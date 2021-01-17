«Так сажают первое лицо страны»

Борт авиакомпании «Победа», которым летел из Берлина в Москву «никому не нужный блогер» Алексей Навальный, за несколько минут до посадки во Внукове, где в это время во всю шли задержания встречающих, резко сменил траекторию. Полтора часа он кружил над западной частью Москвы, уходил в сторону Калуги, потом окончательно взял курс на север. На табло во Внукове берлинский рейс сначала совсем пропал, а потом появился с пометкой: сядет в Шереметьеве. Другие рейсы тоже были задержаны, они нарезали круги над Москвой — и все это ради одного единственного «берлинского пассажира».

Вадим Лукашевич. Фото из личного архива

— Вадим, насколько велика опасность, которой из-за этих пируэтов подвергались пассажиры в «самолете Навального»?

— С точки зрения безопасности — не думаю, что здесь что-то менялось. У всего «куста» аэропортов Москвы действует единая система управления воздушным движением, поэтому перенаправить один самолет или другой из одного аэропорта в другой — это не ЧП.

— Дело не только в замене аэропорта. Я говорю о траекториях, которые выписывал самолет на протяжении полутора часов.

— Меня волновал не столько «самолет Навального», сколько другие лайнеры. В какой-то момент Внуково просто прекратило принимать борта. Очевидно, как раз тогда, когда начались задержания в самом аэропорту. Было видно, что там были самолеты, прилетевшие в район Внуково раньше, и они там кружили. Питерский рейс «России» нарисовал вообще гигантский «фаллос», так он перемещался. Он прилетел с севера, его завернули — и он нарезал круги. Кто-то нарезал круги в зоне ожидания. Так что меня больше волновали другие самолеты. Те, кто летел с Навальным, хотя бы понимали, что участвуют в некоем действе. Если ты рядом с таким человеком, то будь, что называется, готов.

— Но люди-то могли билеты купить задолго до того, как узнали, что российские власти захотят задержать Навального вместе с ними. Они-то чем виноваты?

— Кто-то мог и сдать билет. Я знаю, что кто-то, несмотря на резкий скачок цен, покупал билет именно на этот рейс, а кто-то сдал билеты. Люди понимали, что спокойного полета у них уже не будет. Но другие борта — там вообще люди попали, как кур в ощип.

— И все из-за блогера, о котором президент сказал «кому он нужен-то»?

— Вообще интересная ситуация. Вот прилетает человек, который, как власть говорит, никто и звать его никак, какой-то неизвестный блогер. А он фактически минут на двадцать изменил всю схему воздушного движения во Внуково и в Шереметьево. Фактически у нас такие ситуации возникают, когда летают первые лица страны. Тогда сразу меняют график движения в аэропортах.

— То есть, они таким способом повысили статус Навального до уровня первого лица страны?

— Да-да, они де-факто его повысили. Они перенаправили самолет, который сделал сначала в воздухе большую петлю. Но перед этим еще один борт ушел — не только «самолет Навального», но и питерский рейс перенаправили в Шереметьево.

Внуково на какое-то время перестал принимать самолеты. То есть на вылет аэропорт работал, а принимать перестал. И в зоне ожидания появилось 5-6 самолетов.

И сначала питерский отправили на север, а вслед за ним ушел «самолет Навального». А с точки зрения безопасности — пока в самолете работают все системы и есть запас топлива, то безопасности ничего не угрожает.

— А если смотреть по Флайтрадару, то они там под такими острыми углами поворачивали, такие петли выделывали…

— Флайтрадар не совсем точен и работает с запаздыванием. Он служит источником информации для нас с вами, когда мы кого-то встречаем. И если вы измените масштаб карты, то увидите, что таких уж резких поворотов не было.

— Но при этом большое количество самолетов над западной частью Москвы начали одновременно менять траектории. Это, видимо, огромная нагрузка на диспетчеров? И, наверняка, очень дорого?

— Дорого — да. Если «Победа» летела во Внуково, то самолет там ждали, там его должны были обслуживать и так далее. Так что дорого — сто процентов. Но опасности тут, на самом деле, нет. Так ведь бывает: летят самолеты, а какой-то аэропорт закрывается из-за того, что туман на полосе. Подождали, подождали — и развернулись. То есть в этом ничего экстраординарного не было. Это не каждодневная ситуация, но достаточно вероятная. Я бы не сказал, что этим решением были подвергнуты опасности другие самолеты.

— Есть пассажиры, которые летели берлинским или питерским рейсами с пересадкой во Внукове. Причем пересадка может быть на рейс, который есть не каждый день.

— Конечно! А у кого-то могли быть стыковки — часовая или двухчасовая. Конечно, пассажирам это неудобно. Формально за все отвечает авиакомпания. Если «Победа» продает билеты, это значит, что мы заключили договор с авиаперевозчиком, и он обязуется доставить нас и наш багаж в пункт назначения. И если у кого-то из пассажиров возник ущерб, они могут предъявлять претензии авиакомпании.

Алексей и Юлия Навальные в Шереметьеве. Фото: Kirill Kudryavtsev / AFP

— Может ли авиакомпания в такой ситуации, когда ущерб возник не из-за погодных условий, а из-за «никому не нужного блогера», сослаться на форс-мажор?

— Не могу сказать, чья ответственность в этом случае. Сесть в Шереметьеве, а не во Внукове, это ведь решала не авиакомпания.

— Насколько я знаю, официальная причина — какой-то самолет выкатился на взлетно-посадочную полосу.

— Это уже так объявили?

— На тот момент, когда мы с вами начинали разговор, была такая версия.

— Я еще днем говорил, что это самый грамотный способ закрыть аэропорт на небольшое время: объявить о неготовности полосы. Что-то выкатилось. На десять минут выкатилось — потом закатили назад. Это техническая неисправность, за которую отвечает аэропорт. Но, понимаете, что интересно: ведь кто-то в аэропорту принял такое решение!

— Он же не сам придумал, что надо принять решение.

— Конечно. Кто-то принял решение — и власти аэропорта закрыли его на какое-то время. Но ведь на вылет полоса работала. То есть пока «самолет Навального» кружил в воздухе, по данным Флайтрадара, один или два самолета взлетели.

— Они через то, что выкатилось на полосу, перепрыгнули?

— Не помню, сколько полос во Внуково. Но, в любом случае, если один самолет вылетел, то другой мог и сесть. Незачем было их накапливать в зоне ожидания. К тому же есть Внуково-1, Внуково-2 и Внуково-3. То есть при желании посадить самолет во Внукове можно было. Но фактически в течение 15-20 минут аэропорт Внуково был закрыт на прием самолетов.