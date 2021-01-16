Этот ДОН сломался…

Российский МИД пока еще не отослал депозитариям ноту-уведомление о выходе из договора, но скоро, очевидно, пошлет, и тогда начнется официальный отсчет времени, а спустя полгода Договор об открытом небе (ДОН) для РФ больше не будет действовать.

Это стандартная процедура выхода суверенной страны из какого-либо международного соглашения. Так 21-го мая прошлого года президент Дональд Трамп объявил о намерении вывести США из ДОН, а через полгода 22-го ноября Госдепартамент подтвердил, что выход состоялся, хотя Трамп к тому времени успел проиграть президентские выборы.

Администрация Джо Байдена из ДОН скорее всего не стала бы выходить, тем более европейские союзники по НАТО просили этого не делать, но обратный ход уже невозможен:

вывести страну из международного соглашения исполнительная власть может самостоятельно, а чтобы вернуться —требуется ратификация в сенате — 2/3 голосов или минимум 67 сенаторов «за», что в настоящее время политически невозможно.

Пилотируемая авиафоторазведка, лежащая в основе ДОН — очень старая технология времен Второй мировой войны и нескольких последующих десятилетий. Первым идею ДОН выдвинул президент и генерал Дуайт Эйзенхауэр во время саммита с советским премьером Николаем Булганиным в Женеве в 1955. Эйзенхауэр предложил закрепить некоторую оттепель и разрядку после смерти Иосифа Сталина взаимным разрешенным аэронаблюдением. У США было много дальних фоторазведывательных самолетов на основе стратегических бомбардировщиков RB-47 и RB-36, которые в первую половину пятидесятых и так без разрешения летали далеко вглубь территории СССР. Никита Хрущев предложение отверг.

Президент Джордж Буш в 89-м вновь предложил ДОН, а Билл Клинтон подписал его в марте 92-го, будучи в эйфории окончания «холодной войны». Тестовые взаимные полеты начались почти сразу, официально договор полностью вступил в силу в 2002 году.

Договор об открытом небе был принят на фоне эйфории от окончания Холодной войны и распада СССР, при Клинтоне. Фото: Getty

Полеты регламентированы,

разрешенное максимальное разрешение у снимков всего 30 cm/px — только чтобы отличить танк от грузовика.

На борту самолета ДОН можно размещать боковой радар.

Все фотоматериалы считаются общими и должны передаваться по запросу любой стране-участнику ДОН по цене стоимости копирования.

Для малых европейских стран, особенно нейтральных как Швеция и Финляндия, ДОН дает независимую возможность получать легальную развединформацию.

Пентагону ДОН с военно-технической точки зрения практически не нужен.

Американские спутники выдают изображения лучше, чем можно по условиям ДОН. Россия (СССР) всегда технологически отставала, и этот разрыв нарастает: в РФ до сих пор никак не получается ввести в строй глобальную всепогодную спутниковую систему радарного зондирования высокого разрешения, аналогичную американским спутникам Lacrosse, которую Пентагон, кстати, уже вывел из эксплуатации, заменив новым поколением изделий Topaz (5 спутников), которые «видят» с высоким разрешением всё и всегда: ночью, в дождь, в туман, в пургу и пыльную бурю, не только на земле, но, как сообщают, еще и под землей.

В свое время американцы сертифицировали по правилам ДОН два неновых самолета Boeing OC-135B с аналоговым разведывательным оборудованием — им сейчас уже по 60 лет. Чтобы продолжать участвовать в ДОН, надо было их поменять: оборудовать и сертифицировать новые машины, тратить сотни миллионов долларов, но в Конгрессе выделять деньги не хотели, поскольку ни сами новые машины, ни информация, которую они могут выдать, реально и даром не нужны.

В РФ взамен старых разведывательных Ан-30, под возможности которых, собственно, и писался ДОН, а также переоборудованного Ty-154М-ЛК1, построили, оборудовали и с немалыми трудами сертифицировали, преодолевая американское сопротивление, два новых полностью цифровых разведывательных Ту-214ОН с РЛС бокового обзора. Вне рамок ДОН эти машины практически бесполезны — их придется всерьез переделывать.

Летающая лаборатория на самолете Ан. Фото: Игорь Вайнштейн / ТАСС

Шведы переоборудовали и сертифицировали для ДОН разведсамолет Saab 340, в ФРГ в 2017-м закупили и переоборудовали для ДОН Airbus A319, с которым теперь непонятно что делать.

После того как Трамп объявил о выходе из ДОН, в Москве первоначально утверждали, что готовы остаться в договоре вместе со всеми остальными, если союзники США обещают, что не будут делиться с Вашингтоном полученной развединформацией и если российским самолетам разрешат летать над базами США в Европе.

Но предложение оказалось всего лишь дипломатической пиар-акцией с целью рассорить европейцев с нехорошей Америкой.

Когда стало окончательно ясно, что Трамп наверняка уходит, проиграв выборы, что европейцы радостно готовы заново отстраивать отношения с Вашингтоном при Байдене, и что никакие разногласия по ДОН этому не помешают, в Москве объявили (а видимо, решили давно), что также выходят из ДОН, естественно обвинив в этом всех остальных.

Ряд европейских стран отослали в Москву ноту о том, что российские требования соответствуют тексту договора, а детали предложили отработать в рамках Консультативной комиссии по ДОН. В ответ МИД перешло к мегафонной дипломатии. По словам Марии Захаровой, ситуация после выхода из ДОН США «для нас абсолютно неприемлема — у всех членов НАТО сохранялась бы возможность наблюдать за всей территорией России, а территорию лидера альянса — США — от российского наблюдения закрыли». Европейские страны Захарова обвинила в том, что «политическая ориентация на США для них оказалась важнее, чем ДОН». Судьба договора явно решена.

Формально ДОН останется после выхода США и РФ, но смысла в нем будет немного.

Странам-членам НАТО по большей части незачем инспектировать друг друга, хотя, например, Греции и Турции — это может быть полезно.

Еще в ДОН состоит Беларусь, где есть что инспектировать, но непонятно, как долго Александр Лукашенко останется в ДОН после выхода РФ.

Кроме новейших беспилотников (на фото один из них), у США на вооружении есть спутниковая система, способная в постоянном режиме, несмотря на туман и ночь, видеть поверхность земли и даже поглубже (проект Topaz). Фото: Getty

ДОН появился, когда после краха коммунизма, СССР и окончания «холодной войны» казалось, что угроза войны в Европе исчезла навсегда. Теперь от той эйфории не осталось и следа. У ДОН не осталось основы и политического смысла существования.

Кроме того, военно-технически договор устарел. Современные коммерческие спутники, например WorldView-3 компании DigitalGlobe, снимают на продажу космические фотографии Земли с той же четкостью 31 cm/px, что прописана в ДОН. Европейцы могут подписаться или скинуться вместе на несколько миллиардов евро и построить/запустить собственную независимую от США группировку спутников оптической и радиолокационной разведки. Все технологии у них для этого есть.