Понимающий Путина

Христианско-демократический союз (ХДС) — правящая партия ФРГ, которую канцлер Ангела Меркель возглавляла 18 долгих лет — оставалась в подвешенном состоянии последние два года. Сперва Меркель объявила об уходе из политики и покинула пост главы консерваторов, затем ее преемница Аннегрет Крамп-Карренбауэр не смогла оправдать ожиданий коллег и сложила полномочия. 15–16 января прошел первый в истории виртуальный съезд ХДС, где делегаты со всей Германии наконец-то определились, кто поведет партию к победе на выборах в сентябре. В итоге председателем союза стал премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет — не самый очевидный кандидат. «Сочувствующий Путину», католик, умеренный либерал, журналист и продолжатель миграционной политики Меркель — Лашет должен по традиции стать девятым канцлером ФРГ. Но в этот раз все может пойти вопреки германскому укладу, ведь даже в его собственной команде есть более популярный политик.

На решающем вирутальном съезде ХДС, согласно опросам избирателей, победу должен был одержать экс-глава фракции, бизнесмен Фридрих Мерц. По состоянию на январь 2021 года 40% сторонников ХДС и 35% приверженцев других партий хотели бы видеть Мерца во главе союза. Избранный в итоге Лашет набирал 35% и 34% соответственно, а аутсайдер гонки — глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Рёттген — 32% и 27% голосов граждан. Но решать предстояло так или иначе не десяткам миллионов граждан ФРГ, а 1001 делегату партии. Свой голос отдал 991 из них. Противостояние Мерца и Лашета растянулось на два тура, и во втором туре главе Северного Рейна Лашету все же удалось победить — 521 голос против 466.

Тост за женщин

На съезде каждому кандидату выделяется по 15 минут на финальное выступление. И лидер гонки Фридрих Мерц, вероятно, проиграл Лашету именно из-за довольно слабой речи перед делегатами.

Бывший глава Христианско-демократического союза бизнесмен Фридрих Мерц. Фото: ЕРА

Лашет в своем обращении был сдержан и в духе Меркель спокойно выражал партийную позицию по отношению к другим парламентским фракциям и острым социальным вопросам. Выступая первым (в алфавитном порядке), Лашет требовал с трибуны защитить демократию от праворадикалов. Он напомнил, как в 2019 году неонацист из боевой группировки Combat 18 (запрещена в ФРГ, ее материалы также признаны экстремистскими и запрещены судом в РФ) расстрелял члена ХДС, политика из Касселя Вальтера Любке.

«Мы не дадим правым террористам и разжигателям разрушить нашу страну», — сказал Лашет.

Кандидат также пообещал добиться единства внутри ХДС и потребовал от однопартийцев «выражаться ясно, но не поляризировать».

Лашет, который с 2005 года занимался в Северном Рейне-Вестфалии вопросами интеграции мигрантов, заявил, что хочет и дальше развивать партию в этом направлении и привлекать в политику больше женщин и молодых людей.

Лишь в одном пункте кандидаты на пост председателя сильно разошлись. Внутрипартийный кризис в ХДС начался после того, как консерваторы вступили в союз с правыми популистами из «Альтернативы для Германии» (АдГ), чтобы избрать местное правительство Тюрингии. Этим правящая партия нарушила послевоенное табу на сотрудничество с националистами, и в итоге преемница Меркель Крамп-Карренбауэр оставила пост. Лашет отозвался на кризис спокойно: правящая центристская партия, по его мнению, должна вести переговоры даже с теми, кто ей, «возможно, не нравится», и искать пути к компромиссу.

Армин Лашет выступает на виртуальном съезде ХДС. Фото: Pool / Getty Images

Бизнесмен Мерц выступил более радикально: «При мне не будет никакого сотрудничества с АдГ: ни в Ландтагах (местных парламентах. — Ред.), ни в Бундестаге, ни в Европарламенте». Кроме того, он посвятил часть выступления пандемии коронавируса, что выгодно выделяло его на фоне Лашета. Он назвал пандемию «чрезвычайной ситуацией», которая дает шанс по-новому взглянуть на немецкую экономику и многое поменять. Мерц гарантировал, что бизнес в ФРГ переживет кризис и начнет заново развиваться.

Только один пункт в речи Мерца мог значительно сбить ему цену в глазах кандидатов. И это вопрос равноправия мужчин и женщин в Германии.

