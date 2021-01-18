Уже более десяти зарубежных правительств осудили задержание Навального при пересечении границы. Вице-канцлер Германии Олаф Шольц назвал действия российских властей «незаконными», немедленно освободить политика потребовали госсекретарь США Майк Помпео, главы МИД Британии, Франции, Австрии, Литвы, Латвии и Эстонии, Канады, Италии, а также советник избранного президента США Джо Байдена. Глава МИД Чехии заявил, что предложит обсудить на совете министров иностранных дел ЕС вопрос о санкциях против России. Российский МИД в ответ на обвинения повторяет — реакция Запада написана «под копирку» и призвана «отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития». Как на задержание Навального реагируют ведущие мировые СМИ — в подборке «Новой».

Der Spiegel, Германия



Эмоциональный и жестокий момент: спецслужбы схватили российского оппозиционера Алексея Навального в Москве еще до прохождения паспортного контроля прямо перед объективами камер. Он успел лишь поцеловать жену Юлию на прощание. <...> Больше не нужно никаких доказательств тому, что Владимир Путин боится человека, чье имя не произносит вслух из принципа. Иначе зачем отряд ФСБ пытался убить его боевым ядом? Такого не делают с не важными, «никому не нужными», говоря словами Путина, людьми.

Вчера Кремль показал, насколько режим боится оппозиционера. <...> Как часто закрывают аэропорты ради людей, которые якобы не играют никакой роли?

Кремль паникует из-за «незначительной» персоны. <...>

Мужество Навального и его жены Юлии заслуживает отдельного внимания: они могли бы выбрать комфортную жизнь в изгнании, но теперь их, вероятно, ждут недели, месяцы или годы тюрьмы. Совершенно ясно, что Европа и правительство Германии должны отреагировать на незаконное задержание Навального: не только дипломатическими нотами протеста, но прежде всего реальными действиями. Единственное действенное здесь — санкции против ближайшего окружения Путина.

Die Welt, Германия



У Навального, как бы странно это ни звучало, все идет по плану. Молниеносная реакция Кремля на его возвращение <...> ярче всего свидетельствует о том, что Навальный вызывает головную боль у своего противника Владимира Путина.

Своим возвращением оппозиционер расставил ловушки для Кремля. Если Кремль надолго упечет Навального за решетку, это превратит его в мученика от оппозиции. В глазах Запада Навальный может стать наиболее выдающимся политическим заключенным России за последние десятилетия, продемонстрировавшим к тому же чудеса мужества. После того, как его отравили российские спецслужбы, он фактически сдается государству, которое, очевидно, годами планирует его убийство. Он, которого российские пропагандисты называют западным агентом, возвращается в Россию, пока верные Кремлю элиты перемещают капитал и семьи на Запад.

Le Monde, Франция



Задержанный по приезде в Москву Навальный возвращается в центр политической игры.

Власть с точностью до наоборот выполнила свою «приоритетную задачу, состоявшую в том, чтобы придать этому событию как можно меньшую огласку», а сама «операция» во Внуково и Шереметьево обернулась фарсом, но не того рода, который хотели бы видеть в Кремле. «Стратеги Кремля» привычно пытались создать атмосферу фарса с использованием «поклонников» «звезды телереалити». Дмитрий Песков сделал вид, что не знает о задержании, и в это же самое время Красную площадь закрыли на вход, отмечает газета.

Показательное возвращение Навального стало «новым фактом дезавуирования Кремля», которому «до сих пор удавалось подталкивать своих самых яростных критиков к изгнанию». Теперь власть в сложной ситуации — отправка главного оппозиционера в тюрьму на долгий срок «будет чревата последствиями» не только на международном уровне. «Посадка в тюрьму может сделать его мучеником, подтвердив при этом версию, что действия Кремля продиктованы иррациональным страхом. Такое решение в конечном итоге может еще и закрепить идею полного исчезновения правового государства в России, а эта перспектива пугает часть элиты».

«С другой стороны, возобновление «легких» приговоров может быть истолковано [силовиками] как признак пагубной слабости, поскольку осенью ожидаются парламентские выборы, а стратегия «умного голосования» <...> находит отклик у избирателей».

Адвокат Алексея Нвального Ольга Михайлова у здания второго отдела полиции в Химках. Фото: ТАСС

Libération, Франция



«Отпустить его на свободу было бы проявлением слабости или даже публичным оскорблением [для силовых структур]», но посадка в тюрьму может спровоцировать новый скандал и акции протеста.

