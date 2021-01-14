Дать клюшкой по рукам

В понедельник министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич отреагировал на встречу Лукашенко с главой Международной хоккейной федерации Рене Фезелем твитом, в котором повторил: проведение чемпионата мира по хоккею в Минске: «абсолютно недопустимо» и «аморально». Латвия проводить чемпионат вместе с Беларусью не будет.

I reiterate position of Latvia that organising World Ice Hockey Championship in #Minsk is completely unacceptable, repressions against peaceful demonstrators, including athletes, makes such event immoral & contrary to the principles of sportsmanship. We await @IIHFHockey decision https://t.co/LmutonNgRW — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 11, 2021



Ранее об этом уже заявлял премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. Латвийские спортивные чиновники очень ждут решения Международной федерации хоккея — останется ли Беларусь площадкой для проведения чемпионата. Решение ожидалось в середине ноября, потом 11 января, теперь должно быть к концу месяца. Латвии хотелось бы поскорее: чемпионат должен начаться 21 мая, а круг возможных сценариев очень широк:

то ли Беларусь останется страной проведения, и тогда Латвия будет бойкотировать чемпионат;

то ли Латвия будет принимать его на пару с другой европейской страной;

то ли вообще примет в одиночку.

Любой сценарий, кроме первого, предполагает подготовку — и пары месяцев тут не хватит.

На последнем чемпионате мира в 2017 году было решено, что следующий чемпионат примут сразу две страны — Беларусь и Латвия: часть игр пройдет в Минске, часть — в Риге. Назначенные даты — с 21 мая по 6 июня.

Сначала случился коронавирус, который изменил все планы. Сейчас, например, Латвия живет по строгим ограничениям: запрещены все массовые мероприятия, нельзя собираться группами даже на открытом воздухе, просто в гости сходить — нарушение правил. По опыту прошлого года можно предположить, что летом эпидемиологическая ситуация улучшится, но организаторы до сих пор не знают, будут ли матчи проходить со зрителями, частично со зрителями или вообще без них.

Секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс говорит, что до начала августа общались с белорусскими коллегами на тему организации чемпионата практически ежедневно. А потом в Беларуси случились выборы президента, сомнительная победа Лукашенко и жестокое подавление протестов. В ответ на эти события Европейский парламент 17 сентября принял резолюцию по Беларуси, в которой, в частности, призвал перенести чемпионат в другую страну. За десять дней до этого Латвия обратилась в Международную федерацию хоккея с просьбой найти ей другого партнера для организации чемпионата. Уже тогда премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия не будет проводить чемпионат вместе с Беларусью.

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Позже, однако, Кариньш чуть смягчил формулировку, отметив, что окончательное решение останется за Международной федерацией хоккея и что Латвия будет его уважать. Международная федерация признала наличие «серьезных сомнений» для проведения чемпионата в Минске и взяла время подумать — до середины ноября. В ноябре решения не последовало, сроки сдвинулись на начало января, но в декабре глава федерации Рене Фазель, который собирался с визитом в Беларусь, чтобы на месте оценить ситуацию, заболел коронавирусом и встретился с Лукашенко в Минске только 11 января.

К тому времени ситуация еще больше накалилась: в середине ноября министерство иностранных дел Латвии внесло нового президента Белорусской хоккейной федерации Дмитрия Баскова в список нежелательный лиц — он подозревается в избиении минчанина Романа Бондаренко, который впоследствии скончался в больнице. Баскову, как и другим фигурантам списка, запрещен въезд в Латвию.

Слева Дмитрий Басков, новый президент Белорусской хоккейной федерации, справа боксер Дмитрий Шакута. Телефонные переговоры, в которых оба обсуждали, был ли жив Роман Бондаренко после того, как они его избили, были обнародованы в декабре

Реагируя на встречу Фазеля с Лукашенко, Кариньш еще раз повторил, что не видит «возможности в такой ситуации проводить чемпионат мира в Минске» и призвал Международную федерацию принять «правильное решение». Беларусь тем временем готова проводить чемпионат в одиночку — без Латвии, «и это будет лучший чемпионат мира в истории», — пообещал Лукашенко на встрече с Фазелем.

Такой сценарий практически неизбежен, если международная федерация примет решение в пользу Лукашенко — после громких заявлений первых лиц о недопустимости сотрудничества с Лукашенко Латвия не сможет пойти на попятную. При этом

некоторые европейские страны — в их числе Финляндия, Чехия, Дания, а возможно, и Швеция с Норвегией — в этом случае готовы бойкотировать чемпионат.

Секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс отмечает, что международную федерацию сковывает соглашение с Беларусью о проведении там чемпионата. Никаких формальных пунктов этого соглашения Беларусь не нарушила, поэтому, по мнению Козиолса, международной федерации «необходимо понять, на каком основании расторгнуть это соглашение».

При этом он считает, что международная федерация плохо отрабатывает ситуацию, «не осознавая последствий и нагрузки на организаторов». Сейчас рассматриваются разные варианты — в частности, белорусская часть чемпионата может быть перенесена в Чехию или Словакию, обе страны имеют опыт проведения подобных турниров. Есть вероятность, что чемпионат полностью пройдет в Риге — в 2006 году латвийская столица уже справилась с таким же чемпионатом. Но чем меньше времени остается, тем меньше вероятность, что Рига успеет подготовиться.

Сейчас основной площадкой для проведения чемпионата должна стать «Арена Рига» — спортивный комплекс в центре города. Если же Рига становится единственным организатором, нужна еще одна площадка — на эту роль подходит Олимпийский центр Elektrum, однако его необходимо в значительной степени перестроить. А это сложно сделать за оставшиеся четыре с небольшим месяца. Кроме того, вопрос в том, во сколько обойдется финансирование такого проекта — из бюджета Латвии уже было выделено более полумиллиона евро на организацию чемпионата. Правда, по словам Козиолса, международная федерация, пока неофициально, согласилась оказать финансовую поддержку, если она потребуется. Это особенно важно в реалиях нынешнего чемпионата, который с большой долей вероятности может пройти без зрителей на трибунах — а именно продажа билетов составляет около 90% доходов организаторов.

Впрочем, спортивный обозреватель латвийской газеты Diena считает, что на финансовую помощь международной федерации можно рассчитывать — федерация зарабатывает, прежде всего, на продаже прав на трансляцию, и отмена чемпионата может обернуться для нее уходом спонсоров и репутационными потерями