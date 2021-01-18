Разбор полета

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№ 4 от 18 января 2021Читать номер
«Новая газета»редакция
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Срочный выпуск подкаста «Что нового» про (конечно же) возвращение Алексея Навального в Россию. 17 января политик прилетел из Германии, его самолет посадили в аэропорту Шереметьево вместо Внуково. Во Внуково же задержали больше 50 людей. Алексея забрали в ОВД прямо из аэропорта и арестовали на 30 суток. Что происходило в залах ожидания перед прилётом Алексея, зачем Кремлю понадобилось масштабное авиа-шоу и что теперь будет с российской политикой — обсудили с корреспонденткой «Новой» Дашей Козловой и редактором отдела политики Кириллом Мартыновым.
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В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
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