Газета подчеркивает, что мера пресечения, которая будет сейчас избрана в отношении Алексея Навального, «станет первым признаком» уровня «решимости Кремля». Но не только Кремль решает судьбу главного оппозиционера: «Баланс сил между различными кланами у власти, международное давление и прежде всего способность российской оппозиции к мобилизации будут иметь решающее значение».

CNN, США



«Навальный всегда был бельмом на глазу президента России Владимира Путина, это вызывало обеспокоенность за его безопасность во время пребывания в стране». CNN называет задержание Навального «атакой» и вспоминает преследование оператора команды Навального Павла Зеленского, который находится под стражей из-за двух прошлогодних твитов, осуждающих давление российских властей на покончившую с собой возле здания МВД журналистку Ирину Славину.

«Ситуация с Навальным выглядит так, будто два поезда, идущие навстречу друг другу на полной скорости, неизбежно столкнутся», — цитирует CNN слова научного сотрудника Московского центра Карнеги Татьяны Становой. «Будет много жертв», — подытожила эксперт.

NYT, США



«Необычайное мужество Алексея Навального. Он знал, что его арестуют, как только он ступит на российскую землю, и не питал иллюзий по поводу этого». Издание добавляет: Навальный был в курсе, что его ждет, потому что знает, как и диссиденты советской эпохи, что единственное, «чего не может терпеть коррумпированный и авторитарный режим, — это правда».

«Если господин Путин все же решит посадить господина Навального в тюрьму, у него на руках будет знаменитый политический заключенный. Если он освободит господина Навального, он будет казаться слабым своим соратникам и сторонникам и будет подвергаться постоянным нападкам со стороны оппозиции, возглавляемой Навальным», — предрекает NYT.

«Российские власти часто делают вид, что Алексей Навальный не пользуется популярностью у россиян, что он не представляет угрозы для президента Путина. Но его возвращение домой через пять месяцев после отравления стало причиной крупной полицейской операции». Би-би-си называет массовые задержания и давку в аэропорту Внуково «хаосом».

«Его решение вернуться домой стало прямым вызовом Владимиру Путину и создает дилемму для Кремля. Решение Навального рискует превратить его в политического мученика, человека, похожего на Нельсона Манделу, и стать причиной новых санкций Запада», — считает Би-би-си. «Самый яростный критик Кремля» почти наверняка станет бельмом на стороне Путина в год выборов в Госдуму, подчеркивает Би-би-си.

The Guardian, Великобритания



Журналист британской The Guardian отмечает: «Кремль может пытаться держать Навального взаперти долгие годы».

«Кремль сделал все возможное, чтобы задушить Навального: арестовал его в зале суда, посадил под домашний арест и взял в заложники его брата, приговорив его к тюремному заключению сроком на три с половиной года». Почти не было сомнений в том, что Навальный, который пережил попытку отравления ФСБ прошлым летом и затем помог разоблачить агентов, стоящих за этим, будет арестован вскоре после возвращения из Германии, считает журналист газеты: «Растущие ставки заслуживают сравнения с Нельсоном Манделой».

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Corriere della Sera, Италия



Президент России Владимир Путин снова рассчитывает на победу своей партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму в 2021 году: «Но теперь, благодаря Навальному, все больше людей в России называют правящую партию «партией жуликов и воров». Ситуация для Кремля отнюдь не простая, утверждает Corriere della Sera: «В тюрьме и, возможно, приговоренный к длительным срокам заключения, Навальный станет героем для всех противников Путина».

El País, Испания



Этот жест [задержание Навального] знаменует собой усиление жестких мер Кремля по отношению к оппонентам, СМИ и гражданским организациям. И это происходит за несколько дней до инаугурации Джо Байдена в США, что может спровоцировать незамедлительный конфликт с новой демократической администрацией. Однако возможность новой напряженности в отношениях с Западом не пугает Кремль. <…>

Власти России сейчас на распутье. Арест может вызвать протесты, которые еще больше усугубят напряженность в ключевой год — осенью пройдут важные парламентские выборы — а граждане недовольны экономическим кризисом и пандемией.

El Mundo, Испания



«Такое ощущение, что в борьбе Кремля с оппозицией начинается новый этап, и правительство, похоже, не готово предоставить Алексею Навальному даже миллиметровый диапазон».

Отдел новостей

При участии Натальи Даниловой