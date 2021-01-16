Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Стрим «Новой»

Раскол в США. Последствия для России и мира

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 3 от 15 января 2021

Читать номер
Сюжеты

Приговор Азату Мифтахову вынесут 18 января

Что надо знать о деле аспиранта МГУ? Объясняет «Новая»: ВИДЕО

Общество92

Андрей Каревкорреспондент судебного отдела

92
 

Видео: «Новая газета»

18 января вынесут приговор аспиранту МГУ и анархисту Азату Мифтахову по делу о разбитом окне офиса «Единой России». Помимо него по делу проходят еще двое левых активистов — Елена Горбань и Андрей Ейкин.

Прокурор потребовала признать их виновными по обвинению в хулиганстве по мотивам политической ненависти. Гособвинитель запросила для Мифтахова шесть лет колонии и условные сроки для Горбань и Ейкина.

Дело Мифтахова получило широкий общественный резонанс, в его поддержку выступили сотни студентов, аспирантов и профессоров российских и зарубежных вузов. Сторонники Мифтахова требуют его освобождения.

Делаем честную журналистику
вместе с вами

Каждый день мы рассказываем вам о происходящем в России и мире. Наши журналисты не боятся добывать правду, чтобы показывать ее вам.

В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.

Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
Теги:
единая россия, провокация, мифтахов

Топ 6

Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera