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№ 3 от 15 января 2021Читать номер
Взлетно-посадочная. Спецвыпуск
В семь двадцать он приедет, коварный прохиндей...
Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»
Дмитрий Быковобозреватель
В семь двадцать он приедет
Из Ибаха назад.
Ни Путин, ни Медведев
Не знают, что сказать.
И я не знал бы тоже
На месте их гэбни,
Но, слава тебе Боже,
Я все же не они.
Как именно пригреть его —
И так уже потертого?
Посадят в Шереметьево?
Иль сразу же в Лефортово?
Не впустят по погоде ли,
Опять отравят вдруг его?
Чтоб мы не колобродили,
Закроют въезд во Внуково?
Впаяют пару лет ему —
Проглотит либерда,
Поэтому, поэтому
Нельзя ходить туда*.
В семь двадцать он приедет,
Берлинский пациент.
Подбейте дебет-кредит —
Какой тут хеппи-энд?
Народ настроен строже,
Чем в кризисные дни
(Но, слава тебе боже,
Я тоже не они).
Подумайте, товарищи!
Устроят вам судилище.
Уже бойцов созвали же,
А вас предупредили же!
Нацелился ОМОН уже,
Сцепился — не расступится…
Тролленыши, гварденыши,
Залупинцы, запутинцы…
Мы только крикнем вслед ему —
А толку, господа?
Поэтому, поэтому
Нельзя ходить туда**.
В семь двадцать он приедет —
И бдительный Следком
Давно об этом бредит
И брызжет кипятком.
Обидел ветерана,
И фонд им тоже сперт…
Я думаю, охрана
Поднимется на борт.
Спаси нас, Богородица, —
Как наша жизнь запутана!
Теперь-то он озлобится
И станет хуже Путина.
Принюхайтесь как следует —
Букет привычных запахов:
Он нами пообедает,
Чекистами позавтракав.
Иных рецептов нет ему —
Расстрелы без суда…
Поэтому, поэтому
Нельзя ходить туда***.
В семь двадцать он приедет,
Жестокий троглодит,
Все раны разбередит —
Точней, разбередит;
А мы в российской прозе,
Среди родных скорбей
Пригрелись, как в навозе
Пугливый воробей.
Создание безбожное,
Ты выбрал дело сложное,
Тревожное, острожное
И в целом невозможное.
И на морозе адовом
Назло друзьям-рептилиям
Опять терзаться надо нам —
Пойти ли, не пойти ли нам,
Послать ли нам привет ему
Иль плюнуть, как всегда…
По одному поэтому
Нельзя ходить туда!****
В семь двадцать он приедет,
Коварный прохиндей,
И сразу же отцедит
Людей от нелюдей.
Добавлю эпатажно,
Любя смущать умы:
Каков он есть — неважно,
Важней — какие мы.
Мы ведаем, ученые:
Мир движим только бреднями,
Чем больше обреченными,
Тем более победными.
Чего бояться, Боже, нам,
Когда и так уж в пасти я?
Чем дело безнадежнее,
Тем сладостней участие.
Все сбудется по Летову —
Убей в себе орду.
Поэтому, поэтому
Кто как,
А я пойду*****.
* Это призыв.
** Это тем более призыв.
*** Это конкретно призыв.
**** Это пламенный призыв.
***** А это не призыв.
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