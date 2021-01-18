В зоне посадки

Алексей Навальный, как и обещал, вернулся в Россию из Германии в прошедшее воскресенье рейсом «Победы». Правда, долетев до запланированного Внуково, самолет развернулся в сторону Шереметьево, а самого Навального задержали перед прохождением паспортного контроля. Тем не менее во Внуково, по данным «Белого счетчика», его ждали около двух тысяч человек. Некоторые, в частности бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, приехали из других городов. Встречающим политика не помешал даже сильный мороз. Десятки автозаков, жесткие задержания и массовка Ольги Бузовой — корреспондентка «Новой» рассказывает, что происходило в день возвращения политика в аэропорту, где в итоге он так и не оказался.

«Навальный развивает внутренний туризм»

Несмотря на то что Алексей Навальный объявил о своем возвращении еще в середине недели, утром воскресенья можно было только гадать, по какому сценарию начнут развиваться события. Казалось, власти подготовились к прибытию политика в аэропорт Внуково основательно: на подъезде к терминалу стояли десятки автозаков, Росгвардия и машины с надписью «разминирование». Сам порт на день стал закрытым: оправдавшись «эпидемиологической ситуацией», аэропорт Внуково решил пускать в здание только пассажиров с билетами на рейсы и паспортами. Даже в зону прилета.

По итогу ситуация вышла комичная. В машине мы покупаем несколько билетов на самолет, ориентируясь на онлайн-табло Внуково. Направлений много: Краснодар, Ставрополь, Стамбул. Самым выгодным кажется Петербург. До Петербурга еще летит журналист Русской службы Би-би-си Илья Барабанов. А вот юрист ФБК (организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента. — Ред.) Любовь Соболь взяла билеты до Калининграда, гражданский активист и «арестант 212» Константин Котов — до Воронежа, кто-то летит в Уфу и Ярославль.

— Это компенсация авиакомпаниям за все месяцы пандемии, — шутят у входа.

— Навальный развивает внутренний туризм.

Зона прилета аэропорта Внуково. Фото: «Новая газета»

Больше чем за три часа до запланированного прилета рейса «Победы» у Внуково стоят десятки людей. Однако внутри порта их ожидает еще один сюрприз: в международной зоне прилета полицейские заранее установили ширму. Из-за ограждения не видно, кто выходит из «зеленой зоны». Люди поднимают камеры над головами, смотрят на зачищенную зону и в недоумении занимают места рядом с внезапной преградой. У небольшого зазора рядом с выходом дежурят четыре силовика.

Полиции вообще в здании аэропорта нетипично много: силовики стоят у дверей, группами перемещаются по этажу, пристально следят за журналистами. Один из них подходит ко мне и вежливо просит убрать диктофон или выйти с ним на улицу. В зоне прилетов пользоваться специальной аппаратурой сегодня запрещено, тем более журналистам. Об этом во Внуково сообщили еще в пятницу. «В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции» в аэропорту запрещены все массовые мероприятия, в том числе работа журналистов.

— Эти репортеры совсем обнаглели, — говорит кому-то в сторону сотрудница аэропорта.

Фото: «Новая газета»

Тем временем у входных рамок образуется очередь. Людей становится все больше, политика решила поддержать точно не одна сотня человек. Сначала кажется, что ожидают Навального в основном студенты, но в толпе можно разглядеть и людей более старшего возраста, например режиссера Виталия Манского. После публикации записи телефонного разговора Навального с одним из фигурантов расследования — Константином Кудрявцевым — он выходил пикетировать к зданию ФСБ с синими трусами в руках. Приехать в аэропорт он решил, потому что не мог пропустить исторический момент. Быть задержанным не боится. У ширмы я наталкиваюсь на фигуранта «московского дела» Константина Котова, осужденного по «дадинской статье».

Котов вышел на свободу в конце декабря, после того как провел в тюрьме больше года. Как говорит Костя, сегодня он пришел в аэропорт, потому что всегда поддерживал политика, участвовал в его избирательной кампании в 2018 году и всегда ходил на его митинги.

— Сейчас обязательно нужно приехать поддержать его, потому что Алексей поступил мужественно, когда решил вернуться в Россию, фактически навстречу тюрьме и репрессиям. Я думаю, что каждый гражданин России должен продемонстрировать немного мужества, — говорит Котов.

Некоторые сторонники Навального приехали из других городов. Координатор штаба Навального в Ростове Ксения Середкина рассказывает, что вместе со сторонником политика Романом они приехали сегодня в Москву на автобусе. Дорога заняла 18 часов.