Политик сделал довольно неожиданный ход и перевел тему «проблем с женщинами» в Германии на свою семью:

«Я знаю, что в вопросе гендерной политики мы должны стать лучше, должны делать больше. Но если бы у меня действительно были, как многие говорят, проблемы с жещинами, тогда мои дочери давно уже показали бы мне «желтую карточку». А жена не вышла бы за меня 40 лет назад». По мнению журнала Der Spiegel, из-за этого хода Мерц «полностью проиграл Лашету в теме равенства».

СМИ сообщают, что после поражения Фридрих Мерц уже выразил готовность стать министром экономики в новом правительстве после выборов. Конкуренты из числа социал-демократов ранее предостерегали руководство страны от подобных решений. «Фридрих Мерц своими действиями дал понять, что в экономике этика не играет для него никакой роли. Этот фактор однозначно дисквалифицирует его в гонке за высокие посты в ХДС и в руководстве страны», — заявлял депутат фракции социал-демократов Франк Швабе. Критику вызвало то, что до апреля 2020 года Мерц входил в совет директоров компании Stadler Gruppe, которой принадлежит Фанипольский завод в Минской области Беларуси, занимающийся производством и поставками поездов для метрополитена. Несколько однопартийцев Мерца из ХДС рассказали журналу Spiegel, что завод открыт «при поддержке режима», а сам Мерц в 2014 году ездил в Минск, где принимал участие в переговорах с Лукашенко.

Понимающий Путина

Тема отношений с Россией практически не играла роли в гонке за пост главы ХДС, делегаты и кандидаты посвятили куда больше времени внутригерманской политике. Единственное, что заставляло христианских демократов вспоминать о Москве в эти дни — судьба газопровода «Северный поток — 2», который после отравления Навального мог попасть под санкции.

И Мерц, и третий кандидат, Рёттген, последовательно выступали за заморозку проекта, несмотря на то, что такой исход мог бы отвадить от них избирателей из Мекленбурга-Передней Померании, чьи порты остаются выгодоприобретателями проекта.

Только Армин Лашет высказался против молниеносных решений в вопросе ведения бизнеса с Россией.

Глава Северного Рейна не считает проект политическим и не хочет публично делать выводов о том, кто отравил Навального.

По мнению Лашета, Германия должна сперва дождаться, пока Россия проведет расследование покушения на оппозиционера, а затем принять совместное с Евросоюзом решение о санкциях против «Северногопотока — 2».

После событий в Крыму 2014 года в германской политике зародился термин Putin-Versteher («понимающий Путина» или «сочувствующий Путину»). В эту группу политических деятелей попали экс-канцлер ФРГ, друг Владимира Путина и председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шрёдер, бывший глава правопопулистской АдГ Александр Гауланд и экс-глава фракции левых Сара Вагенкнехт. Вместе с ними «понимающим Путина» окрестили и центриста Лашета.

Нынешний глава ХДС откликнулся на так называемую русскую весну репликой в газете Frankfurter Allgemeine. Даже если референдум в Крыму «однозначно противоречил нормам международного права», нужно уметь ставить себя на место партнера и «поддерживать отношения во внешней политике», сказал тогда Лашет и призвал Германию прекратить заниматься «антипутинским популизмом». Лашет напомнил тогда, что 1200 предприятий Северного Рейна-Вестфалии так или иначе задействованы в инвестициях в российскую экономику, а 40% потребляемого в Германии газа в свою очередь поступают именно из РФ.

По мнению Лашета, политика Берлина в отношении Москвы при Меркель во многом определяется эмоциями.

«Неужели было правильным ограничивать германо-российские отношения общением с обнаженными танцовщицами из Pussy Riot?» — спрашивал тогда Лашет. «Демонизация Путина — это не политика, а алиби для вашего невежества», — критиковал однопартийцев нынешний кандидат в канцлеры, припоминая им дружбу с лидерами Саудовской Аравии, Катара и Китая.

В 2018 году Лашет посчитал бездоказательными заявления Великобритании о том, что спецслужбы РФ причастны к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Разве не нужно предъявлять неопровержимых доказательств, если вы подталкиваете страны НАТО к солидарному ответу? Можете относиться к России как хотите, но я учился другому подходу к межгосударственным отношениям, когда изучал международное право», — написал он в ответ на публикацию о результатах исследований лаборатории в Портон-Дауне по делу Скрипалей.

При этом коллеги по партии ожидают от Лашета продолжения линии Меркель во всем, включая внешнюю политику.

Аналитики считают, что эпохе Лашета в ХДС лучше всего подходит лозунг «Без экспериментов».

