с чистой прибылью 5–13 миллиардов рублей в год, запланировала возвести обогатительную фабрику по переработке медно-железо-ванадиевых руд. В письмах в СМИ и в обращении к президенту Владимиру Путину люди указывали, что компания неоднократно фигурировала в экологических скандалах (например, в историях с позеленевшими реками на севере Урала и выбросами серы в Сибае) и что их даже не спросили, хотят ли они соседствовать с вредным производством.

Крадущиеся в лесу

На старом внедорожнике с жителем Баранчинского Евгением мы пробираемся к Волковскому месторождению. Едем по лесу, в обход, чтоб не заметили рабочие и охрана.

Дорога обрывается, и несколько километров нам приходится идти пешком. Пока идем, слышим работу тяжелой техники: БелАЗы и грейдеры вываливают и выравнивают уже успевшие вырасти среди леса отвалы земной породы. Вскрышные работы идут в низине. Сейчас там выровненная огромная площадка под будущую фабрику, выкопанная траншея под фабричные сваи.

— На этом месте раньше был шикарный лес, где жители собирали грибы, — говорит Евгений. Была грунтовая, но хорошая дорога, построенная еще солдатами военной части лесопромышленного комбината. Жители поселка пользовались ею, чтобы выехать на Серовскую трассу, ведущую в Нижний Тагил и Екатеринбург.

Но отвалы от карьера выдавили дорогу, ее закрыли и засыпали. Поселок остался без прямого выхода на трассу — теперь нужно делать крюк через Кушву.

По словам Евгения, поскольку из-за разработки карьера и постройки обогатительной фабрики будет вырублен лес, а сама вырубка пройдет через поселки Баранчинский, Орулиха, Лая, то звери и птицы лишатся своего привычного места обитания.

— Звери, в частности лоси, будут выходить на трассу, что может привести к автомобильным авариям. Лисы уже ходят в черте поселка, — рассказывает Евгений.

Фото: Александр Шестаков

Долго задерживаться на месте нельзя: с точки зрения УГМК, мы с Евгением находимся на строительной площадке будущего комбината. Увидят охранники — выведут силой.

На обратном пути натыкаемся на свалку шин от БелАЗов. Забота об экологии начинается уже сейчас.

Слишком близко?

Изначально информация о строящемся объекте, появилась от одной из жительниц поселка, отдыхавшей на Басалаевских прудах близ поселка. Ее заинтересовала вырубка леса у прудов. Она же первой и узнала подробности проекта и забила тревогу. Затем на доске объявлений садового товарищества № 8 появилось предупреждение: «В 200 метрах от нашего сада планируется строительство фабрики по переработке медной руды… Садоводы, кто не равнодушен, кому дорог свой участок и свой труд, приходите 18.10.2020 к фонтану в городе Нижний Тагил». У фонтана люди и начали собирать подписи против проекта.

30 октября в Доме культуры Баранчинского собралось около 150 местных жителей. Компания «Святогор» (дочка УГМК) решила сама рассказать людям о своих планах. Отвалы пород промышленники запланировали складировать на расстоянии меньше 200 метров от садов. Как выяснилось, администрация Кушвинского городского округа представила компании кадастровую справку, на которой садовых участков не существует вовсе. После разговора с садоводами промышленники пообещали «подвинуться».

На 3 ноября назначили публичные слушания. Людям без прописки в Кушвинском городском округе заявили, что они не будут допущены, несмотря на наличие земли и собственности в этом районе. В итоге отрезанными от обсуждения оказались жители поселка Лая, который находится всего в 1,5 километра от промышленной площадки, но административно относится к Горноуральскому городскому округу. Пришедших на слушания людей беспокоило, что на месте, определенном для скопления отходов, находится болото. Оно служит истоком местных рек и противопожарным водоемом для садоводов. Представители «Святогора» в ответ на претензии жителей заявили, что никого болота на месте просто нет.

Узнав, что ждет поселок и садовое товарищество, баранчинцы создали инициативную группу и запустили петицию на Change.org с призывом запретить строительство ГОКа. За три месяца петиция собрала 37 тысяч 500 подписей.

Фото предоставлено местными жителями

«Из-за близости завода от поселка Баранчинский все стоки с предприятия пойдут в реку Лая, а она впадает в реку Тагил. Далее во все реки до самого севера попадут загрязнения… (Тобол и Иртыш). Это приведет к экологической катастрофе», — писали баранчинцы.

Чтобы аргументированно доказать, какой вред может нанести расширение площади разработок по добычи руд и строительство фабрики, жители собираются сделать независимую общественную экологическую экспертизу. Самостоятельно жителями было собрано 453 027 рублей.

Найти экспертов в Свердловской области баранчинцам не удалось: как только звучали слова «УГМК» и «Святогор», среднеуральские ученые внезапно уходили в отказ.

На инициативу жителей о проведении экологической экспертизы откликнулся гендиректор УГМК Андрей Козицын. Он написал им письмо: «Вопрос проведения независимой экологической экспертизы считаю целесообразным, наше предприятие готово оказать вам финансовую поддержку. Считаю важным отметить, что экспертная организация должна отвечать всем требованиям российского законодательства для проведения экспертиз такого рода проекта, как разрабатываемый для Волковского месторождения».

Жители предложение Козицына приняли. Но и от проведения собственной экспертизы не отказались. Эксперты найдены. Результаты ждут к весне.

