Снесут все

В самый канун Нового года Госдума приняла закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Стране таким образом был презентован единый механизм расселения аварийного и ветхого жилья. Местным властям предоставлены полномочия решать, какие именно дома будут включаться в программу КРТ. А нам — гражданам — обещано создание новой качественной среды обитания.

Фото: Мария Плотникова / РИА Новости

Наверное, это традиция такая в российской законодательной сфере — принятие не самых популярных законов подтягивать под праздники. Законы эти и при ином раскладе увидели бы свет, но только с другой реакцией. А в самом конце декабря свершившийся факт мало кто заметит. В это время мысли рядового налогоплательщика весьма далеки от законодательной повестки. Елки, подарки и настойчивое желание отметить праздник так, как мечтается провести весь предстоящий год. Опять же обертка у документа вполне достойная и способна сбить с толку. «Комплексное развитие территорий» — звучит красиво и многообещающе. Цель у новоиспеченного закона тоже самая что ни на есть благая: «сбалансированное и устойчивое развитие поселений путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика объектов капитального строительства». Только в народе КРТ называют почему-то всероссийской реновацией.

Изначально речь шла о территориях, на которых аварийные или намеченные под снос объекты капитального строительства занимают не менее 50% площади. Однако к окончательному варианту область применения закона существенного расширилась. Первые проекты КРТ, включающие снос аварийных и ветхих домов, будут реализованы в городах-миллионниках — например, в Москве, Новосибирске, Казани, Тюмени. Минимум 15–20 «сильных регионов» (именно так их называют в правительстве) начнут работу по программе уже в этом году.

Задачи у государства глобальные: в течение ближайших 10 лет выдать на-гора около 1 млрд кв. метров жилья. А еще гуманные — ускоренными темпами расселить аварийные строения. Механизм КРТ как раз и должен помочь в этом. Но почему-то

есть ощущение, что под благим намерением — обновления старого жилого фонда — скрывается процедура, облегчающая изъятие квартир у собственников в случаях, когда земля под строениями кого-то серьезно интересует.

Впрочем, какой-либо реакции или оценки от нас не ждут. Мы просто должны принять как данность новый способ лишить человека возможности защитить частную собственность. Уже само это понятие с принятием нового закона теряет смысл. Теперь с имуществом отдельно взятого гражданина станут поступать ровно так, как потребует идея комплексного развития. Механизм уже был частично обкатан при подготовке к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014-м, в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018-м… Правда, тогда высокая идея была как-то человечней. Зато с комплексным развитием все предельно коротко и просто.

Для включения многоквартирного дома в его программу достаточно, чтобы 2/3 жильцов проголосовали «за». Наряду с собственниками учитываются и голоса нанимателей. Законодателей, видимо, не смущает, что подобный подход противоречит Гражданскому кодексу РФ. А между тем в 246-й его статье четко сказано: распоряжение общедолевой собственностью осуществляется по решению всех собственников. Многоквартирный дом и земля под ним являются общим имуществом. Никакие соседи, даже большинством голосов, не вправе решать судьбу здания, каждая квартира в котором — это уже не общее, а частное. Впрочем, в программу КРТ дом может попасть и без всяких церемоний, по умолчанию — если собрание собственников по какой-либо причине не состоится. И все это преподносится нам под увещевания о безоговорочном праве регионов утверждать адресные программы сноса и реконструкции исключительно с учетом мнения самих жителей. Здесь бы стоило добавить: «правильного мнения».

Житель одного из ветхих домов в Новосибирске. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Особое значение в рамках принятого закона отводится соображениям целесообразности. Так, дом может попасть под реновацию, если местная власть посчитает, что ремонтировать его слишком дорого (а значит, экономически нецелесообразно). К слову, нет никаких гарантий, что стоимость работ не будет завышаться умышленно и исключительно для того, чтобы снести «нужное» строение. Возникает вопрос:

а как же взносы на капремонт, которые мы платили на протяжении нескольких лет?

А их просто перебросят на программу КРТ. Согласия граждан на это не потребуется. Да и смысл! Не раздавать ведь обратно уже собранное. Ипотека тоже не станет преградой для переселения. Она просто перейдет на новое жилье. Автоматически. И неважно, что отдельно взятый гражданин брал деньги у банка под совершенно конкретную, выбранную им квартиру в абсолютно конкретном районе.

В программу КРТ попадут не только ветхие и аварийные, но и дома, возведенные в период индустриального домостроения. Проще говоря, если здание построено по типовому проекту или находится на одной территории с типовым, местные власти могут отправить его под снос. Чтобы оно не мешало комплексному развитию освобожденной территории. Переселенцам придется проявить сознательность. Уже без голосования и права выбора. Документ, конечно, оговаривает предоставление им равнозначного жилья в том же муниципальном образовании либо денежное возмещение. Но на примере набирающей обороты реновации мы видим, что остаться в своем районе получается далеко не у всех и отнюдь не всегда.

Говоря же о деньгах, уместно вспомнить коммуналки. Как вопрос будет решаться в данном случае? Человек после вынужденного расселения получит такую же комнату, но в другой коммунальной квартире? Или возьмет деньгами, которых хватит опять-таки лишь на комнату? Это ведь во времена советской власти декларировалось переселение граждан исключительно в отдельные квартиры. А нынче балом правит принцип равнозначности и равноценности. То есть комнату освободил — комнату взамен и получил.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Если же обратиться к мировой практике, то здесь принято компенсировать рыночную стоимость изымаемого объекта. В некоторых странах возмещение включает еще и процент в прибыли от реализации проекта, под который жилье изымалось. Кроме того, собственников избавляют от расходов на переезд. И уж тем более не заставляют покрывать разницу в цене прежней и предоставляемой квартир, если власти не могут предложить равноценной замены. Вовсе гуманным выглядит в этом смысле немецкое право, позволяющее собственнику, у которого изъяли имущество, вернуть себе квартиру, если цель ее изъятия в разумный срок не была достигнута.

Наконец, сам процесс переселения в отдельных случаях рискует стать бесцеремонным принуждением, а не двусторонней договоренностью.

Когда вам не подходит новое помещение или вы не согласны с ценой возмещения, застройщик может получить имущество по суду — через 45 дней после того, как уведомит вас (в редакции первого чтения на это отводилось 90 дней. — О. П.). По истечении указанного срока компания-подрядчик имеет законное право обратиться в суд с требованием одновременно о понуждении собственника к заключению договора, о переходе права собственности на жилое помещение, об освобождении этого помещения и о передаче его в собственность истцу — вот такой комплексный, так сказать, подход.

И последнее: допустим, в рамках КРТ строится 20-этажный дом. Какая его часть уйдет переселенцам, а какая на продажу? Очень хотелось бы узнать процентное соотношение, если оно где-то зафиксировано. Еще интересней, каким это соотношение будет в реальности.

