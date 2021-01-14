Личный счет премьера Джонсона

13 января — самый тяжелый день в Британии с начала пандемии, 1564 смерти. И видимо, дальше будет еще хлеще. Те, кто умирают сейчас, считают врачи, заразились, вероятно, под Рождество, тогда кривая заболеваемости быстро росла. Локдаун был объявлен только через 11 дней — 4 января. Так что, как сказал ITV главный научный советник правительства Патрик Вэлланс, страна вступила «в период высокой смертности, который продлится несколько недель».

Но есть новости и для надежды: количество новых случаев ковида снижается уже несколько дней подряд (хотя по-прежнему очень высоко — 47 525 новых случаев за 13 января). И если тенденция сохранится, снизится и количество смертей.

В Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии действует локдаун. Людей просят выходить из дома, только чтобы купить продукты, для физических упражнений на воздухе или на работу, если она не может быть сделана из дома. Студенты и школьники переведены на онлайн-обучение (кроме детей «ключевых» работников — полиции, врачей, учителей и т. д., а также детей в особо сложных обстоятельствах).

Больницы переполнены, больные ковидом составляют четвертую часть. Больных иногда доставляют полицейские и пожарные машины, потому что скорые заняты.

Сообщалось, что накануне в больницы с «короной» поступило 4193 человека, и теперь по всей Англии осталось 6,5 тысячи незанятых коек. Рассматривается идея перевода больных в гостиницы, оптимисты замечают, что «гостиничный бизнес будет рад любому постояльцу».

О появлении нового, более заразного штамма коронавируса британские специалисты предупреждали правительство еще в сентябре, объясняли особенности второй волны. Даунинг-стрит опоздала со вторым локдауном, не захотев «портить» Рождество. Вчера в парламенте лидер лейбористов Кир Стармер напрямую возложил на премьер-министра Британии Бориса Джонсона ответственность за 17 тысяч жизней, 60 тысяч попавших в больницы и почти миллион инфицированных — жертв отложенного решения о национальной блокировке.

Как известно, Борис Джонсон не любит извиняться и брать на себя ответственность. Вместо этого правительство анализирует поведение граждан и ищет, где бы «подкрутить», чтобы снизить распространение вируса. Ходят слухи, что обсуждаются идеи обязать граждан носить маски и на улице, запретить им гулять больше раза в день, запретить прогулки и занятия спортом с человеком из другого домохозяйства. «Не говорите, что вы тренируетесь, когда на самом деле вы общаетесь», — уличает министр здравоохранения Мэтт Хэнкок коварных обывателей.

Прогулка для многих чуть ли не единственный способ общения. Мои друзья, живущие в Кембридже, говорят, что «народ бродит по паркам в исступлении, превратив все тропинки и дорожки в сплошные грязевые ванны. Выискивать новые, неосвоенные маршруты становится все труднее». В разных частях страны можно гулять, удаляясь от дома на 5, 7 и 10 миль.

Хэнкок попросил полицию проследить, чтобы люди в супермаркетах носили маски и соблюдали социальное дистанцирование (хотя это и так происходит в абсолютном большинстве случаев). Но полиция любезное приглашение отклонила, у нее свои дела.

Структура преступности изменилась, появились новые проблемы. Например, в ходе весеннего локдауна сократилось количество краж и убийств, но резко возросло домашнее насилие. А главное, как считают старшие полицейские чины, весь фокус в отношении с гражданами состоит не в ужесточении контроля, а в ясных и неизменных правилах. Полиция поощряет людей к соблюдению правил предупреждениями и беседами, налагая штрафы в основном на злостных нарушителей. «Гардиан» утверждает, что полиция Англии и Уэльса выпустила около 30 000 штрафных уведомлений, в то время как их коллеги во Франции — более миллиона.

А крупные сетевые супермаркеты, кстати, уже заявили, что самостоятельно справятся с проблемой, наняв обученных охранников, чтобы потягаться с отрицателями масочного режима.

Профсоюзы в свою очередь указывают на другие источники подъема второй (или уже третьей?) волны. По сравнению с весенней блокировкой, много людей ходит на работу. Профсоюзы полагают, что увеличение финансовой поддержки со стороны казначейства могло бы стимулировать работодателей держать работников подальше от работы. Но идут ли подобные переговоры, неизвестно. Известно зато, что 71 процент женщин, которые обратились за «отпускными» по уходу за детьми, обучающимися теперь на дому, получили отказ.

Фото: EPA

Так или иначе, третья блокировка менее жесткая, чем первая. И у жителей настроение в целом лучше, чем весной, потому что виден свет в конце тоннеля, вакцины (и не одна, а много) созданы и работают, массовая вакцинация началась. В королевстве официально одобрены вакцины от Pfizer-Biontech, Oxford-Astrazeneca и Moderna, но поставки последней ожидаются только весной.

Вчера первую дозу вакцины получило уже 2 639 309 человек, первые пациенты получили и вторую дозу. График вакцинации составлен, находится в открытом доступе, и каждый может узнать, когда примерно получит укол с учетом возраста, здоровья и профиля работы. Указав свои данные, я мгновенно получила ответ: мне ждать приглашения в апреле.

Четырем самым приоритетным группам — людям старше 80, жителям домов престарелых, медицинским работникам и тем, кто считается клинически чрезвычайно уязвимыми, — обещают укол до 15 февраля. Планируется делать около 200 000 прививок в день.

Открыто более 1000 пунктов вакцинации (планируется открыть еще 200). Как правило, человеку не нужно ехать более 45 минут на машине. Локальные сетевые сообщества живо обсуждают проблемы: как организована процедура, как получить назначение, любезных добровольцев, которые помогают организовать движение машин в очереди. В абсолютном большинстве люди с пониманием относятся к организационным трудностям, тем более что все друг друга знают и у людей через одного в системе здравоохранения работают родственники.

Вчера в нашей местной ленте некто Ларри Давенпорт из города Сисалтера (Seasalter) предложил свои услуги: у него классический а-ля лондонский черный электрический кэб и он готов возить на вакцинацию тех, кто передвигается на инвалидном кресле. Бесплатно, по близлежащим городкам тоже.

Пока это скорее догадки, но,

как утверждают ученые, для создания стадного иммунитета от COVID-19 потребуется не менее 80% привитых или переболевших граждан (и это еще неплохо — корь требует 95%).

Некоторые специалисты считают, что после года эпидемии иммунитет есть у 10–15 процентов жителей королевства (в столице — до 25–30 процентов).

Блокировка объявлена до середины февраля, когда после первых каникул будет пересмотрен вопрос о школах. Премьер, однако, уже предупредил, что ослабления могут быть введены в марте.

Конечно, настроения у политизированной публики совсем другие. Например, в умном и язвительном британском твиттере критикуют правительство всерьез, точно, обоснованно, безжалостно, к тому же еще и остроумно. За шараханья, ложь, некомпетентность, «патологическую неспособность Джонсона принимать трудные непопулярные решения» (впрочем, об этом пишут и газеты). И за то, что коррупционные журналистские разоблачения стали привычными, а отставок нет, и коррупционные жернова все мелют и мелют — компании спонсоров тори, их друзей, жен и мужей. Все новые жертвы записывают на личный политический счет премьер-министра. Иные доказывают, как успешно Джонсон справляется с кризисом. Иные ругают его за ограничения свободы.

А одна моя знакомая вынесла телевизор из дома, и он лежит у нее в сарае — до поры, как она говорит, пока ситуация не переменится и новости не перестанут быть такими страшными.