«Не учитывать голоса опоздавших»

Конфликт в Баранчинском поселковая администрация предпочла провести на карантине по ковиду. Ни глава поселка Сергей Полетаев, ни другие чиновники комментариев по сложившейся ситуации не дают до сих пор. Зато власть районная (находящаяся в поселке Кушва, в 15 километрах от Баранчинского) не молчит: хвалит будущую обогатительную фабрику изо всех сил.

— Районная власть говорит нам: «Классно! Проект замечательный, территория будет развиваться, нам нужны эти рабочие места, нам нужны инвестиции в инфраструктуру», — рассказывает член инициативной группы Алена Шулепова. — УГМК построила в Кушве новую ледовую арену. Райцентр снимает сливки, а Баранчинский как жил на субсидии, так и живет.

Фото предоставлено местными жителями

Прежде в поселке большая часть населения трудилась на электромеханическом заводе. Сейчас предприятие в упадке, люди приспособились ездить на работу в Нижний Тагил и Екатеринбург. Баранчинский превратился в один сплошной «спальник» с чистой экологией. За что и ценится жителями расположенных рядом загрязненных городов.

— Местные власти и УГМК убеждают нас, что создадут рабочие места и нам не придется никуда ездить работать, — говорит член инициативной группы Марина Цикун. — Но

нам не нужны такие рабочие места, оставьте нам нашу экологию.

Вероятно, из-за нескрываемых симпатий районной администрации к проекту, общественные слушания тоже решили провести преимущественно в Кушве. В райцентре (15 километров от места разработки) открыли три площадки для голосования, в Баранчинском (полтора километра) — две. Еще одну площадку открыли прямо на руднике.

На слушаниях произошел скандал. В момент, когда начали переходить к голосованию по ГОКу, с опозданием были зарегистрированы порядка ста человек. Но голосование тем не менее состоялось: 215 человек проголосовали за стройку ГОКа, 255 — против. Увидев цифры голосования, мэр Кушвы Михаил Слепухин заявил: «Возможно, мы не засчитаем голоса опоздавших». После этих слов трансляцию с общественных слушаний отключили. Со дня голосования прошел уже месяц. Его результаты до сих пор не оглашены.

Очищать, рубить, высаживать

«Новая газета» направила запрос в УГМК. Мы просили рассказать, как компания собирается минимизировать экологические риски и что строительство ГОКа даст поселку Баранчинский. Начальник управления общественных связей УГМК Алексей Свалов пояснил, что чтобы не допустить загрязнения рек, компания построит очистные сооружения.

Фото предоставлено местными жителями

«Наиболее минерализованные подотвальные воды в полном объеме направляются в хвостохранилище и участвуют в замкнутом оборотном цикле обогатительной фабрики, сброс их в водные объекты исключен, — заверил Свалов. — Для предотвращения попадания воды из хвостохранилища в поверхностные водные объекты по верховому откосу хвостохранилища устраивается «зуб» из пленки глубиной 4 м, который уходит ниже дна ближайших водотоков».

Чтобы промышленная вода не перелилась через дамбы, их накроют специальным экраном, а для исключения попадания воды из хвостохранилища в грунтовые воды проектом будет сооружена «ложа» из глин и суглинков, имеющих «подтвержденные противофильтрационные свойства».

Алексей Свалов подтвердил, что для размещения отвалов ГОКа придется рубить лес. Правда, не стал уточнять, на какой площади. В распоряжении «Новой» имеется справка УГМК, предназначенная для внутреннего пользования. Согласно этой справке, площадь будущих рубок огромная: 1700 гектаров. В ответе «Новой газете» начальник отдела общественных связей заверяет, что компания проведет компенсационные высадки и, более того, «рекультивацию нарушенных земель».

Что до пользы баранчинцам, Свалов отметил, что на ГОКе будет создано порядка 1500 рабочих мест, в том числе 1208 — для рабочих специальностей и 208 — для руководителей и специалистов.

«Средняя заработная плата по вспомогательным профессиям составит 54,04 тыс. руб., по основным рабочим специальностям — 75,8 тыс. руб., по РСС — 97,9 тыс. руб.», — отметил Алексей Германович.

Фото: Александр Шестаков

Хотелось бы верить, что слова начальника отдела общественных связей УГМК реализуются. Но пока в газете «Кушвинский рабочий» можно найти объявления о найме на работу в горный цех АО «Святогор» с совсем другими суммами: «Дробильщик 4 разряда — зарплата 41 376 рублей. Аккумуляторщик 5 разряда — зарплата 33 758 рублей. Водитель автомобиля категории D,E — зарплата 34 645 рублей».

Вопросы к проекту горно-обогатительного комбината есть и у экспертов.

— Проект водооборота и очистных сооружений не представлен на общественное обсуждение, — говорит координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк. — Мы не имеем никаких сведений об очистных сооружениях на второй очереди рудника и хотим увидеть очистные сооружения «Святогора» и взять пробы воды, прежде чем их одобрить. Кроме того, неизвестно, что будет, если размоет дамбу шламонакопителя и пульпа потечет в речку Лая или Боровка? Каков класс опасности этой пульпы? Каков прогноз накопления солей тяжелых металлов в пульпе с годами?

По словам Шкрадюка, список недостающих томов проектной документации по обогатительной фабрике «занимает полторы страницы». Несмотря на это и на отсутствие официальных результатов публичных слушаний, вскрышные работы в лесах под Баранчинским уже идут.