Фото: Getty Images

— Ему на самом деле нужна наша поддержка. Мы надеемся, что все пройдет спокойно, без задержаний и провокаций, — рассказывает Середкина.

— Я считаю, что это место сейчас самое важное. Здесь творится история, — говорит координатор екатеринбургского штаба Алексей Гресько. Сегодня утром он прилетел в Москву из Екатеринбурга.

На первом этаже якобы массовка Ольги Бузовой (сама певица в своем инстаграме впоследствии заявила, что ее фамилию и популярность использовали без ее ведома) пытается петь «Мало половин» составом в сорок человек. В кафетерии неподалеку сидят сотрудники структур Навального: Руслан Шаведдинов, Илья Пахоменко, Любовь Соболь. Вскоре к ним присоединяется брат Алексея Навального Олег, он отказывается давать какие-либо комментарии СМИ.

Они готовы к разным сценариям.

Соболь даже собрала с собой рюкзак с вещами, потому что не ожидала, что сможет доехать хотя бы до аэропорта без задержаний.

Любовь Соболь. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Политик говорит, что рада, что пока проходит все спокойно, но все равно не понимает, зачем нужно было устраивать «этот цирк».

— Я очень рада, что Навальный восстановил свое здоровье настолько, насколько ему сейчас позволяет организм, и может прилететь в Москву. Все, что здесь сейчас происходит, абсурдно, я не понимаю, зачем пригонять автозаки к Внуково и запугивать обычных людей. Действия властей трудно просчитать, потому что они нерациональны. А я привыкла руководствоваться логикой, — говорит политик.

Кроме того, по словам Соболь, российские власти зачастую принимают решения «в панике», поэтому ей сложно сказать, что они предпримут, когда Навальный вернется. После того как политик объявил, что возвращается в Россию, в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что предпримут «все действия по задержанию» политика до решения суда о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

— Я не хочу гадать и играть в дурачка-политолога с какими-то сценариями того, что здесь будет происходить. Я знаю точно, что мы пришли сюда с мирной целью: встретить прилетающего из Берлина гражданина Российской Федерации. Что будет происходить со стороны МВД и силовых ведомств, неизвестно, — говорит Шаведдинов.

Олег Навальный встречает брата в аэропорту Внуково. Фото: «Новая газета»

«Кому этот блогер нужен»

— Вот эту девчонку светлую и того пацана, да. Забрали и пошли.

— Забирай!

Зону прилетов разрезает будто бы целый полк полицейских (на самом деле сотрудников 20–30). Все они строем идут в сторону кафе, где расположились сотрудники ФБК. Десять человек в форме окружают столики активистов. Полицейские уводят Соболь, уводят Шаведдинова, уводят помощника Навального Илью Пахоменко.

— За что вас задерживают, Руслан?

— За то, что решил встретить Алексея! — кричит Шаведдинов, пока его под руки выводят из Внуково двое сотрудников правоохранительных органов.

Холл стремительно пустеет, мы с фотокорреспондентом «Новой» Владом Докшиным выходим на улицу и бежим за задержанными. После нескольких часов в здании аэропорта январские минус двадцать обжигают лицо и руки. Мы бежим в сторону парковки, где стоит автозак. В автозак уводят сотрудницу штаба политика в Питере Анастасию Кадетову и Константина Котова. Полицейские начинают проверять паспорта у журналистов.

Задержание Руслана Шаведдинова. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Подходят и к Владу Докшину, который снимает задержание Шаведдинова. После того как Влад показывает первую страницу паспорта, силовик вырывает документ у него из рук. Листает страницы. Внимательно смотрит на пресс-карту. Другой сотрудник подходит ко мне, также вырывает из рук паспорт, видит пресс-карту, внимательно смотрит на регистрацию, а потом просит меня уйти «куда подальше отсюда». Примерно ту же процедуру проходят рядом с нами в прямом эфире журналист «Дождя» Василий Полонский. Влада уводят в автозак. Несколько полицейских выстраиваются в цепь у машины, мешая подойти ближе. Между ними ходит сотрудник центра «Э» Алексей Окопный.

В автозаке. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Я ухожу от автозака в сторону остановки аэроэкспресса, чтобы немного отогреть руки. Из-за холода здесь образовался еще один сборный пункт активистов: тут хотя бы тепло и не просят показать билет на самолет на входе. Со стороны экспресса у здания дежурят несколько десятков человек.

