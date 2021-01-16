Коррупция и национализм развалили правительство

В Эстонии — стране, занимающей 18-е место в мире по уровню борьбы с коррупцией, — возбуждено уголовное дело о коррупции, в результате которого ушел в отставку премьер-министр. Заодно развалилось правительство, впервые сформированное при участии националистов, которые за два года во власти успели инициировать с десяток крупных политических скандалов. Новый кандидат на роль премьер-министра уже есть, и в ближайшее две недели ей предстоит сформировать новое правительство.

Правительство, которого больше нет

До 13 января в Эстонии действовало правительство, сформированное в результате парламентских выборов, прошедших весной 2018 года. На тех выборах победила правоцентристская Партия реформ, и президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила ее лидеру Кае Каллас сформировать правительство, однако Каллас не смогла заручиться поддержкой парламентского большинства. Тогда возможность сформировать правительство получил Юри Ратас, председатель Центристской партии, занявшей на выборах второе место, и справился с этой задачей.

Неожиданностью тех выборов стало почти 19% голосов у националистической партии EKRE: она улучшила свой результат в два с половиной раза по сравнению с предыдущими выборами, заняла третье место и стала партией, с которой пришлось считаться при формировании правительства.

Каллас тогда с самого начала заявила, что с EKRE сотрудничать не будет, и потеряла голоса центристов, националистов и консерваторов из партии «Отечество», которые договорились о создании коалиции между собой.

Комбинация получилась любопытная. EKRE — довольно ярые националисты, регулярно выступающие против миграции, национальных меньшинств и России. Центристская партия — левоцентристы, которые являются выразителями интересов русскоязычного меньшинства, составляющего около четверти жителей Эстонии.

Кая Каллас, лидер победившей на выборах Партии реформ. Фото: EPA

Уголовное дело

Как показали события последних дней, эта коалиция оказалась недолговечной.

Эстонская полиция безопасности в начале года предъявила обвинения бизнесмену Хиллару Тедеру, советнице министра финансов Керсти Крахт, генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корбу, а также Центристской партии как юридическому лицу. По версии следствия, Тедер пообещал Центристской партии до миллиона евро пожертвованиями (60 тысяч уже выплатил) в обмен на помощь с проектом девелоперской компании Porto Franco, которая принадлежит его сыну и строит жилой комплекс в Таллине. В обмен на это Корб должен был повлиять на мэра Таллина, чтобы добиться от него разрешения на строительство подъездных дорог по льготной цене, а Крахт — помочь выбить государственный кредит на льготных условиях.

Тедер и Крахт были задержаны — по данным полиции, во время передачи взятки.

Проект жилого комплекса от Porto Franco в Таллинне

Юри Ратас в материалах следствия — по крайней мере в той части, которая была озвучена широкой общественности, — никак не фигурирует. Сам он тоже отрицает какую-либо причастность к этой истории.

По мнению политолога Рейна Тоомла, именно тот факт, что обвинение было предъявлено партии в целом, вынудил Ратаса уйти в отставку — глава партии решил взять ответственность на себя. Собственно, сам Ратас объяснил свое решение примерно так же. «Подозрения прокуратуры не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех сопричастных. В такой ситуации кажется однозначно правильным уходом в отставку дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности. В условиях политического и общественного спокойствия», — отметил он.

В одной лодке с националистами

Впрочем, хотя коррупционный скандал сложно назвать удачей, своей отставкой Юри Ратас избавился от еще другой головной боли — что делать с партией EKRE и ее экзотическими инициативами. Как раз на 13 января было назначено парламентское голосование по вопросу референдума о браке, которое сорвалось из-за более срочных дел — отставки правительства. Этот референдум EKRE пообещала своим избирателям еще во время предвыборной кампании и на третий год правления намеревалась обещание сдержать.

Предварительная формулировка вопроса должна была звучать так: следует ли считать в Эстонии брак союзом мужчины и женщины?

Определение брака как союза мужчины и женщины EKRE намеревались внести в Конституцию.

Вполне вероятно, 13 января партии все равно ни до чего не договорились бы: социал-демократы, находящиеся в оппозиции и выступающие категорически против референдума, уже обещали на этапе парламентского голосования закопать предложение о референдуме под грудой поправок.

Но в любом случае центристам — старшим партнерам EKRE по коалиции — пришлось бы разделить с националистами политическую ответственность за референдум, который противоречит ценностям самой партии и который (в случае его успеха) поставил бы под угрозу закон о сожительстве, принятый в 2014 году и позволивший ЛГБТ-парам регистрировать гражданские союзы.

Юри Ратас ушел в отставку, но избавил центристов от неудобной коалиции с националистами. Фото: Getty

Вообще ситуации, когда EKRE делает или говорит что-то, а потом центристам приходится за это отвечать, были неотъемлемой частью работы коалиции. Обычно главную роль при этом играл Март Хельме — один из основателей партии националистов и бывший министр внутренних дел. Так было, например, когда он назвал финского премьера Санну Маар продавщицей, которая «поднялась до премьер-министра» и припомнил цитату Ленина про каждую кухарку, которая может управлять государством. Или когда в интервью Deutsche Welle предложил геям бежать в Швецию. Последним громким высказыванием Хельме стали обвинения в коррупции в адрес Джо Байдена — после этого Март все-таки ушел в отставку с поста министра.

Что дальше?

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд снова предложила сформировать правительство изначально победившей на выборах Партии реформ и ее лидеру Кае Каллас. На это отведено две недели. Сейчас Каллас ведет переговоры с Центристской партией — в свете коррупционного скандала они уже не в том положении, чтобы претендовать на роль старшего партнера по коалиции, и переговоры идут хорошо. А вот с EKRE, вновь заявила Каллас, она сотрудничать не будет. И кажется, после двух лет участия националистов в правительстве других желающих с ними поработать тоже не найдется.