Забег Лашета к креслу канцлера. Какие барьеры есть на пути?

В современной Германии председатель победившей на выборах партии почти автоматически становится канцлером — его кандидатуру предлагает федеральный президент, имеющий не так много полномочий, а затем утверждает парламент, где большинство мест уже закреплены за сторонниками нужного правящей партии кандидата. Сейчас ни у кого нет сомнений, что большинство кресел в Бундестаге после сентябрьских выборов займет блок ХДС/ХСС — согласно последнему опросу Infratest, за правящую партию готовы проголосовать 35% немцев. За их главных конкурентов, социал-демократов, — только 14%. В коалицию с ХДС почти наверняка вступят «Зеленые» — их поддерживает 21% населения.

Такой процесс избрания канцлера — традиция, но не четкое правило. В блоке с христианскими демократами на выборы идет сестринская партия — Христианско-социальный союз в Баварии. Ее лидер, а заодно и глава Баварии, Маркус Зёдер пользуется куда большей поддержкой населения, чем Лашет — 80% сторонников ХДС/ХСС хотят, чтобы Зёдер выдвинул свою кандидатуру на пост главы федерального правительства в сентябре. 55% приверженцев других политических сил тоже хотели бы видеть его канцлером.

Лидер Христианско-социального союза в Баварии Маркус Зёдер рядом с Ангелой Меркель после пресс-конференции о ситуации с коронавирусом в Германии, октябрь 2020 года. Фото: Pool / Getty Images

Сестринскую ХСС, представляющую лишь один регион Германии, где живет 16% населения страны, часто рассматривают как «придаток» ХДС, и такая популярность баварского политика на федеральном уровне — редкость. Христианский блок выдвигал баварца на выборах лишь дважды в истории. И оба раза ХДС/ХСС проигрывали. Впрочем, сам лидер ХСС пока что уходит от ответа на вопрос, выдвинет ли он свою кандидатуру. Ранее он призывал дождаться результатов съезда ХДС. Лашет не отрицает того, что может обсудить кандидатуру Зёдера.

54-летний тележурналист Зёдер в прошлом часто конфликтовал с Меркель по ряду внутреннеполитических вопросов. Он возлагал ответственность за миграционный кризис 2015 года на канцлера, выражал порой радикальные антимигрантские взгляды, противился политике открытых границ в Баварии, называл беженцев «туристами», продвигал законопроект о криминализации богохульства и хотел обязать баварцев выставлять христианские распятия в общественных местах.

Источники Bloomberg в блоке ХДС/ХСС говорят, что теперь даже Меркель впечатлена лидерскими качествами Зёдера, в то время как остальные кандидаты, по мнению многолетней главы правительства, не обладают такими чертами. И все же канцлер, согласно партийной дисциплине, обязана поддержать кандидата ХДС, а не ХСС.

Во время пандемии коронавируса Зёдер показал себя как отличный кризисный менеджер, что фактически обеспечило ему реактивный рост упоминаний в общефедеральной повестке. Он почти сразу ввел жесткий региональный локдаун и продолжал ужесточать меры, а также регулировать систему здравоохранения независимо от решений Берлина. Сейчас на 100 тысяч жителей Баварии приходится 161 случай заражения. Для одного из самых густонаселенных регионов страны это неплохо, в небольшой Саксонии, например, показатель составляет 314 случаев.

Другой вероятный кандидат в канцлеры — министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Его рейтинг также вырос во время пандемии благодаря успешному кризисному менеджменту. Шпан входит в команду Лашета, вместе с ним он разрабатывал программу и поддержал его на съезде. Издания Bild и Spiegel сообщали со ссылкой на источники, что у главы минздрава на случай победы Лашета есть свой план: глава Северного Рейна остается во главе партии, но на выборы от ХДС/ХСС пойдет не Лашет, а Шпан.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. Фото: ЕРА

Законы ФРГ не мешают Шпану заручиться поддержкой депутатов и самому побороться за канцлерскую должность. Мешает другое — накануне партийного съезда выяснилось, что Шпан мог лично участвовать в организации госзакупок медицинских масок по завышенным ценам через швейцарскую фирму. Сделку на сотни миллионов евро якобы пролоббировала дочь бывшего главы ХСС Герольда Тандлера. Возможно, вскоре главе минздрава придется объясниться перед правительством.

В случае если Шпан все-таки выдвинет свою кандидатуру 26 сентября, он может стать первым канцлером-открытым гомосексуалом: министр в 2017 году сочетался браком с журналистом Даниэлем Функе.