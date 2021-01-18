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Алексей Навальный вернулся в Россию

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№ 4 от 18 января 2021

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Обложка дня

Дмитрий Быков — о возвращении Навального

Политика13 076

13 076
 
Так сегодня выглядит обложка свежего номера «Новой газеты»

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В семь двадцать он приедет, коварный прохиндей... Дмитрий Быков — на возвращение Навального
На место встречи допустить нельзя. Силовики пришли к лидерам оппозиции, чтобы убедить их не ехать в аэропорт к Навальному. Как это было?
 

(+ показываем «Предостережение...» прокуратуры, которое вручают сторонникам Навального накануне встречи)

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Теги:
обложка дня, новая газета, аэропорты, угрозы, навальный

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