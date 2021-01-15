Удвоение национальной тоски

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В первую неделю наступившего года исследовательский холдинг «Ромир» представил результаты исследования Gallup International под названием «Индекс экономической надежды».

Надежда на успехи экономики еще не умерла в сердцах наших сограждан, но чувствует она себя неважно (видимо, тоже болеет). Только 6% россиян верят, что наступивший год станет периодом экономического процветания. 40% респондентов думают, что 2021-й будет таким же, как 2020-й (вообще-то, плохим), а 8% затрудняются с ответом.

Оставшиеся 47% пессимистов предсказывают, что «будет хуже». В этом, кстати, с ними вполне солидарны зарубежные респонденты — 46% опрошенных Gallup International во всем мире точно так же не ждут от наступившего года ничего хорошего. Правда, оптимистов на планете все же побольше: 25% участников опроса верят в скорое восстановление экономики, затрудняются с прогнозом всего 6%, а 24% считают, что завтра будет так же, как и вчера.

Таким образом, в России значение индекса экономической надежды оказалось отрицательным — минус 41 п. п. (мировой индекс также находится «ниже нуля», но не настолько глубоко — минус 21 п. п.).

Назад в 1998-й

Интересно другое: уровень нынешней негативной оценки гражданами экономических перспектив вовсе не рекорд пессимизма. На таком же уровне минус 41 п. п. он находился в 1998 году. Это, в общем, понятно: трудно верить в светлое будущее, когда после девальвации рубля сто долларов стали считаться «хорошей зарплатой». По итогам 2008 года люди тоже были разочарованы — падение цен на нефть в сочетании с падением курса рубля подвело черту под «жирными нулевыми». При этом можно сказать, что экономическое чутье подвело россиян: и в 1999, и в 2009 году рост цен на нефть и увеличение валютной выручки наполнили бюджеты всех уровней и потянули экономику вперед и вверх.

Колбаса на прилавке московского магазина в сентябре 1998 года. Фото: Олег Булдаков / ТАСС

Но самым низким градус экономической надежды россиян был зафиксирован по итогам 2013 года — года, когда статистика рисовала пусть небольшой, но устойчивый экономический рост, пропаганда трубила об ударной подготовке к Олимпиаде, доллар стоил в два раза дешевле, чем сейчас, нефть торговалась на уровне сотни долларов за баррель, полки магазинов были завалены импортными продуктами, никто не знал слова «санкции», инфляция топталась на месте, а реальные доходы, во всяком случае, не падали ударными темпами.

Но люди что-то почуяли! И даже аналитики «Ромир» с удивлением подбирали объяснения результатам тогдашнего опроса. Только 11% россиян надеялись тогда, что экономические проблемы будут решены в 2014 году. Чуть меньше трети опрошенных не ожидали увидеть разницу между 2013 и 2014 годами.

А вот 54% респондентов не сомневались, что новый, 2014 год принесет с собой экономические проблемы. Причем наиболее сильными пессимистические настроения оказались среди мужской части населения, а также среди россиян со средним уровнем дохода, констатировали эксперты «Ромир».

И, будем объективны, в этом случае экономическое чутье не подвело граждан. Хотя экономика уже с начала десятых не демонстрировала никаких особенных достижений,

именно в 2014 году стало окончательно ясно, что геополитическая активность не способствует экономическим успехам.

И хотя в 2015 году воодушевленные граждане поверили, что «дальше будет лучше» и индекс экономической надежды вышел в плюс, уже в следующем году он вернулся к отрицательным значениям и пошел вниз.

Оптимизм как драйвер роста

Разнообразные «индексы ожиданий» людей сегодня играют важную роль в формировании экономической политики по всему миру. В любом современном учебнике экономики вы прочтете, что «уверенность населения в собственном будущем в значительной мере обеспечивает платежеспособный спрос на товары и услуги. А готовность населения тратить деньги, в свою очередь, определяет экономическую активность в секторах экономики, ориентированной на удовлетворение потребительского спроса».

При этом, добавят экономисты, люди, уверенные в своем будущем, не только покупают, но и инвестируют. И вкладывают деньги не только в биткойны, акции и квадратные метры, но и в получение современного образования и профессиональных навыков, создание своего бизнеса — в общем, во все, что называется человеческий капитал. И, как написано во множестве правительственных программ, «ускоренное экономическое развитие страны невозможно без уверенности потребителей в собственных перспективах на ближайшие годы».

Фото: bitstat.top

Правда, эти ближайшие годы соотечественники представляют себе плохо. Исследования Финансового университета при Правительстве РФ показали, что горизонт планирования в нашей стране составляет в среднем 1,9 года. И только 1% россиян готов «планировать» более чем на 10 лет. Максимальную же «уверенность в завтрашнем дне», по данным Финансового университета, демонстрируют граждане, «способные купить квартиру или новый дом». Таких, правда, среди активного населения очевидное меньшинство. Среди тех же, кто оценивает свое материальное положение как «денег с трудом хватает на питание», в светлое будущее верят лишь 25%. В целом же, по данным исследований Финансового университета, доля тех, кто «полностью или в основном уверен в собственном завтрашнем дне», по итогам первого полугодия 2020 года составила 57%. Это «свидетельствует о значительном ухудшении экономического самочувствия потребителей», уточняют аналитики университета (раньше доля «уверенных» была выше).

Надежда только на себя

Как пишет Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета, в статье «Уверенность россиян в завтрашнем дне как показатель экономического роста» («Инновации и инвестиции», № 10, 2020), «большое значение для предсказаний социально-экономического развития имеет такой показатель, как доля людей… уверенных в завтрашнем дне того предприятия, где они работают. В определенной степени доля уверенных в будущем предприятия является опережающим индикатором, указывающим на здоровье бизнеса и перспективы развития в тех экономических условиях, которые существуют на сегодняшний день на рынке».

Мысль совершенно верная:

кроме веры в себя как в работника, человек должен верить еще и в будущее своего рабочего места — тогда будет вам и экономический рост.

Но с показателем «веры в предприятие» в России все совсем плохо. Опрос Финансового университета (выборка 250 тыс. человек в 78 городах) показал, что доля тех, кто «полностью и в основном уверен в будущем своего предприятия», составляет всего 36%. На всякий случай: в 2011–2019 годах эта цифра никогда не опускалась ниже 70% (пик в 2012–13 годах — 76%).

Тут что-то не так! На первый взгляд, сопоставление данных двух опросов представляет социально-экономический феномен. 57% россиян лично уверены в хорошем будущем для себя, но только 36% уверены в хорошем будущем своего рабочего места. Такую разницу нельзя объяснить статистической погрешностью. Кроме того, в 2020 году показатель уверенности в будущем своей компании уменьшился по сравнению с 2019 годом в два раза.

«А что не так?» — скажет экономист. Люди чувствуют, что кризисные проблемы предприятия решают в первую очередь за счет экономии на заработках сотрудников, видят разницу в доходах учредителей, топ-менеджмента и «офисной пехоты», отдают себе отчет в действительном «финансовом положении» своих контор. Никакое «ля-ля» насчет «единой команды, идущей вперед» людей больше не убеждает. Кроме того, для многих людей их место работы — это источник необходимого, но минимального дохода — все остальное люди промышляют для себя как-то иначе. И ничего удивительного, что, по данным сервиса HeadHunter, 74% из числа опрошенных жителей Санкт-Петербурга в 2021 году планируют сменить место работы.

Люди понимают, что «по-настоящему» поддерживать их никто не собирается, и чувствуют, что надо спасаться самим — как на «Титанике».

