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№ 2 от 13 января 2021

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Колумнисты

Погнутая карма и премия Дарвина

Как меня чипировали от коронавируса

Фото: EPA

Общество12

Майк Мирердежурный врач «Новой газеты», США

12
 

Этот текст не является агитацией ни за, ни против вакцинации. Это лишь мое сугубо частное мнение.

« — На прививку! Первый класс! 
— Вы слыхали? Это нас!»

Итак, в результате невероятных усилий появились вакцины от новомодной чумы — ковида. 

Я уже описал мои личные ощущения и испытанные эмоции, когда увидел, как первую партию вакцин доставляют в нашу больницу. Впрочем, был тут же заклеймен, как нюня, скорее всего, теми, кто никогда не подписывал свидетельство о смерти на дежурстве. 

Довольно быстро нас, тех, кто на передовой, начали прививать.

Первый укол вакцины прошел на ура, никаких ощущений, за исключением легкого дискомфорта в месте укола. Два дня назад мне сделали второй укол. 

Я почувствовал себя плохо поздно вечером. Было полное ощущение, что у меня грипп. Ломило все тело, суставы, болела голова, знобило, хотя температура оставалась нормальной. 

Утром, пересиливая себя, я поплелся в офис и «отстоял вахту», поскуливая. А еще с интересом узнал, что я не один такой терпила. Разумеется, залез и почитал, что пишут. Оказалось, подобные симптомы после второй вакцины у пятидесяти пяти процентов. 

К тому же, было написано, наличие такой реакции скорее хороший знак, указывающий на правильный иммунный ответ. 

Мой остроумный сын, увидев меня в «корчах», резюмировал: «Все ясно, тебя чипировали. Это они активируют 5G сеть». 

И потом громко смеялся. Впрочем, мы все смеялись. 

Ровно через сутки — как будто выключили рубильник: симптомы исчезли, как не бывало. 

Хоть и неприятные побочные эффекты, но альтернатива точно хуже. 

Представляю себе лица «специалистов-чипологов», читающих этот текст. Наверное, думают: зря смеетесь. И закатывают глаза, задирая голову к небу. 

Интернет наводнили видео, пересылаемые друг другу со скоростью огня в тайге. Несколько «авторитетных» (разумеется, англоязычных врачей) рассказывают страсти-мордасти про эффект от вакцины, изменение генетического кода и бесплодие. В мире 9,2 миллиона врачей, так что же: у десятка человек, пусть даже и врачей, не может развиться хорошо структурированный бред? Может, лучше прислушаться к не менее знаменитым врачам и ученым, говорящим абсолютно обратное, что благодаря антибиотикам и вакцинам мы, человечество, стали жить дольше? 

Прививка от вируса папилломы за 25 лет практически свела на нет рак шейки матки, а с тех пор как стали прививать и мужчин, так и рак полости рта. И заметьте, не от коры дуба или поставленной свечки, а от вакцины, и только!

Еще совсем недавно я активно агитировал моих пациентов антипрививочников, которых и до ковида было полно, объяснял, рисовал графики и показывал статьи. Все это тщетно, антипрививочники — это как секта, им факты не нужны, здесь главное верить, что прививки — зло, особенно если про вред от прививок рассказывает человек с большими серыми глазами, с бородой и бархатным басом. С такими данными можно убедить в чем угодно.  

Если еще при этом хорошо погуглить, то можно найти подтверждение чему угодно. Например, бутерброд надо есть колбасой вниз. У меня лично нет оснований не доверять говорящему коту. 

Люди, не верящие в прививки, особенно беспокоятся на счет изменения генов в их хромосомах. При этом я не уверен, что они достаточно хорошо себе представляют, что это такое, и еще меньше знают, как эти гены работают. Например, сколько людей знают, что в зрелом эритроците нет ядра? Может, лучше слушать и доверять тем, кто знает? 

Антипрививочники крайне непоследовательны. 

Например, многие курят. Курение вызывает перманентные мутации в генах. Можете проверить мои слова в два клика и сами убедиться в этом, к тому же, мало кто не знает, что это вредно, но при этом продолжают курить. А как насчет некоторых антибиотиков, химиотерапии или иммуномодуляторов? Или, например, инсулин, который просто вырабатывается генномодифицированной эшерихией коли (бактерия такая)?

Мне кажется, что именно антипрививочников стоит как-то пометить, чтобы наконец дать им возможность стимулировать иммунитет чесноком и ледяным обливанием и лечиться нормально — медом и чабрецом,

а так выпишешь им случайно антибиотики, а они тебя в суд потащат за «погнутую карму». 

Вы уж будьте последовательны. Откажитесь от современных лекарств, а то, не ровен час, попортите свои гены. 

Мои наблюдения показывают, что охотней всех прививаются пожилые по принципу: нам терять нечего, мы до последствий, может, и не доживем, а вот на втором месте — люди образованные. Врачи, резиденты, медсестры выстраиваются в очередь. 

Я в целом понимаю людей говорящих: я не против, но подожду.

Подождите. Я думаю, что мы в очень скором времени узнаем, кому достанется премия Дарвина.

Нам еще предстоит узнать много и про вирус, и про прививку.

Интересно, что лучше всех (впрочем, не первый раз) оказался Израиль, прививая своих граждан стахановскими темпами. Антисемиты должны бы сильно радоваться, что наконец-то всех евреев чипируют! Но я бы не обольщался: может, они опять-таки что-то знают?

Оставайтесь здоровыми все!

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Теги:
COVID-19, коронавирус, прививки

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