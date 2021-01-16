Обложка дня

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№ 3 от 15 января 2021Читать номер
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Дмитрий Быков — о возвращении Навального. Сторонникам политика угрожают уголовкой за встречу в аэропорту
Политика10
«Новая газета»редакция
10
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В семь двадцать он приедет, коварный прохиндей... Дмитрий Быков — на возвращение Навального
На место встречи допустить нельзя. Силовики пришли к лидерам оппозиции, чтобы убедить их не ехать в аэропорт к Навальному. Как это было?
(+ показываем «Предостережение...» прокуратуры, которое вручают сторонникам Навального накануне встречи)
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