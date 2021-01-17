Возвращение Навального из Германии в Россию. Видео

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№ 4 от 18 января 2021Читать номер
Политика54
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17 января оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся в Россию рейсом авиакомпании «Победа». В аэропорту Внуково, несмотря на все предпринятые властями меры, политика ждала толпа соратников. Незадолго перед посадкой рейс PBD935 развернулся и взял курс на посадку в аэропорту Шереметьево. При прохождении пограничного контроля Алексея Навального задержали.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:задержания, россия, навальный
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