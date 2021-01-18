Попасть в мечту

Фонбет — партнер совместного проекта «Новой газеты» и Паралимпийского комитета России

На интервью в торговый центр Елена Крутова приезжает на машине. На парковке просит кого-нибудь из прохожих помочь выгрузить и собрать коляску; подтягиваясь на руках, пересаживается из автомобильного кресла в инвалидное. Сама преодолевает пороги и «лежачих полицейских» на пути к лифту. Когда я пытаюсь помочь донести от прилавка до столика кофе, ловко зажимает его между коленями и выезжает из кафе.

Елене Крутовой сорок. Пятнадцать лет назад она решила стать спасателем. В первый же день обучения во время спуска с пожарной башни из-за ошибки в креплении страховки Елена упала с высоты 14 метров. Получила перелом руки, нескольких ребер и шейного отдела позвоночника. Ее сыну было полтора года.

Благодаря вовремя сделанной операции женщина выжила и смогла вернуть себе часть контроля над телом. Можно, конечно, сказать, что она частично владеет руками, а можно уточнить, что Елена Крутова выиграла чемпионат мира по стрельбе из лука в классе W1.

Фото: Арден Аркман / специально для «Новой»

— До травмы я занималась тяжелой атлетикой. После окончания реабилитации мне хотелось вернуться в спорт, он всегда был частью моей жизни. Вернуться в тяжелую атлетику и заниматься пауэрлифтингом не получилось — я не прошла бы медкомиссию. Поэтому начала заниматься стрельбой из винтовки, познакомилась с другими спортсменами, начала больше выходить из дома, общаться. Мне предложили выступить на открытии Паралимпиады в Сочи в номере «Танцы на колясках»; я, конечно, сразу согласилась. Мне там очень понравилось. В тот год только открылось отделение для спортсменов с травмами шейного отдела по стрельбе из лука. Мне предложили попробовать. Какое-то время я пыталась совмещать винтовку и лук, но винтовку пришлось оставить. Стрельба из лука, по ощущениям, эмоциям, которые она мне принесла, и дальнейшим перспективам затянула меня очень быстро.

Елена — ведущий спортсмен в мировом и всероссийском рейтинге в своей дисциплине. Она постоянно ездит на сборы, всероссийские и международные соревнования. В январе собирается на первые с начала пандемии крупные старты. Про свои поездки рассказывает:

— Когда переходишь из состояния вертикального человека в сидячего, становишься маломобильным, довольно трудно привыкнуть к недоступности нашей доступной среды. Мне, к счастью, почти не приходится пользоваться общественным транспортом, я езжу на машине. Но даже для меня многие бордюры, даже низкие, непреодолимы самостоятельно. Или пандусы, которые делают под таким углом, что сам никак не заедешь и не съедешь.

Всегда, конечно, можно попросить о помощи, но ведь задумано это все должно быть не так. В других городах, особенно в поездках по России очень заметна проблема с доступностью транспорта.

Мы всегда с коллегами по команде гадаем, кого из тренеров нам дадут с собой в поездку — молодых и сильных или дедов. Если попадает так, что едут молодые, радуемся и смеемся между собой, ведь им таскать нас и в аэропорту, и по городу… А если с командой едут три пожилых тренера, то это гораздо сложнее. Иногда на весь город, где проходят соревнования, 2–3 низкопольных или оборудованных подъемниками автобуса, приходится искать их на маршруте, подгадывать, дожидаться.

Профессиональный спорт дает Елене финансовую стабильность благодаря международным успехам и высоким результатам на всероссийских стар­тах. Паралимпийский комитет обеспе­­чил всех членов сборной качественными инвалидными колясками. Благотворительный фонд «Наследие» помог Крутовой отремонтировать квартиру после пожара, который случился, пока она была на спортивных сборах, и приобрел для нее новый лук.

Награды Елены. Фото: Арден Аркман / специально для «Новой»

Поэтому Елена недолго раздумывала над тем, какой организации перечислить 100 тысяч рублей от благотворительной программы «Фонбет» «Ставка на добро», — партнера совместного проекта «Новой газеты» и Паралимпийского комитета России.

Елена Крутова дважды получала лицензию на участие в Паралимпийских играх. Но в 2016 году российских спортсменов не допустили к этим соревнованиям из-за скандала с допингом, а в 2020-м случилась пандемия. Елена очень ждет Олимпиаду в Токио в 2021 году.

Тренируется она на короткой мишени прямо в комнате. Во время карантина это был единственный способ поддерживать форму. Перед предстоящими в январе сборами появилась возможность тренироваться на улице, с настоящими соревновательными расстояниями. Несмотря на холод, Елена заряжает и стреляет голыми руками.

— Есть такой спортсмен, Мэт Штуцман, у него нет обеих рук, он заряжает лук ногой и стреляет зубами, — говорит Крутова. — Он выиграл серебро на Паралимпиаде в 2012 году. Так что мои слабые руки — это еще совсем не предел. Врачи предлагали обрезать сухожилия, чтобы пальцы распрямились. Я отказалась, ведь тогда я бы вообще не смогла ими пользоваться. А так я даже эсэмэски набирать могу, машину водить… И стрелять, конечно!

От первого лица

Владимир Лукин председатель Паралимпийского комитета России:

— С конца февраля прошлого года были отменены или перенесены практически все международные соревнования, включая отборочные к Паралимпийским летними играм в Токио и зимними 2022 года в Пекине. Но в прошлом году, несмотря на всю эту тяжелую обстановку, нашим федерациям удалось провести чемпионаты России практически по всем паралимпийским видам спорта, зимним и летним, с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Это потребовало, конечно, большой работы и большой подготовки.

Сейчас формируется наша сборная на следующую Паралимпиаду. Все те квоты, которые раньше были завоеваны, еще до ковида, подтверждены. На сегодня наши спортсмены завоевали 136 квот для участия в Играх, что соответствует 174 спортсменам по 13 видам спорта. Надеемся принять участие в 19 из 22 дисциплин. И надеемся, что смогут пройти классификацию примерно 270 спортсменов.

У нас, к сожалению, остается еще с советских времен проблема инвалидов в целом. И как частный случай этого — проблема физической работы с инвалидами, спорта инвалидов, физической культуры. Она либо замалчивалась, либо недооценивалась, не была частью нашей системы просвещения, образования, медицины. Ситуацию удалось переломить уже в постоветский период. И паралимпийское движение сыграло огромную роль. А ведь помощь спортсменам-инвалидам делает лучше самого человека, который эту помощь оказывает.

