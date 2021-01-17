Что читать в 2021 году: самые ожидаемые книги. Часть II

«Кишот»

Автор: Салман Рушди.

Издательство: Corpus, перевод с английского — Анна Челнокова. О чем: современное переосмысление книги Сервантеса Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди известен во всем мире — после публикации романа «Шайтанские аяты» аятолла Хомейни приговорил его к смерти и назначил плату за убийство писателя. В своей книге воспоминаний «Джозеф Антон» он рассказал о том, во что превратилась его жизнь после этого события. Так или иначе, но Салман Рушди продолжает писать. Его новый роман «Кишот» в 2019 году вошел в шорт-лист Букера. По словам председателя жюри Питера Флоренса, в этом произведении писатель «ломает границы художественной прозы и сатиры». В названии зашифрован «главный выстрел» — key-shot. Это история стареющего коммивояжера, который едет добиваться руки своей Прекрасной Дамы — молодой телезвезды — через всю Америку. Его тоже ждет борьба с ветряными мельницами, но на сей раз — с несовершенством системы, политикой Трампа и суровыми американскими реалиями.

«Мальчики Бёрджессы»

Автор: Элизабет Страут.

Издательство: Phantom Press, перевод с английского — Евгения Алексеева. О чем: о прошлом, влияющем на настоящее Мудрая Элизабет Страут, кажется, как никто другой разбирается в человеческой психологии и сущности вещей. Ее легендарная Оливия Киттеридж давно стала всем добрым другом и полюбилась, несмотря на ее несносный характер. В своем новом романе «Мальчики Бёрджессы» Страут рассказывает историю братьев Джима и Боба, пытающихся пережить трагическую смерть отца. Спустя много лет им придется вновь вернуться в родительский дом, чтобы разобраться не столько со своим прошлым, сколько в самих себе.

«Истребитель»

Автор: Дмитрий Быков.

Издательство: «Редакция Елены Шубиной». О чем: о советских летчиках Совсем недавно у писателя и поэта Дмитрия Быкова вышла книга «Ничья. 20:20» — про события прошлого пандемийного года. А в «Истребителе» автор обращается к 30-м годам XX века. «Это роман о том, как в 1937–1938 годах погибли один за другим в результате необъяснимых случайностей несколько любимцев Сталина, блестящих профессионалов. А еще один блестящий профессионал очень профессионально расчленил свою жену и почему-то уцелел. Но самое странное, что убитая им жена разъезжает по южному берегу Крыма и всем про себя рассказывает разное. Нет, решительно ничего нельзя понять в этом романе по краткому описанию. Давайте считать, что это роман про советскую вавилонскую башню, в обломках которой мы все сейчас живем», — предлагает Дмитрий Быков. Вместе с романами «Июнь» и «Икс» «Истребитель» входит в «И-трилогию».

«Квартет Фредерики»

Автор: Антония Сьюзен Байетт.

Издательство: «Азбука», перевод с английского — Виктор Ланчиков, Дмитрий Псурцев. О чем: чисто английская история Долгожданный перевод на русский язык тетралогии лауреатки Букеровской премии Антонии Байетт. Главная героиня — Фредерика Поттер — учится в Кембридже во времена, когда женщин в британских университетах практически нет. Но скоро все изменится — на престол взойдет молодая королева и наступит новая, «елизаветинская эра».

«Я/сновидения Набокова»

Составитель: Геннадий Барабтарло.

Издательство: «Издательство Ивана Лимбаха», перевод с английского — Геннадий и Алла Барабтарло. О чем: уникальный дневник Набокова Впервые публикуемый на русском дневник набоковских сновидений. 14 октября 1964 года Владимир Набоков начал любопытный эксперимент. В течение 80 дней он записывал свои сны, следуя инструкциям британского философа Джона У. Данна. Он хотел проверить теорию: как более позднее по времени событие находит отражение в более раннем сне. В итоге получилось 64 сна на 118 карточках. Это удивительный опыт познания, описанный мастером. Книга дополнена комментариями и статьей одного из крупнейших исследователей творчества Набокова — Геннадия Барабтарло.

«Год чудес»

Автор: Джералдин Брукс.

Издательство: Phantom Press, перевод с английского — Светлана Арестова. О чем: о вечной охоте на ведьм Вот что рассказывает о романе директор издательства Phantom Press Алла Штейнман: «Актуальный сегодняшней повестке роман о вспышке чумы в английской деревне в 1666 году. Написан от первого лица — служанки в семье священника Майкла Момпельона и его жены Элинор. Совпадение с сегодняшней ситуацией особенно пикантно. Да, мы, к счастью, уже не вешаем ведьм, но это, пожалуй, единственное отличие. Все дикие предрассудки и бессмысленные действия толпы во время эпидемии рассказаны невероятно правдоподобно».

«Мисс Иерусалим»

Автор: Сарит Ешай-Леви.

Издательство: «Книжники», перевод с иврита — Ирина Верник. О чем: о женской доле Действие разворачивается в первой половине XX века. Габриэла — дочь самой красивой женщины в Иерусалиме — восстанавливает историю своей семьи и обнаруживает секреты, связывающие всех женщин ее рода. Роман «Мисс Иерусалим» стал бестселлером в Израиле. В 2021 году выйдет экранизация — многосерийный фильм, над которым работает студия Yes Studios (сериал «Фауда»).

«Тоннель»

Автор: Яна Вагнер.

Издательство: «Редакция Елены Шубиной». О чем: роман-катастрофа от автора «Вонгозера» «Тоннель» — это история о том, как несколько сотен человек внезапно оказываются запертыми в автомобильном тоннеле под Москвой-рекой, — рассказывает Яна Вагнер. — Причина неизвестна, спасение не приходит, и спустя считаные часы всем начинает казаться, что мира за пределами тоннеля не осталось и важно только то, что внутри». Права на экранизацию романа уже проданы.

«Моя Ванесса»

Автор: Кейт Элизабет Расселл.

Издательство: «Синдбад», перевод с английского — Любовь Карцивадзе. О чем: главный роман эпохи #metoo Выход дебютного романа Кейт Элизабет Расселл в России сдвинулся из-за пандемии практически на год. За рубежом книга стала национальным бестселлером и получила широкое освещение в СМИ. В основе романа — воспоминания писательницы о ее травматических отношениях с учителем, о которых она не побоялась рассказать. 15-летняя героиня «Моей Ванессы» знакомится с 42-летним профессором английской литературы Джейкобом Стрейном и вступает с ним в любовную связь. Это отразится на всей ее дальнейшей жизни. Американский журнал Vogue назвал этот роман главным произведением эпохи #metoo.

«Экономика творчества в XXI веке: как писателям, художникам, музыкантам и другим творцам обеспечить себе финансовую стабильность в век цифровых технологий» (рабочее название)

Автор: Уильям Дерезевиц.

Издательство: Livebook, перевод с английского — Дарья Ивановская. О чем: как выжить творческим людям Книга о том, как наступление технологий привело к обнищанию креативных людей. «Доходы творческих индустрий на самом деле сильно снизились в мировом масштабе с развитием интернета. Процветают те, кто делают устройства и технологии, но не творцы, которые поставляют контент, — рассказывает главный редактор Livebook Анна Бабяшкина. — По сравнению с 1999 годом суммарный мировой доход музыкантов упал значительно — с 39 млрд долларов до 19 млрд. Только кажется, что заработать стало проще, но на самом деле гораздо сложнее». Дерезевиц приводит статистические данные, например, о количестве людей, которые могут жить на доходы от творчества, и разбирает, какие стратегии могут помочь творческим людям обеспечить себе финансовую стабильность в этих новых условиях.

«Преемник. История Бориса Немцова»

Автор: Михаил Фишман.

Издательство: Corpus. О чем: о свободе, которую мы потеряли Идея этой книги родилась после выхода фильма «Слишком свободный человек» о жизни Бориса Немцова, который Михаил Фишман сделал в 2016 году вместе с Верой Кричевской. «Это книга о Немцове и об истории России: вместе с Борисом мы проживаем все вехи российской политической жизни — начиная с перестройки, когда Немцов пришел в политику, и заканчивая его убийством на Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Основанный на сотнях интервью и архивах, это рассказ о том, как Россия стала свободной страной и как она постепенно теряла обретенную ей свободу», — рассказывает о книге Михаил Фишман.

«Поставь ее на место: логика мизогинии»

Автор: Кейт Мэн.

Издательство: «Издательство Института Гайдара», перевод с английского — Анна Лаврик. О чем: мизогиния как часть общественной жизни Что такое мизогиния? Чем она отличается от сексизма и почему она сохраняется (или усиливается), даже когда сексистские гендерные роли исчезают? Моральный философ Кэйт Мэн предлагает рассмотрение мизогинии в общественной жизни и политике. По ее мнению, мизогиния состоит в контроле, наказании и отлучении «плохих» женщин, которые бросают вызов мужскому господству. Кроме того, она предполагает вознаграждение «хороших» женщин и выделение других, которые должны служить примером тем, кто отклоняется от заданного порядка.

«Цивилиzации»

Автор: Лоран Бине.

Издательство: «Издательство Ивана Лимбаха», перевод с французского — Анастасия Захаревич. О чем: альтернативная история мира ​​​В своем предыдущем романе «Седьмая функция языка» французский писатель Лоран Бине «убил» Ролана Барта. В «Цивилиzациях» автор вновь предлагает альтернативную историю мира. Инки превращаются в завоевателей, правителей, дипломатов, реформаторов, законодателей, политических стратегов, а также в антропологов, пытающихся расшифровать ритуалы коренных варварских народов Европы. История населена многими персонажами: от Мартина Лютера до Антона Фуггера, от Эразма Роттердамского, Микеланджело и Монтесумы до королей и королев того времени. Чередуя точки зрения завоевателей и колонизированных, автор приумножает литературные формы. Получается увлекательная интеллектуальная игра.

«Просвещение продолжается: В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса»

Автор: Стивен Пинкер.

Издательство: «Альпина нон-фикшн», перевод с английского — Галина Бородина и Светлана Кузнецова. О чем: о мире вокруг нас Новый бестселлер профессора психологии Гарвардского университета, дважды Пулитцеровского лауреата Стивена Пинкера. В прошлом году вышел его монументальный труд «Лучшее в нас» о том, почему насилия в мире стало меньше. В новой книге Пинкер продолжает доказывать, что мы живем в самое замечательное время для человечества.

«Автопортрет. Самоубийство»

Автор: Эдуард Леве.

Издательство: «Носорог», перевод с французского — Виктор Лапицкий. О чем: модернистские романы Два произведения писателя, художника и фотографа Эдуарда Леве под одной обложкой. «Автопортрет» и «Самоубийство» были написаны им с интервалом в три года. Вот что о книге рассказывает главный редактор издательства «Носорог» Катя Морозова: «В послесловии к готовящемуся изданию переводчик романов Виктор Лапицкий предлагает смотреть на эти тексты как на «своеобразный диптих или дилогию, единое — двоящееся — целое». «Самоубийство» (Леве совершил настоящее через 10 дней после того, как сдал текст издателю) вырастает из интонационно нейтрального, стилистически лаконичного и при этом шокирующе откровенного «Автопортрета», но идет уже по нарративному, «художественному» пути, что, впрочем, не отменяет проблемы чтения этого текста как предсмертной записки. Соблюдение дистанции между автором и читателем становится в подобной ситуации непростой задачей, рефлексивный текст начинает отражать и читателя, ты вовлекаешься в него и из положения зеркала, в котором приумножается автор, переходишь в состояние примеряющего его изображение к себе, далее уже глядишься на себя в его зеркале».

«Иерусалим»

Автор: Алан Мур.

Издательство: «Астрель-СПб», перевод с английского — Сергей Карпов. О чем: калейдоскоп историй ​​​​Один из самых грандиозных и сложных романов английской литературы последних лет. Труд действительно монументальный — «Иерусалим» на 10 авторских листов длиннее, чем «Бесконечная шутка» Дэвида Фостера Уоллеса. «Алан Мур писал «Иерусалим» 10 лет, и этот роман представляет собой настоящий калейдоскоп литературных форм и стилей: от жестокого социального реализма до экстравагантного детского фэнтези, от современной театральной пьесы до высокой мистики, — рассказывает редактор Николай Кудрявцев. — Среди его героев есть живые и мертвые, обитатели небес и ада. Скитальцы и ангелы с золотой кровью, обыкновенные люди и призраки, нищие и богатые живут на страницах «Иерусалима», чье действие охватывает огромный временной промежуток от каменного века до тепловой смерти Вселенной. Уильям Блейк, Альберт Эйнштейн, Джеймс Джойс, Сэмюэл Беккет и многие, многие другие встретятся на страницах этого романа, где каждая новая глава выдержана в своем стиле, начиная от традиционного реализма и заканчивая стихотворной поэмой и главой в духе Finnegans Wake Джеймса Джойса. При этом это еще и книга с достаточно непредсказуемым сюжетом. Пожалуй, это самый оригинальный и ни на что не похожий текст, вышедший за последние годы, аналогов которому в англоязычной литературе просто нет».

«Мисс Бирма»

Автор: Чармен Крейг.

Издательство: Phantom Press, перевод с английского — Мария Александрова. О чем: о гражданской войне, любви и колониализме ​​​​​Через историю одной семьи Крейг рассказывает об истории небольшой страны — Бирмы (современная Мьянма). Это роман о любви и войне, об этнической принадлежности и кровных узах. Роман основан на реальных событиях. Мать Чармен Крейг Луиза выиграла конкурс «Мисс Бирма» и стала первой королевой красоты в 1956 году. Писательница выводит ее в качестве главной героини своего романа и показывает, как нелегко ей приходилось и каково это — разрываться между миром прошлого и будущего.

«Остров»

Автор: Сигридур Хагалин Бьёрнсдоттир.

Издательство: NoAge Polyandria, перевод c исландского — Татьяна Шенявская. О чем: об изолированном исландском обществе Сегодня, когда весь мир изолировался от соседей, дебютный роман Бьёрнсдоттир кажется провидческой историей. В основе антиутопии лежит идея внезапной изоляции исландского общества. Автор рисует очень правдоподобную картину закрытой Исландии, заглянув во все уголки общества и описав последствия изоляции. В больницах заканчиваются лекарства, болезни становятся смертельно опасными, а коридоры наполнены криками боли. Пустеют прилавки продуктовых магазинов, торговые центры становятся прибежищем черного рынка и проституции. Главные герои — Хьяльти и Мария — оказываются лицом к лицу с катастрофой.

«Клара и Солнце»

Автор: Кадзуо Исигуро.

Издательство: INSPIRIA («Эксмо»), перевод с английского — Леонид Мотылев. О чем: драма ненастоящего человека ​​​​Новая книга нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро — это история «искусственного друга», робота Клары, стремящейся найти человека-владельца. Но люди жестоки, доверять им не имеет смысла — они смогут разбить твое сердце, даже если оно ненастоящее. Это первый роман писателя с момента получения Нобелевской премии в 2017 году.