Внутри старушки сетуют, что не могут пройти без билетов в зону прилета и встретить родственников.

Пока мы греемся с другими активистами, откуда-то выныривает человек с огромным флагом России. На нем красная куртка, к спине прикреплен плакат «Навальный Yes». Он перебегает дорогу и беспрепятственно входит в здание аэропорта. Внутри он вливается в толпу, начинает выкрикивать лозунги против Путина. Когда его задерживают, пришедшие начинают скандировать «Позор!».

Тем временем перед рамками собралось около сотни человек — куда больше, чем может в себя вместить «загончик» в зоне прилетов аэропорта. Собравшиеся обсуждают новости, задержания сотрудников ФБК, строят прогнозы на вечер.

— Какой смысл бронировать билеты на самолет, если нам Навального все равно не покажут и его задержат раньше? Лучше здесь подождем, — говорит рядом со мной мужчина в синей куртке.

— Сами же и собрали толпу во время пандемии, — возмущается рядом со мной высокий парень в очках.

Задержания во Внуково. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Вдруг совершенно неожиданно за ограждением начинают мелькать десятки черных шлемов. Из громкоговорителей доносится: «Просьба пройти на улицу. Вход на территорию аэропорта только по билетам», «Не мешайте проходу граждан». ОМОН берет встречающих в кольцо и начинает их вытеснять, начинается давка. В толпе в ответ на действия силовиков кричат: «Те, кто хочет пройти, пройдут».

Пока кольцо сужается, стражи порядка начинают показательные задержание. За руки и за ноги из зоны входа выносят девушку в зеленой куртке и бросают ее у самого порога. Пока другие люди помогают ей подняться, девушка кричит «фашисты». Две женщины из-за давки врезались друг в друга у самых дверей.

— А вы кого сюда встречать приехали?

— А вы как думаете?

Обе смеются.

Фото: Getty Images

Задержания продолжаются. Из здания четверо полицейских выносят парня в белом пуховике. У самого входа сотрудники роняют его на землю.

— Помогай! — кричит один полицейский.

— Держи его! — подхватывает другой.

На клич сбегаются восемь силовиков, двое придавливают парня ногами к асфальту, другие разгоняют толпу. Через какое-то время силовики пытаются поднять его еще раз, но снова роняют на асфальт, два или три раза. Затем просто волокут подальше от входа. Сигналят машины.

— Кто-нибудь дайте руку! Мне больно. Почему вы просто стоите? — кричит парень, в очередной раз ударяясь о землю.

Фото: Getty Images

Когда какой-то мужчина хочет помочь ему, на него набрасывается сотрудник полиции и прижимает к стене. Где-то рядом точно так же проносят девушку с розовым рюкзаком и еще несколько молодых человек. После зачистки зоны входа омоновцы, с дубинками и в касках, оцепляют проход.

Между собравшимися курсируют десятки силовиков. В толпе проходит информация, что Внуково закрыли. Девушка с двумя чемоданами и распечатанным билетом плачет и пытается убедить сотрудника ОМОН, что правда опаздывает на рейс. Сквозь толпу протискивается мужчина с ребенком на руках и дорожной сумкой.

В какой-то группе туристов кричат: «Да кому он нужен, этот ваш блогер?»

После каждого залпа лозунгов число задержанных увеличивается.

Ближе к семи вечера у Внуково стоит 500 человек: люди занимают практически всю территорию у входа в терминал и выхода с аэроэкспресса. В массе людей все громче начинают звучать отрывки новостей, все с меньшим интервалом повторяется всеобщее «Россия будет свободной». Полиция продолжает задержания и еще сильнее оттесняет людей от входа в аэропорт. Когда самолет «Победы» зависает над Внуково, разговоры в толпе становятся все громче.

Алексей Навальный на борту самолета Берлин-Москва. Фото: East News

— Летит в Калугу. Точно в Калугу.

— Ну что? Поехали в Шарик?

— Я думал, что стоит вообще к его квартире в Марьино поехать, чтобы наверняка. Там точно собрался с десяток человек, — беседуют между собой собравшиеся.

Когда самолет садится в Шереметьево, люди скандируют «Ура!», скандируют «Позор!», скандируют «Наш президент Навальный!». Мимо меня четверо сотрудников полиции под руки проводят в сторону автозака мужчину в красной шапке. Всего во Внуково, по данным проекта «ОВД-инфо» (организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента. — Ред.), задержали 55 человек.

