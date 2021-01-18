Спасли не по инструкции

Дом на проспекте Энтузиастов в Санкт-Петербурге, где были обнаружены пропавшие школьницы. Фото: Максим Леонов / «Новая»

Около пяти часов вечера 13 января 2021 года в дежурную часть Красногвардейского УМВД Петербурга поступил звонок от матери 13-летней школьницы. Она сообщила, что ей и маме подружки ее дочери пришли эсэмэски, напоминающие предсмертные записки. Она предположила, что дочь с подругой хотят покончить жизнь самоубийством, и молила о помощи.

На поиски девочек моментально были брошены сотрудники управления МВД, наряды Росгвардии и вневедомственной охраны. Региональное управление ФСБ запеленговало телефоны школьниц, сузив таким образом площадь поиска. Координировал действия силовиков Следственный комитет.

Через час с небольшим уже не двух, а трех школьниц нашли на лестничной площадке дома на проспекте Энтузиастов. Они были неестественно бледны и явно не в себе. Вокруг валялись пустые упаковки от лекарств. Девочек доставили в детскую больницу имени Раухфуса, оказали им помощь, после чего их забрали домой родители.

На следующий день стали известны подробности операции. В полиции не только не отмахнулись от «истеричной матери» и не посоветовали ей обратиться к участковому или обзвонить друзей девочки, но, приняв заявление по телефону, отреагировали мгновенно. Хотя обычно совместные действия даже двух ведомств требуют многочасовых согласований и десятков официальных бумаг.

В разговоре с «Новой» высокопоставленный сотрудник ГУ МВД по Петербургу и области предположил, что сработало несколько факторов. После того как «Новая» опубликовала расследование о существовании в соцсетях среди школьников «групп смерти», все силовые ведомства долго лихорадило.

Это не афишировалось, но к проблеме самоубийства несовершеннолетних в полиции отнеслись очень серьезно.

Напомним, что в 2016–2017 годах «Новая» опубликовала серию материалов о «группах смерти», в которых некие граждане через чаты, видеоролики, фотографии подстрекали подростков к самоубийству. В ряде городов России были задержаны администраторы групп, признававшиеся, что принудили к самоубийству несколько человек. А в Уголовном кодексе РФ, кроме статьи 110 «Доведение до самоубийства», появились статьи 110.1 «Склонение к совершению самоубийства» и 110.2 «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства».

«Питеру тогда больше всех досталось, — рассказывает источник. — Ведь именно у нас была зарегистрирована соцсеть, через которую Лис принуждал подростков бросаться с крыш многоэтажек или ложиться на рельсы перед поездом». (Под ником Лис скрывался житель Солнечногорска Филипп Будейкин, в июле 2017 года он был признан виновным в доведении до самоубийства и приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы. — Ред.)

Поэтому, когда в 26-й отдел полиции УМВД позвонил мужчина и сообщил, что в открытом окне пятого этажа одной из многоэтажек на проспекте Энтузиастов он заметил подростков, туда выслали два наряда ППС. Полицейские были на месте минуты через три, но никого не обнаружили.

Вызов посчитали ложным, но оказалось — зря. Уже через десять минут в дежурную часть позвонила женщина, рассказавшая о предсмертной записке.

…Красногвардейский район в Петербурге считается спальным и далеко не самым престижным. Он занимает седьмое место (из 18) по численности населения. Застроен в основном огромными домами в 9 и более этажей, в некоторых корпусах насчитывается до 24 (!) подъездов и более 1000 квартир. Уплотнительная застройка лишила жителей даже намеков на скверы, детские площадки ютятся на куцых островках. Найти в таком муравейнике всего за час двух школьниц — задача почти нереальная.

«Девочки эти из вполне благополучных семей, — продолжает источник. — Их родители живут в районе не первый год, успели обрасти знакомствами. В том числе и в правоохранительных органах.

У одной семьи родственник работает во вневедомственной охране, у другой оказались контакты в ФСБ.

Если бы в Росгвардии, в техотделе ФСБ и в СК, который срочным порядком возбудил уголовное дело, действовали так, как требуют инструкции, согласования растянулись бы на пару часов минимум. Но все понимали: случись что с детьми, ответишь сильнее, чем за любые инструкции. Так что сработали все факторы вместе».

Как следует из официальных сообщений, пока не установлено, посещали ли девочки «группы смерти» в социальных сетях. В конце декабря они организовали чат в WhatsApp, где обменивались мнениями по поводу одновременного суицида. Несомненно, в ближайшее время будут проверены даже те странички в интернете, куда школьницы могли зайти случайно. Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».