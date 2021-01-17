А «Катюша» — огонь!

Специальные случаи российскому спорту, как известно, организовали Всемирное антидопинговое агентство, Ричард Макларен, Григорий Родченков и прочие враги нашей Родины. А Спортивный арбитражный суд в декабре своим вердиктом на два года лишил российских спортсменов права представлять именно свою страну. Мог лишить и на четыре года, как того ВАДА и требовало, но обошлось.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Гнев общественности на этот раз был вялый — может, оттого, что могло быть хуже, а может, и потому, что ничего уже не поделаешь. Осталось определиться с тем, как и чем будет поддерживаться необходимый для достижения высоких результатов уровень патриотизма. Ведь оставили злыдни спортсменов без флага, без атрибутики и, самое главное, — без гимна, новые слова которого россияне безуспешно пытаются выучить вот уже два десятилетия. Казалось бы, ничего существенного автор всех гимновых вариантов и вариаций Сергей Михалков не изменил, а не даются слова, и все тут.

Но решение суда оставило лазейку — если хотите, можете заменить существующий гимн другой композицией. Какой — решайте сами, только не нынешним и прежними гимнами, потому что даже «Боже, царя храни!» может дать намек на то, что команда нейтральных, к примеру, футболистов защищает честь именно России. А в остальном — простор для фантазии и креатива. Вы предлагаете — Международный олимпийский комитет рассматривает.

Вот комиссия спортсменов при Олимпийском комитете России и собралась для обсуждения и выработки предложения, которое должно сначала поступить в исполком ОКР, а потом уже в международную инстанцию. Дорого бы я дал, чтобы послушать все, что на заседании происходило, но до общественности дошли лишь отголоски. Председатель комиссии, знаменитая фехтовальщица Софья Великая, сообщила следующее: «Мы пришли к единому мнению, что такой композицией могла бы стать прекрасно всем известная «Катюша». Которую, кстати, и так исполняют болельщики на трибунах, поддерживая наши команды. Песня, на наш взгляд, очень патриотичная, динамичная и узнаваемая. За этот вариант проголосовало большинство членов комиссии».

Жили не тужили и с гимном, и без него, как в Пхенчхане-2018, а теперь будем не тужить с «Катюшей» Матвея Блантера на стихи Михаила Исаковского. То, как ее поют болельщики и российские туристы, я непосредственно и многократно слышал, что патриотических чувств отнюдь не прибавляло: слов не знают, мелодию безбожно врут. Но «Калинка» народу еще хуже дается, «Дорогой длинною» требует соответствующего состояния души, а «Подмосковные вечера» слегка подзабылись. Между тем это самые известные в мире русские песни — во всяком случае, так долго считалось.

Зря, конечно, не доверили предварительно обсудить важнейшую тему (гимн все-таки, не хухры-мухры!) народу — предложений получили бы массу. Впрочем, уже вдогонку решению комиссии полетели варианты — от «Широка страна моя родная» до «Владимирского централа», от «Прощания славянки» до «Нас не догонят!», от «Вставайте, люди русские!» до «Мурки», от «Героев спорта» до «Валенок». Но это ведь не названия аэропортов обсуждать, тут вопрос серьезный, а времени нет.

Не успели же решить проблему до чемпионата мира по ручному мячу, вот и пришлось нашим парням в Египте перед стартовым матчем со сборной Беларуси выслушивать гимн Международной федерации гандбола, и сыграли они вничью. Правда, если бы из динамиков полилось «расцветали яблони и груши», еще неизвестно, чем бы все закончилось. Может, и на ничью бы не наиграли.

Песня не виновата, что ее в качестве не лирической, а военно-патриотической заездили в последние годы до невозможности,

особенно в последние годы. Как мрачно прокомментировал выбор коллег главный критик российского биатлона, трехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, «о какой «Катюше» может идти речь? Это песня Победы. А им надо петь похоронную». Или антидопинговую, если вспомнить про то, чем изначально вызван двухлетний бан. Если нужна наступательно-патриотическая композиция, то вполне подойдет «Губит людей не пиво, губит людей ВАДА». Если есть необходимость в извинительно-патриотической, то лучше «Виновата ли я» — не найти. Кто-то предложил в качестве лекарства от всех бед «Рюмку водки на столе», что тоже нашло бы немало сторонников, но уже совсем с темой спорта не соотносится.

И вообще надо не про временную замену думать, а про долговременную. Менять гимн так или иначе со временем придется — традиция такая, когда красные белых сменяют или, наоборот, белые красных. А тут очень уж удобный случай для обсуждения подвернулся.

И еще не факт, что исполком ОКР утвердит «Катюшу», а МОК разрешит использование всенародного хита в качестве официальной замены «Союзу нерушимому». Так что дерзайте!