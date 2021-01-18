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№ 4 от 18 января 2021Читать номер
Политика13 076
«Новая газета»редакция
13 076
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В семь двадцать он приедет, коварный прохиндей... Дмитрий Быков — на возвращение Навального
На место встречи допустить нельзя. Силовики пришли к лидерам оппозиции, чтобы убедить их не ехать в аэропорт к Навальному. Как это было?
(+ показываем «Предостережение...» прокуратуры, которое вручают сторонникам Навального накануне встречи)
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:обложка дня, новая газета, аэропорты, угрозы, навальный
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