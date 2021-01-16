На место встречи допустить нельзя

Завтра в Россию из Германии после лечения в клинике «Шарите» от отравления «Новичком» возвращается Алексей Навальный. Сегодня к его сторонникам пришли сотрудники полиции и попытались вручить предупреждения о недопустимости «несогласованных мероприятий». Фактически — недопустимости встречи человека в аэропорту. На данный момент известно, что таких визитов было как минимум пять.

Представители полиции пришли к муниципальному депутату Тимирязевского района Юлии Галяминой, к муниципальному депутату района Зюзино Константину Янкаускасу, мундепу Печатников Сергею Власову, координатору московского штаба Навального Олегу Степанову и журналисту Федору Худокормову.

Юлия Галямина

Юлия Галямина написала в соцсетях, что не стала открывать полицейским дверь.

Константин Янкаускас рассказал «Новой газете», что трое сотрудников полиции пришли к нему около 11.30 и попытались вручить предостережение Солнцевской межрайонной прокуратуры. Но по закону у полиции нет полномочий представлять интересны прокуратуры, поэтому он отказался взять «предостережение» и даже не прочитал его.

— Они представились, я спросил, есть ли у них доверенность от прокуратуры на предоставление этого предостережения. Они сказали, что нет. Я сказал, что в таком случае мы вынуждены разговор закончить, так как сотрудник не имеет права его вручать. И сотрудник районного отдела со мной согласился. Другой сотрудник попытался мне устно предостережение сделать. На этом мы разговор закончили, — рассказывает мундеп.

Константин Янкаускас

Константин Янкаускас предполагает, что прокурора заставили написать этот документ, а «стрелочниками» сделали рядовых сотрудников полиции. «Одно дело, если бы Путин или Кириенко разносили эти предостережения, но это делают какие-то подневольные люди в свой выходной день», — говорит депутат. Янкаускас отметил, что визит силовиков не меняет его планы ехать во Внуково встречать Алексея Навального.

— Я думаю, что меня могут арестовать на 30 суток после того, как я туда съезжу. Но в этом нет ничего противозаконного.

Алексей Навальный мой друг, и я хочу приехать и встретить своего друга. Кто мне может запретить это сделать?

— (продолжает) С точки зрения законодательства я абсолютно законопослушный человек и ничего незаконного здесь не делаю. Если меня арестуют, значит арестуют. У нас в стране много невиновных людей арестовывают и сажают, — говорит мундеп.

Олег Степанов

Координатор московского штаба Навального Олег Степанов рассказал «Новой газете», что к нему также приходили, но — на прежнее место жительства.

Накануне прокуратура отчиталась, что уже вручила это предостережение, но на самом деле, по словам Степанова, его никто не получил.

По мнению Степанова, действия силовиков сейчас напоминают соцсоревнования советского периода: разные ведомства пытаются для отчетности показать высокому начальству, что именно они — «ударники производства». Он также заявил, что не исключает возможность провокаций во Внукове, причем необязательно со стороны силовиков.

— Есть информация, что активисты провластных движений, в частности «МГЕР», собирают массовку, — говорит он. — Нельзя исключать и задержаний сторонников Навального. Сейчас во Внуково собирается несколько тысяч человек.

Как и Константин Янкаускас, Олег Степанов отметил, что лично на его решение ехать во Внуково визит силовиков никак не повлиял.

— Это стандартная практика запугивания людей перед митингами, пикетами и какими-то политическими событиями. Такое мероприятие, как встреча в аэропорту, нельзя согласовать или нет. Визит силовиков я расцениваю как политический жест, а не юридический, — говорит он.

Сергей Власов

Мундеп Сергей Власов рассказал «Новой», что, по его информации, силовики приходили и к журналисту Федору Худокормову, но того не было дома. Полицейские, которые пришли к самому мундему примерно в 15.30, не обнаружили дома никого, кроме собаки: депутат находился в автосервисе. После этого Власову позвонил участковый.

— Он говорил, что нужно срочно мне вручить письмо. Я ему объясняю, что дома буду только часа через три, и спрашиваю, не терпит ли это дело хотя бы до завтра. Нет, отвечает участковый, обязательно нужно вручить сегодня, приезжайте в опорный пункт. Никаких слов о предостережении сказано не было, — рассказывает депутат.

По его словам, из любопытства он собирается подъехать в опорный пункт и посмотреть, что из себя представляет это предупреждение. Юридической силы, по словам Власова, документ «все равно не имеет», поэтому завтра он собирается ехать во Внуково. Тем более что встречу людей в аэропорту сложно назвать массовым мероприятием и нарушением закона.

— Я уверен, что Навального задержат у трапа самолета или даже зайдут в салон и заберут прямо с места, проводят в машину и уведут, а во Внукове его никто не увидит, но, тем не менее, встречать его надо.

«Я не знаю, можно ли запугать меня, Галямину, Степанова, к кому еще пришли, мы все понимаем и часто встречаемся с силовиками. Может, это попытка запугать тех людей, которые читают наши соцсети».

Федор Худокормов

Политолог Аббас Галлямов в разговоре с «Новой» отметил, что визит силовиков к лидерам оппозиции и обозначение встречи человека в аэропорту как «массового мероприятия» выглядит попыткой запугать желающих приехать в аэропорт. Само желание московского управления ФСИН задержать Алексея Навального до суда о замене условного срока на реальный — это не позиция ФСИН, это позиция Кремля, говорит Галлямов. Оставить Навального на свободе в ситуации приближающихся думских выборов власти не могут, так как он обрушит все их планы. Им придется либо изолировать его, либо бессильно наблюдать, как он превращает их кампанию по избранию нужного состава Госдумы в руины, поясняет он. Поэтому шанс на задержание Алексея Навального около трапа самолета очень велик.

— Если встречать Навального приедет слишком много людей, если выйдут люди в Москве и в других городах, то арест могут перенести на несколько дней — чтобы предварительно дать людям выплеснуть накопившуюся энергию. Но не арестовать его власти уже не могут. Отказ от анонсированного ареста будет воспринят как то, что Кремль испугался, а в Кремле на это никогда не пойдут.