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№ 3 от 15 января 2021Читать номер
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Приговор Азату Мифтахову вынесут 18 января
Что надо знать о деле аспиранта МГУ? Объясняет «Новая»: ВИДЕО
Общество92
Андрей Каревкорреспондент судебного отдела
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18 января вынесут приговор аспиранту МГУ и анархисту Азату Мифтахову по делу о разбитом окне офиса «Единой России». Помимо него по делу проходят еще двое левых активистов — Елена Горбань и Андрей Ейкин.
Прокурор потребовала признать их виновными по обвинению в хулиганстве по мотивам политической ненависти. Гособвинитель запросила для Мифтахова шесть лет колонии и условные сроки для Горбань и Ейкина.
Дело Мифтахова получило широкий общественный резонанс, в его поддержку выступили сотни студентов, аспирантов и профессоров российских и зарубежных вузов. Сторонники Мифтахова требуют его освобождения.
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Теги:единая россия, провокация, мифтахов
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