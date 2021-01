Один из нас снимет для них

«Пишу с трясущимися руками, — заявил 29-летний российский режиссер в инстаграме. — Мечты сбываются. Я большой фанат The Last of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные… Hey @clmazin @druckmann this show will be ********». Авторы сценария — Крейг Мейзин, сценарист, продюсер и шоураннер сериала «Чернобыль», Нил Дракманн, создатель, сценарист и режиссер дилогии игр The Last of Us. Предполагалось, что пилот будет ставить режиссер «Чернобыля» Йохан Ренк, но он был вынужден покинуть проект из-за нестыковки в расписании.

Скриншот: instagram/kantemir_balag

Сериал The Last of Us создан на основе одноименной компьютерной игры.

Игра в России издается под названием «Одни из нас». Это одна из самых продвинутых и популярных компьютерных игр десятилетия, которую называют настоящим достижением цифровой эпохи. Разработанная и выпущенная студией Naughty Dog в 2013-м для PlayStation — прекрасно рассказанная история о человеке и потере человеческого.

Это мир со всеми его кошмарами и приметами умирающей на наших глазах эпохи. Это потрясающей достоверности диалоги и документы времени.

Продажи первой части The Last of Us превысили 17 миллионов копий, а продолжение побило рекорд Sony Playstation: за первые три дня было продано 4 миллиона копий. Пользователей привлек микс жанров: от приключенческой фантазии с элементами хоррора до стелс-экшена.

Востребованность темы сегодня очевидна. Действие разворачивается в постапокалиптическом будущем на территории бывшей империи США спустя 20 лет после глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибком кордицепс. Но главный магнит истории — главные герои: контрабандист Джоэл и девочка-подросток Элли, сыгранные Троем Бейкером и Эшли Джонсон с помощью технологии Motion Capture («захват движения»). Их отношения чем-то напоминают странную связь Леона и Матильды из культового фильма Бессона.

Кадр из игры The Last of Us. Источник: playstation.com

Креативный директор и сценарист Нил Дракманн — уникальная личность, способная поверять алгеброй гармонию: он драматург, программист, креативный директор и вице-президент компании Naughty Dog, занимающейся разработкой компьютерных игр. Участвовал в создании таких игр студии, как Uncharted 2: Among Thieves, The Last of Us, Uncharted 4: A Thief’s End, The Last of Us Part II.

Автор сценария и продюсер нового сериала — Крейг Мейзин, у которого большая фильмография, но известен он прежде всего как сценарист и продюсер мини-сериала HBO «Чернобыль». Мейзин — умник, он соавтор одного из самых популярных в мире подкастов о сценариях. Создатели «Игры престолов» просили его сделать заметки о пилотной серии, и по его комментариям они, по сути, целиком пересняли первый эпизод сериала.

Музыка к игре написана аргентинским композитором, дважды оскаровским лауреатом Густаво Сантаолальей. The Last of Us получила высокие оценки не только за визуальный, но и за звуковой дизайн.

По сюжету тинейджер Элли и опытный контрабандист Джоэл, ее сопровождающий, должны пересечь разрушенную страну, чтобы добраться до безопасной зоны и спасти свою жизнь. На этом пути они сталкиваются с массой препятствий, опасностей и противников.

Похоже, жанр психологического экшена становится главным в страдающем от смертоносной пандемии мире.

«Я счастлив, что Крейг Мейзин и HBO выбрали меня на эту роль, это большая честь и огромная ответственность как перед зрителями, так и перед миллионами таких же, как и я, фанатов игры, — говорит Кантемир Балагов. — Путь к этому решению был непростым, и я очень благодарен моему партнеру и продюсеру Александру Роднянскому за его помощь, советы и поддержку».

«Это огромный шаг в карьере Кантемира, — считает продюсер Александр Роднянский, — это не просто приглашенный профессионал, его творческие решения и выбранный им визуальный стиль определяют то, каким будет весь сериал. И то, что в событийном сериале HBO это будет делать 29-летний юноша из Нальчика, мне кажется событием невероятной важности не только для самого Кантемира, но и для всего русского кинематографа… Наш следующий с Кантемиром фильм, над сценарием которого мы работаем вместе уже больше года, будет на русском языке, он расскажет о молодых людях из Кабардино-Балкарии».