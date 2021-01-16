Они надышат

Здание школы № 13. Фото: scool13.ucoz.ru

Утепленные колготы, две пары носков, шерстяные кофты на водолазку с начесом — это вариант для теплых кабинетов. В холодных сидят в пуховиках и зимней обуви.

Директор замерзающей школы № 13 проблемы с пониженной температурой внутри классов не видит. В разговоре с обеспокоенными родителями Наталья Макурина подчеркнула, что нагреть воздух в кабинетах можно детским дыханием. Следуя ее логике, осталось лишь согреть батареи своим телом, и можно спокойно устремляться в мир знаний.

— Мой сын ходит в первый класс, — рассказала Екатерина Капустина, жительница Асбеста. — В кабинете, где учатся первоклашки, невыносимо холодно. У него бронхиальная астма, поэтому последствия переохлаждения для здоровья могут быть серьезными.

На холод пожаловался не только сын Екатерины. На третий учебный день после новогодних каникул в школу пришли встревоженные родители и других учеников. Вместе они измерили температуру: градусник показал, что в классе, где весь день проводят первоклассники, она менее 14 градусов тепла. Если же подняться в кабинеты на втором этаже школы, то там чуть теплее — около 16 градусов.

Температура в одном из классов школы №13 Асбеста. Фото предоставлено родителями учеников

— Дети сидят по 4–5 уроков в холодных классах, — объясняет Екатерина. — Они же почти не двигаются, мерзнут даже в зимней обуви. Мы с другими родителями сразу обратились с этой проблемой к руководству школы.

Но реакция директора была не совсем той, которую можно было ожидать.

Она посоветовала измерять температуру не утром, а днем, чтобы дать возможность воздуху в помещениях нагреться за счет детского дыхания.

Также руководитель образовательного учреждения заверила, что вызвала комиссию, которая будет разбираться, где идет потеря тепла.

Сегодня обескураженные родители написали коллективное письмо в адрес губернатора Свердловской области и заявление в областной Роспотребнадзор, чтобы надзорный орган принял меры. Теперь активно собирают подписи.

из обращения родителей: «Наши дети, приходя из школы, жалуются на то, что в классах холодно, им приходится надевать уличную одежду и учиться одетыми. Нами был произведен замер температуры воздуха в классах — на момент проверки составил всего 13,8 градуса. В связи с этим нами было принято решение, что дети при такой температуре в школьных классах не могут проходить обучение. В связи с этим просим вас привлечь надзорные органы для проведения проверки температурного режима в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа №13» Асбестовского городского округа».

Ученики вынуждены заниматься в верхней одежде. Фото предоставлено родителями

— Мои дети тоже жалуются на холод, — подтверждает Юлия Маткаримова. — Первокласснице совсем тяжко, а вот сыну-пятикласснику немного комфортнее — у них в кабинете постоянно включен обогреватель. Мы в октябре перевелись в эту школу, раньше жили в другом районе. И там никогда не было проблем с отоплением учебного заведения. Слова директора о том, что дети надышат и станет теплее, меня сильно удивили. А как же нормативы температурного режима в детских учреждениях? При чем здесь дыхание?

Как только недовольство родителей прозвучало в местных СМИ, пресс-служба правительства Свердловской области сразу же подключилась к обсуждению проблемы и озвучила позицию чиновников по этому вопросу.

официально Пресс-служба правительства Свердловской области:

«Министерство образования Свердловской области опровергло информацию о замерзающих детях в школе № 13 101-го микрорайона Асбеста. В министерстве провели проверку помещений школы. Температура ниже нормы только в двух кабинетах, они заперты, занятия в них не проводятся».

— Когда они физически успели провести эту проверку? — недоумевает Екатерина Капустина. — Вечером новость вышла, а утром чиновники уже рапортуют, что нарушений нет. Их в школе не было, а мы были.

Директор школы Наталья Макурина. Фото: scool13.ucoz.ru

«Сегодня температура в кабинетах нормализовалась, — рассказала вчера журналистам информационного агентства ЕАН Наталья Макурина, директор школы № 13. — Наверное, нужно понимать, если вы уехали из квартиры на две недели, у вас стало прохладней, потому что там нет живых душ? Так и здесь: в школе было 11 января, когда мы вышли с каникул, прохладно. На улице было -25 две недели, и в школе, кроме сторожа, не было никого. Школа остыла. Вы знаете, что утром холоднее всего. Потом приходят дети, живые организмы, и через урок уже в классах +18, 19, 20 градусов».

Пока директор рассказывала об успехах теплоподачи, старшеклассники на уроке кутались в зимние куртки.

Что интересно, борьба родителей за теплую школу вызвала и совершенно неожиданную реакцию. Все громче звучат голоса тех жителей Асбеста, которые призывают оставить это неблагодарное занятие и ждать теплых весенних деньков. Действуют эти родители тоже из благих побуждений, главное из которых — как бы чего не вышло… Вдруг из-за жалоб на холод никто не станет решать вопрос с отоплением, и школу просто закроют? Что делать будем?

— Школа отапливается силами новой котельной, которая находится буквально через дорогу, — рассказал Дмитрий Гилязов, местный житель. — К сожалению, мощности стоящих там теплообменников не хватает для того, чтобы передать тепло теплоносителю, который поступает в здания. Котлов хватает, а вот мощности бойлеров — нет.

По словам Дмитрия, мерзнет не только школа, но и весь район, обогреваемый силами данной котельной. Ни в одном здании не соблюден нормативный и договорной тепловой график. Важно не забывать и об огромных долгах за газ.

Трубы, ведущие из котельной к школе. Фото предоставлено родителями учеников

— Чиновники пытаются экономить на газе для котельных, — уверен Дмитрий. — А на чем экономить, если не на школе в каникулы? Видимо, сама школа все дни стояла на режиме экономии — лишь бы система отопления не перемерзла. На мой взгляд, вопрос с отоплением можно решить просто — увеличить количество пластин теплообменника. Это и по деньгам недорого. Но нет. Они лучше будут проверки проводить и друг другу отчеты писать. Понятно, что можно «ужать» подачу тепла в жилые дома, чтобы к моменту приезда комиссии температура в школе увеличилась на пару градусов, тогда и в отчетах все хорошо получается.

— Возможно, они и хорошо топят, я в этом не разбираюсь, — рассуждает Юлия Маткаримова, — но мне все же кажется, что наш район попросту не был готов к отопительному сезону, а мороз в 30 градусов эту проблему усилил. Трубы, ведущие из котельной к школе, в основном оголенные, на них нет утеплителей, потому и остывают быстро. Что до наших классов в итоге доходит, мы на термометрах увидели. Воздух на улице своими деньгами греем, а не кабинеты, где наши дети учатся.